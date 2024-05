Um dos convidados presentes foi o Dr. Victor Gebrim, que fez uma palestra abordando a Rinoplastia em uma das conferências mais destacadas do Brasil, com especialistas convidados de diversas partes do mundo. Dr. Victor ministrou sua palestra na última sexta-feira sobre cirurgias revisionais pós-infecção, um assunto crucial depois de procedimentos cirúrgicos. Após a pandemia, houve um grande aumento de infecções pós-operatórias com mudanças imunológicas devido ao COVID.

É com grande entusiasmo que realizamos o 3º Congresso Brasileiro de Rinoplastia, um evento de destaque na área da cirurgia nasal.

DR Memet e Dr Victor Gebrim DR Memet e Dr Victor Gebrim

Sob a organização da Sociedade Brasileira de Rinoplastia e com o valioso apoio do Hospital MaterDei, este congresso se tornou um ponto de encontro fundamental para profissionais comprometidos com a excelência na Rinoplastia. ocorreu nos dias 16 a 18 de Maio de na encantadora cidade de Belo Horizonte - MG, o evento prometeu e proporcionou uma experiência enriquecedora, repleta de palestras, workshops e oportunidades de networking, consolidando-se como uma plataforma crucial para o intercâmbio de conhecimentos e avanços na área.