O desenvolvimento econômico e social brasileiro das últimas décadas teve seu impacto devido à participação de diversos empresários e personalidades. No setor de Bares e Restaurantes, destaque para a mineira Lilian Gonçalves, que descobriu sua veia empreendedora com 12 anos, em Brasília, cidade onde passou sua adolescência. Mas foi em São Paulo que escreveu sua história, marcada pela consolidação da Rede Biroska, inclusive com a consagração do título de “Rainha da Noite Paulistana, quando comandava 17 estabelecimentos na cidade”.

Uma trajetória destacada por muitas vitórias e composta de muito trabalho e perseverança. A entrada no segmento que na época era composto, majoritariamente, por empresários do sexo masculino e, uma jovem menina loira começou a despertar a atenção pelo modo espevitado e ligeiro de atendimento e técnicas de vendas. Ao longo de 60 anos de história no setor, muitas das ações desenvolvidas pela empresária contribuíram para transformação e evolução da noite paulistana, inclusive sendo uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do bairro de Santa Cecília, região central onde mantém seus investimentos, inclusive com o anúncio de uma nova empreitada, a inauguração do “Kara a Kara Karaokê”, um prédio com 13 salas exclusivas e capacidade para receber 600 pessoas.

Natural de Minas Gerais, Lilian residiu em Brasília onde morou na residência do presidente Juscelino Kubitschek (JK), local de trabalho de sua mãe como cozinheira e com 16 para 17 anos chegou à selva de pedra paulistana para desbravar sua história. "Em minha mala trouxe apenas dois vestidos e ao descer do ônibus, após uma viagem cansativa, não sabia para onde ir. Olhei para os lados e não sei como explicar, uma luz me direcionou e comecei a caminhar, chegando até a Rua Jaguaribe, onde consegui me abrigar em uma pensão. Próximo ao lugar, na Avenida Rio Branco pedi emprego em um restaurante e comecei a trabalhar como garçonete", relembra Lilian Gonçalves, que pouco tempo depois investiu suas economias no Kalynca Bar e Lanches e, posteriormente, na lanchonete Toca da Angélica.

Mas foi no início da década de 1970, ao passar pela esquina das ruas Canuto do Val com a Dona Veridiana, na Santa Cecília, que viu uma placa de um sobrado (bar) que dizia "Passa o Ponto". Ela começou a conversar com o proprietário que aceitou sua proposta, um parcelamento para assumir o local e nascia ali a sua "Biroska - A Casa dos Artistas", bar com música ao vivo que se tornou um ponto emblemático da cidade e da história da música brasileira.

"Sempre quis trabalhar e crescer. Para mim os desafios serviram como importantes oportunidades. Quando saí de Brasília tinha o sonho de ser atriz, ganhar fama e também queria continuar no mundo dos negócios, pois lá havia deixado para trás meu pequeno boteco na cidade de Tabatinga. Tinha que contribuir com o sustento de minha família e foi o modo que encontrei, mas foi em São Paulo que fiz a diferença e conquistei meus sonhos", destaca a empresária.

A Biroska - Casa dos Artistas abriu seu leque de conquistas empreendedoras, com espaços memoráveis na cidade, como "Chiquita Bacana", "Poseidon", "Sucata", "Bastidores", "Viva Maria", "Scandal", "Espetinho", "Coconut Brasil", entre outros. Atualmente mantém o comando de quatro casas, o "Bar do Nelson", "Siga la Vaca", "Frango com Tudo", "Japan Tower" e, logo mais, o "Kara a Kara Karaokê", além da gestão à investimentos no mercado imobiliário e uma rede de estacionamentos.

Na região central, a aposta da empresária serviu como motivação e exemplo para o empreendedorismo de outros investidores, que apostaram em um bairro, na época, vitimado pela deterioração. Suas ações levaram à região o entretenimento e a vida noturna, gerando ampla movimentação econômica e desenvolvimento da Economia Criativa, termo utilizado em tempos atuais, que já era realizado pela empresária naquela época. "Hoje o mercado muito, a Santa Cecília está com uma nova cara. Fico contente em saber que dei início a essa transformação, pois vejo o respeito que todos que aqui chegam tem comigo", lembra.

Pelo logradouro, em tempos antes da pandemia da covid-19, a empresária alcançou índices marcantes, com atendimento superior a 100 mil pessoas em um mês, picos de 10 mil clientes no final de semana; 600 funcionários, funcionamento 24 horas. Deste modo se caracterizava a Rua Canuto do Val, com segurança privada para os clientes e a passagem de personalidades do meio artístico e empresarial diariamente.

Lilian que ao longo dessa trajetória passou por diversas situações contraditórias aos negócios tanto do âmbito político, quanto econômico que refletiam diretamente no bolso do consumidor. Ela não esconde que a pandemia da covid-19 foi o pior momento da história, inclusive a ela e que a situação vivenciada pela região central também se revela desafiadora ao mundo dos negócios.

"Como disse, gosto dos desafios. Poderia parar tudo, pois já escrevi minha história, mas sou resistente e acredito que os bons tempos voltaram a reinar na região. A Santa Cecília me fez quem eu sou e tenho essa gratidão. Também tenho conhecimento da minha importância a centenas de funcionários, que aqui contam com o ganha pão familiar. Até por isso decidi fazer esse novo investimento, uma nova casa de karaokê, que somada com as demais, transformará a Canuto do Val no maior complexo de karaokê do país. E aqui, diferente de outros lugares, posso afirmar que é a rua mais segura de São Paulo, pois contamos com segurança 24 horas por dia", finaliza Lilian Gonçalves, a Rainha de São Paulo.