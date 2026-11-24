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Ludmilla pagou um valor milionário pelo uso da marca Numa Nyce durante a turnê de mesmo nome. Impedida de registrar o título de seu projeto de pagode no setor de entretenimento, a cantora optou por pagar pela concessão temporária e exploração da marca ao longo dos shows, segundo uma fonte ouvida pela coluna. Procurada, a assessoria da artista confirmou que o caso foi solucionado, mas não deu mais detalhes.

A diferença na grafia foi insuficiente para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em janeiro de 2026, o órgão negou dois pedidos apresentados pela cantora em junho de 2024: um buscava proteger o nome Numanice com sua identidade visual, e o outro pretendia registrar a expressão Numanice by Ludmilla. Ambos foram barrados pelo mesmo motivo. Na avaliação do instituto, a semelhança com Numa Nyce, já registrada na mesma classe de serviços, poderia levar o público a associar as marcas. Ludmilla recorreu das duas decisões em março.

A disputa começou antes de o pagode da artista chegar às plataformas digitais. O pedido de registro de Numa Nyce foi apresentado em 31 de março de 2020 por Jair Rodrigues Melo de Oliveira, o cantor e produtor Jair Oliveira, conhecido como Jairzinho. Em 23 de abril, a Sem Querer Produções Artísticas, empresa ligada a Ludmilla, protocolou seu primeiro pedido para Numanice. No dia seguinte, a cantora lançou o EP. Jairzinho obteve o registro em fevereiro de 2021 e, em março daquele ano, a solicitação da produtora foi negada com base na anterioridade da marca.

O impasse veio a público em julho de 2022, quando Ludmilla afirmou nas redes sociais que seu projeto estava ameaçado e que a equipe trabalhava para resolver a questão. Naquele mesmo ano, Numanice #2 rendeu à cantora o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode. Na consulta à íntegra do processo no INPI mostra que, em março de 2023, o registro passou de Jair Oliveira para a Numanyce Entretenimentos. Em março de 2025, a marca foi transferida novamente, desta vez para a Artistas Reunidos Conteúdo e Produções Fonográficas, empresa que tem como sócios Jair Oliveira e Wilson Simoninha. Inicialmente, o desejo da cantora em comprar a marca esbarrou na negativa dos donos em vendê-la. Mas apesar dos ruídos na imprensa, a situação foi resolvida de forma amigável pelos envolvidos.

Projeto foi divisor de águas na carreira de Ludmilla

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, a quantia desembolsada pela artista seria de 3% do faturamento da turnê, uma das mais bem-sucedidas da história do entretenimento nacional com faturamento divulgado de R$ 185 milhões. Ou seja, ela teria pago pouco mais de 5 milhões pela exploração do nome.

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Idealizado por Ludmilla, o Numanice nasceu em 2020 como seu primeiro EP de pagode e ganhou os palcos em novembro de 2021, no Rio de Janeiro. Após a consagração no Grammy Latino em 2022, a terceira edição da turnê estreou em agosto de 2024 para mais de 30 mil pessoas em Salvador, percorreu o Brasil e levou o show a Lisboa e Miami. O ciclo terminou em julho de 2025, com duas apresentações no Riocentro, na capital fluminense.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.