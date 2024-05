A cantora sertaneja Marília Tavares desembarcou em Goiânia em Março para a gravação de seu primeiro DVD, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Intitulado Maturidade, o trabalho reuniu 18 faixas, sendo que algumas já fazem sucesso em várias partes do Brasil.



O DVD tem como executor o escritório musical Duettos sob responsabilidade do consagrado empresário Toninho Duettos, que também é o gestor da carreira de Marília. A produção do palco e todo cenário foi realizado por Fábio Lopes, anfitrião da Agência Hit, especializada em shows, marketing e eventos em geral.



Nascida em Caracaraí, Roraima, Marília 18 anos, nutriu uma paixão pela música desde os 4 anos, superando seu sonho inicial de se tornar médica. Incentivada pelos pais e pela comunidade local, destacou-se como cantora mirim versátil em eventos culturais, incluindo o Festival Folclórico de Caracaraí.



Aos 13 anos, Marília Tavares participou do programa The Voice Kids, da Rede Globo, integrando a equipe de Carlinhos Brown, fato que impulsionou a carreira da cantora e a tornou conhecida nacionalmente. Em 2023, com apenas 17 anos, ela alcançou a fama nas redes sociais, especialmente no TikTok, com covers diários de outros artistas, acumulando mais de 1,4 milhão de seguidores.



No segundo semestre de 2023, assinou contrato com o cantor e compositor Pablo, tornando-se empresariada por um ícone da ‘sofrência’, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Marília lançou seu álbum de estreia, Essência, que foi bem recebido pelo público e se destacou com faixas como Pico da Desilusão, que atingiu altas posições no YouTube; e a música Vamos Falar de Amor, que contou com a colaboração do cantor Pablo.

marilia tavares marilia tavares