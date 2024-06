Fenômeno no funk o artista Mc Paulin da Capital agenciado pela a produtora “Love Funk” vem se destacando cada vez mais no cenário musical no Brasil, como um dos maiores artistas do funk na atualidade.

Confira alguns dos seus maiores sucessos a música "Sou Pretin, Cabelin Enroladin", “Quebradas”, “Renasci das cinzas”, Outro sucesso é “Eu achei", do Paulin.

Aqui, ele acorda, lê uma Bíblia, fuma um baseado, abraça a avó e chora ao ver que sua moto foi roubada, na canção ele já começa com "Cês levou meu pão de cada dia", mas no final é feliz: "Graças a Deus eu achei", a moto estava" no lugar que não entra polícia" entre outros sucessos.

É um mundo duro e injusto, marcado pelo crime, de onde eles tentam sair, marca as letras e a vida do artista no lugar da euforia de hits passados, entram a tristeza e a busca por redenção. Suas letras falam de temas como a vida difícil na favela, com ecos de louvor religioso. A motocicleta é um símbolo comum de superação.

Condenado a 11 anos por conta de um assalto em 2014, MC Paulin da Capital ficou 4 anos na prisão e, durante esse período, compôs mais de 100 músicas, preparando o caminho para a sua saída. Ao deixar a cadeia, ele adotou o nome de MC Paulin da Capital e viu a fama chegar ao começar a cantar sobre motos no funk consciente.

Hoje Mc Paulin da Capital já soma mais de Meio Bilhão de Views no Youtube, o artista agora se prepara para fazer diversos programas de televisão nas principais emissoras pelo Brasil, Podcast e Rádios com a sua mais nova assessoria de imprensa o renomado assessor “Betinho Alves”, o assessor das celebridades musicais e influenciadores.

Veja o clipe completo, acessando https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Fif726PWiTM