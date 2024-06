luiz gustavo1 luiz gustavo1



A Odontologia é uma das mais belas profissões. Digo isso com bastante propriedade, pois, ao longo das últimas três décadas, tenho me aprimorado na arte de cuidar dos dentes e sorrisos de cada paciente que se apresenta, enfrentando as mais diversas demandas: dentes tortos, perdidos ou "encavalados", dores e infecções nos dentes ou face, arcadas dentárias desalinhadas, e uma variedade de problemas estéticos e fonéticos. Para cada um desses desafios, minha profissão oferece soluções precisas. Com paciência, carinho e dedicação, não apenas transformamos sorrisos, mas também as vidas das pessoas de forma profundamente positiva. É incrivelmente gratificante poder ajudar as pessoas por meio do nosso trabalho.



Encarar a profissão como uma missão e um meio de melhorar a vida daqueles que nos procuram é um combustível poderoso para quem busca resultados gratificantes.



Quando falo em transformar vidas, não estou exagerando. É uma realidade concreta e significativa. Para ilustrar, uma modalidade de tratamento que vem à mente é a chamada "All-on-Four", que se destina a reconstruir totalmente a arcada dentária por meio de uma prótese fixa sobre implantes. Imagine a dificuldade enfrentada por alguém sem dentes na boca ou com dentes tão danificados que não permitem alimentação adequada ou comunicação com os outros. O impacto disso na vida social e na autoestima é imenso. O sofrimento causado pela incapacidade de alimentar-se corretamente, por um sorriso comprometido, com falhas devido à falta de dentes, mau hálito, dores constantes, é devastador. É aqui que esse tipo de tratamento se destaca: em uma única sessão, removemos os dentes comprometidos (se ainda houver alguns), posicionamos estrategicamente apenas quatro implantes, sem a necessidade de enxertos ósseos e, na maioria dos casos, apenas dois ou três dias depois, instalamos uma prótese fixa sobre os implantes. Isso permite que o paciente sorria, fale e se alimente com dentes bonitos, fixos, confortáveis e funcionalmente ativos. Tudo isso é realizado com segurança e conforto para o paciente. É uma verdadeira revolução na vida do indivíduo, devolvendo-lhe a paz e a tranquilidade para desfrutar plenamente da vida.



Tudo isso é possível graças aos enormes avanços tecnológicos, científicos e de cuidados que a Odontologia, como ciência e profissão, tem experimentado nas últimas décadas, e que são transferidos de forma muito tangível e positiva para a vida de cada pessoa.



Sinto orgulho de exercer a Odontologia em alto nível há mais de 25 anos, aprendendo diariamente e buscando sempre oferecer os melhores tratamentos e experiências para aqueles que buscam melhorar a saúde e a estética bucal.