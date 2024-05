O DIU é um dos métodos mais seguros que nós temos, e ainda assim, pesquisas mostram que ele é utilizado por menos de 5% das brasileiras em idade fértil, isso por medo do desconhecido e por acreditar em muitos mitos que são disseminados.

É sempre importante dizer que o melhor contraceptivo vai variar de mulher para mulher, e em consulta precisamos analisar as necessidades, rotina, exames, histórico e vontades de cada paciente.

Nesse post quis mostrar um pouquinho de como ele é inserido e talvez tirar um pouquinho o medo de algumas mulheres no momento do procedimento!

E você? Tem alguma dúvida sobre a colocação do DIU

Os DIUs, ou Dispositivos Intrauterinos, são métodos contraceptivos reversíveis que são inseridos no útero. Existem dois tipos principais de DIUs: o DIU de cobre e o DIU hormonal.

DIU de cobre: É um dispositivo feito de plástico com cobre enrolado ao redor dele. O cobre age como espermicida, tornando o útero hostil aos espermatozoides e impedindo a fertilização. O DIU de cobre pode durar de 5 a 10 anos, dependendo do tipo.

DIU hormonal: É um dispositivo que libera continuamente hormônios (geralmente levonorgestrel) no útero. Estes hormônios tornam o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides, e também podem inibir a ovulação em algumas mulheres. O DIU hormonal pode durar de 3 a 5 anos, dependendo do tipo.

Ambos os DIUs são altamente eficazes na prevenção da gravidez, com taxas de falha muito baixas. A escolha entre eles depende das preferências pessoais, histórico médico e orientação do profissional de saúde.

Uma pergunta frequente no consultório é sobre qual DIU hormonal é o mais apropriado. E a resposta é: depende! Para cada paciente existe uma melhor escolha e isso vai variar de acordo com a história clínica e as possíveis queixas da mulher. Nesse quadro a seguir fica mais fácil de mostrar algumas diferenças entre eles!!

Se você ainda estiver na dúvida, converse com seu ginecologista! Tenho certeza que ele te ajudará a tomar a melhor decisão finaliza a Dra

