O cantor e compositor carioca Lukinhas celebra um novo marco em sua carreira. Lançado há um mês, seu novo álbum, "Pagode Urbano #01", atingiu a marca de 1 milhão de streams no Spotify. A produção, que conta com participações especiais de Vitão, Pablo Bispo e Gica, consolida ainda mais a posição do artista como um dos principais nomes do pagode urbano, novo gênero que mistura elementos do pagode, rap, pop e música urbana.



"Alcançar essa marca em apenas um mês com o 'Pagode Urbano #01' é um sentimento surreal! É a realização de um sonho, fruto de muita dedicação e da paixão pelo meu trabalho. Sou grato a cada pessoa que ouviu, compartilhou e se conectou com as minhas músicas. Isso me motiva ainda mais a entregar o meu melhor, principalmente por ser um dos precursores do pagode urbano", expressa.



Mais do que celebrar o sucesso do álbum, Lukinhas também reflete sobre o seu papel como um dos precursores do subgênero, que vem ganhando notoriedade no cenário musical. "Hoje, entendo que estar à frente do pagode urbano, que está apenas começando, é uma grande responsabilidade, mas também uma honra. Outras pessoas já faziam isso sem saber, mas nós demos um nome para esse movimento. Me dá um certo nervosismo em pensar no tamanho que ele pode alcançar, mas ter esse reconhecimento da galera com meu álbum já me traz uma mistura de sentimentos. Esse marco é a prova de que o público está abraçando esse novo subgênero e que ele tem um grande potencial para crescer ainda mais", diz.



Com o êxito desse trabalho, o artista, que possui trabalhos com artistas renomados como Ludmilla, Iza, Gloria Groove e Mumuzinho, se mostra otimista em relação ao futuro do gênero musical. "Acredito que temos um grande potencial para se renovar e se reinventar. Meu desejo é que mais artistas se inspirem e apostem no gênero e que a gente tenha cada vez mais nomes representando e fazendo parte desse movimento de inovação tão importante", declara.