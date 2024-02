Maior arena coberta para shows no país é presenteada com o encerramento da turnê do grupo que marcou época no Brasil.

Alexandre Pires, renomado artista da música popular brasileira, com carreira iniciada no grupo Só Pra Contrariar (SPC), na década de 1990, anuncia sua última participação como comandante do grupo, no show “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”, marcado para o dia 21 de abril, na Uzna, arena para shows na cidade de Sorocaba, interior paulista.

Alexandre, juntamente com o irmão Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó retornam à estrada juntos, para relembrar clássicos do grupo de pagode que conquistou multidões nos anos 1990. A turnê anunciada “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”, teve início neste verão e presenteará poucas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, além de algumas apresentações em Portugal.

"Estava com saudades desses caras. Entre nós existe muito amor e respeito e essa é a melhor parte de tudo. O carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado”, destaca o cantor mineiro.

O último encontro do grupo foi em 2021, durante a realização do Navio de Alexandre Pires. Os ingressos para “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”, estão à venda, com preços a partir de R$120.