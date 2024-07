As férias de julho estão chegando e a busca por acomodações para toda a família já está a todo vapor. Segundo dados da Booking.com, as pesquisas por hotéis e pousadas para o período registraram um aumento de 7% em relação ao ano passado. Pensando nisso, o hotel Wyndham Ilhabela Casa di Sirena, em Ilhabela, litoral paulista, preparou uma programação especial para as férias de julho, garantindo diversão e momentos inesquecíveis para toda a família.

Os dados representam pesquisas realizadas entre os dias 22 e 29 de abril deste ano por grupos que incluem pelo menos uma criança e que planejam fazer o check-in entre 1 de junho e 1 de setembro de 2024. A pesquisa também revela o que as famílias realmente desejam ao sair de férias: praias excelentes, culinária local deliciosa e experiências culturais.

Programação de férias

De terça a domingo, hóspedes e visitantes podem desfrutar gratuitamente de caiaque e stand up paddle. Essas atividades são perfeitas para explorar as águas calmas de Ilhabela e curtir a natureza de uma maneira diferente e emocionante.

Nas sextas-feiras, dias 12, 19 e 26 de julho, a diversão para as crianças está garantida com pipoca e algodão doce no período da tarde. Enquanto isso, os adultos podem aproveitar uma sofisticada degustação de vinhos no final da tarde, relaxando e apreciando novos sabores.

Os sábados, dias 13, 20 e 27 de julho, serão repletos de atividades. As crianças podem participar de recreações infantis, enquanto pela manhã, há a oportunidade de experimentar a emocionante canoa havaiana. As vagas são limitadas, então é importante fazer a reserva antecipadamente na recepção. À noite, toda a família pode se reunir ao redor da fogueira para uma deliciosa sessão de marshmallows, criando momentos aconchegantes e divertidos.

Para encerrar o fim de semana, os domingos, dias 14, 21 e 28 de julho, começam com uma relaxante sessão de yoga pela manhã, ideal para recarregar as energias. Depois, as crianças continuam se divertindo com mais atividades de recreação infantil.

A promoção é válida para reservas feitas até 28 de julho apenas para o hotel Wyndham Ilhabela Casa di Sirena ou enquanto tiver disponibilidade de quartos, a programação de férias também finaliza dia 28 de julho oferecendo uma estadia completa e relaxante para toda família.

Informações e reservas:

Casa di Sirena

Endereço: Av. José Pacheco do Nascimento, 8500, Urubu, Ilhabela (SP)

Informações: (12) 3894-1630 ou www.hcchotels.com.br

@casadisirenailhabela