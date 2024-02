Desde tempos antigos, o artesanato tem sido uma expressão cultural vital, que reflete a habilidade e a criatividade dos artesãos. Hoje, essa tradição continua viva através de artistas que transformam elementos comuns do dia a dia, como vidro e latão, em peças de joalheria deslumbrantes. Essa prática não apenas reutiliza objetos, que de outra forma seriam descartados, mas também desafia as noções convencionais de beleza e valor.

A designer de joias Fabiana Cassani observa essa tendência como algo valoroso. “O que estamos vendo é uma verdadeira revolução na joalheria artesanal. Materiais reciclados estão ganhando uma nova vida, transformados em peças únicas que carregam uma história e uma alma.”

Segundo a especialista, a tendência de utilizar objetos do cotidiano na criação de joias é uma manifestação do desejo crescente por peças únicas. "Cada vez mais, os consumidores buscam produtos que transmitam uma narrativa e uma conexão emocional. As joias feitas a partir de materiais recicláveis oferecem essa singularidade”, destaca.

Em relação aos valores, Fabiana explica que “precificar joias artesanais é quase uma arte em si. É um equilíbrio delicado entre o custo, o tempo de trabalho e o valor estético e emocional que a joia representa para o cliente. As peças podem variar de R$ 130 a R$ 20 mil, depende de vários fatores e inclui a complexidade do design, o tempo investido e a exclusividade da peça.”

Com a crescente conscientização sobre a sustentabilidade e a busca por produtos com significado, o futuro parece brilhante para os artesãos de joias. Diante desse cenário, a designer de joias ressalta a importância de educar o público sobre o valor das peças feitas com esses materiais e o trabalho por trás delas, de maneira que seja essencial que os consumidores compreendam o valor intrínseco dessas peças, não apenas em termos de matéria-prima utilizada, mas também em relação à criatividade, habilidade e dedicação dos profissionais envolvidos em sua criação.

“Quando você compra uma joia artesanal, você não apenas adquiriu um objeto, você apoiou a economia local, incentivou a sustentabilidade e, acima de tudo, levou consigo um pedaço da paixão do artesão. Isso é impagável”, finaliza.