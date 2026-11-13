Justiça recorre a edital para citar mulher processada por ataques à filha de Roberto Justus

A Justiça de São Paulo precisou recorrer à publicação de um edital para citar Aline Alves de Lima, ré em uma ação de indenização por danos morais movida pelo empresário Roberto Justus, sua mulher, a influenciadora Ana Paula Siebert, e a filha do casal, Vicky Justus. A medida foi adotada depois que a mulher não foi localizada para receber pessoalmente a comunicação judicial.

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O processo tramita na 23ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, sob responsabilidade do juiz Vítor Gambassi Pereira. Conforme o edital, ao qual a coluna teve acesso, a ré foi considerada em local incerto e não sabido, circunstância que levou o magistrado a determinar sua citação por meio de publicação oficial.

Prazo para defesa termina em novembro

O edital foi assinado em 4 de setembro de 2026 e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro. A publicação estabeleceu prazo de 30 dias, encerrado em 23 de outubro, para a citação da ré.

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De acordo com as informações constantes do documento, o prazo de citação e intimação está previsto para terminar em 17 de novembro de 2026. A Justiça também advertiu que, caso a ação não seja contestada, Aline poderá ser considerada revel. Nessa hipótese, o próprio edital determina a nomeação de um curador especial para assegurar sua representação processual.

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