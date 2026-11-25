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Abra quase qualquer aplicativo de banco digital e você vai encontrar a mesma promessa: seu dinheiro rende 100% do CDI, sem você fazer nada. A frase costuma ser verdadeira. Mas ela esconde uma pergunta importante: qual dinheiro?

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Em muitas contas, o rendimento cheio vale só para uma parte do saldo, só depois de um prazo e só enquanto a conta estiver em uso. Quem não lê as condições pode achar que está investindo bem e, na prática, deixar boa parte do dinheiro rendendo menos que a poupança.

Um exemplo concreto é a Conta Rendeira do PagBank. Segundo a central de ajuda do banco, consultada em novembro de 2026, a conta de pessoa física rende até 100% do CDI para saldos de até R$ 10 mil. O que passa disso rende 3% do CDI. E, se a conta ficar mais de 360 dias sem movimentação, o saldo inteiro passa a render 3% do CDI.

Não há nada de escondido nisso. A regra está publicada pelo próprio banco. O risco está em quem nunca leu a regra. Por isso, a pergunta útil não é se a conta rende 100% do CDI. É até quanto vale a pena deixar o dinheiro lá.

Como funciona a conta que rende 100% do CDI?

Antes, um passo atrás. O CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si por um dia. Ele anda colado na Selic, a taxa básica de juros. Quando uma aplicação rende 100% do CDI, ela acompanha essa taxa. Se quiser revisar o conceito, vale entender o que é o CDI e por que ele virou a régua da renda fixa.

O cenário hoje é este: o Copom cortou a Selic de 14% para 13,75% ao ano em 16 de setembro, e o CDI anualizado está em 13,65%. Na reunião de 4 de novembro, o comitê manteve a taxa nesse nível.

Na conta remunerada, você não compra um título. O próprio saldo rende. É prático: o dinheiro continua disponível para Pix, boleto e cartão e, enquanto isso, trabalha um pouco. Segundo o PagBank, não é preciso ativar nenhuma função.

A regra dos 30 dias e dos “aniversários”

Aqui está o primeiro detalhe. Na Conta Rendeira, o dinheiro precisa ficar parado por 30 dias para render. O banco conta esse prazo a partir da data em que cada valor entrou na conta, que ele chama de “aniversário”.

Quando você saca ou transfere, o sistema desconta primeiro dos depósitos mais recentes. Assim, as parcelas mais antigas preservam o rendimento.

Na prática, o salário que entra no dia 5 e acaba no dia 25 não rende nada. Só a sobra que atravessa o mês começa a trabalhar. É o mesmo tipo de letra miúda que já apareceu em outras contas com rendimento automático, em que a promessa chama mais atenção do que o valor que de fato cai na conta.

Quanto rende a conta do PagBank acima de R$ 10 mil?

É aqui que a conta muda de figura. Acima de R$ 10 mil, o excedente rende 3% do CDI. Com o CDI em 13,65% ao ano, isso dá cerca de 0,41% ao ano. É menos do que a inflação e muito menos do que a poupança.

Pense numa piscina com uma parte funda e uma rasa. Os primeiros R$ 10 mil nadam à vontade. O resto fica no canto raso, onde quase nada acontece.

Simulação: R$ 30 mil parados por um ano

Fiz uma conta ilustrativa, com o CDI de 13,65% ao ano mantido por 12 meses e sem movimentações no período:

R$ 10 mil a 100% do CDI: rendimento bruto de cerca de R$ 1.365;

R$ 20 mil a 3% do CDI: rendimento bruto de cerca de R$ 82;

total bruto: cerca de R$ 1.447, ou 4,8% sobre os R$ 30 mil;

depois do Imposto de Renda de 17,5%, sobram cerca de R$ 1.194.

Agora, a mesma quantia em uma aplicação que rendesse 100% do CDI sobre o valor inteiro. O rendimento bruto seria de cerca de R$ 4.095. O líquido, de cerca de R$ 3.378. A diferença passa de R$ 2,1 mil em um ano, só por causa da faixa. E 100% do CDI nem é uma taxa alta: é o patamar básico da renda fixa. Plataformas de investimento, e o próprio PagBank, oferecem CDBs que pagam mais que isso, sem faixa e com cobertura do FGC.

Conta parada por um ano: o saldo todo cai para 3% do CDI

O segundo detalhe pesa mais para quem esquece a conta. Se a conta de pessoa física ficar mais de 360 dias sem movimentação, todo o saldo passa a render 3% do CDI, seja qual for o valor.

Imagine R$ 5 mil numa conta que você abriu e deixou de usar. A 100% do CDI, renderiam cerca de R$ 682 brutos em um ano. A 3% do CDI, rendem cerca de R$ 20. A conta é minha e serve só para ilustrar.

A regra faz sentido para o banco: uma conta sem movimento gera custo e não gera receita. Para o cliente, o recado é simples. Conta esquecida não é investimento.

Conta remunerada ou poupança: qual rende mais?

Depende da faixa. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR, a Taxa Referencial, que tem ficado perto de 0,16% ao mês. Na soma, a poupança rendeu cerca de 8,3% nos últimos 12 meses, sem Imposto de Renda.

Dentro do limite de R$ 10 mil, a conta remunerada ganha com folga. Pela minha conta, com o CDI atual, R$ 1.000 parados por 30 dias rendem cerca de R$ 10,70 brutos, ou R$ 8,30 depois do imposto. Na poupança, renderiam cerca de R$ 6,70, já contando a TR.

Acima do limite, a lógica se inverte. Os R$ 20 mil excedentes do exemplo anterior renderiam cerca de R$ 1.660 em um ano na poupança, isentos de imposto e já contando a TR. Na faixa de 3% do CDI, rendem cerca de R$ 68 líquidos. Quem deixa o excedente na conta perde até para a aplicação mais conservadora do país.

Conta que rende 100% do CDI tem garantia do FGC?

Essa é a pergunta que quase ninguém faz. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) protege até R$ 250 mil por CPF e por instituição em produtos como poupança, CDB, LCI e LCA.

O saldo em conta de pagamento funciona de outro jeito. Ele não tem cobertura do FGC. Em compensação, as regras do Banco Central obrigam as instituições de pagamento a separar o dinheiro dos clientes do patrimônio da empresa e a mantê-lo em títulos públicos federais ou depositado no próprio BC.

A página da Conta Rendeira não menciona o FGC e identifica, no rodapé, a PagSeguro Internet Instituição de Pagamento. Não se trata de um sistema frágil, mas de uma proteção diferente. Antes de concentrar valores altos, confirme no aplicativo ou na central de atendimento em que tipo de conta o dinheiro está e qual garantia se aplica.

Onde deixar o dinheiro que passa de R$ 10 mil?

A boa notícia é que a solução costuma estar a poucos toques, muitas vezes no mesmo aplicativo. O excedente pode ir para aplicações que também rendem perto de 100% do CDI, sem faixa e com resgate rápido.

CDB com liquidez diária

O CDB é um empréstimo que você faz ao banco. Os de liquidez diária permitem resgatar quando quiser e têm cobertura do FGC até R$ 250 mil. O próprio PagBank oferece CDBs no aplicativo. No blog do banco, em texto atualizado em fevereiro, as taxas anunciadas iam de 103% a 130% do CDI, conforme o produto, a carência e o valor mínimo. Confira as condições do dia antes de aplicar.

Um cuidado vale para qualquer banco: desconfie de um CDB pagando rendimento alto demais. Taxa muito acima da média costuma ser o preço de um risco maior.

Tesouro Selic e Tesouro Reserva

Outra saída é emprestar ao governo. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros. Desde maio de 2026, há também o Tesouro Reserva, que rende 100% da Selic, aceita aplicações a partir de R$ 1 e permite resgate em até 24 horas, inclusive em fins de semana. O risco de crédito é o do governo federal, considerado o menor do país.

Imposto de Renda e IOF também entram na conta

Conta remunerada, CDB e Tesouro seguem a tabela regressiva do Imposto de Renda. A alíquota começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e cai para 20%, 17,5% e 15%, conforme o tempo em que o dinheiro fica aplicado. Nos resgates feitos nos primeiros 30 dias, também pode haver IOF.

Mesmo com a mordida do imposto, com a Selic no patamar atual, a renda fixa a 100% do CDI rende mais que a poupança. A distância só diminui quando os juros caem.

Como usar a conta que rende 100% do CDI a seu favor

A conta remunerada é uma boa ferramenta. Só não é lugar para tudo. Algumas regras práticas:

use a conta como passagem e colchão do mês, não como cofre principal;

mantenha nela, no máximo, o valor da faixa cheia. No caso do PagBank, R$ 10 mil;

mova o excedente para um CDB com liquidez diária, o Tesouro Selic ou o Tesouro Reserva;

monte a sua reserva de emergência em uma aplicação com liquidez, segurança e rendimento sem faixa;

movimente as contas que você usa pouco ou transfira o saldo, para não cair na regra dos 360 dias;

releia as condições a cada semestre. Faixas e percentuais mudam, e o banco pode alterá-los.

Conta que rende 100% do CDI vale a pena?

Vale, para a parte certa do dinheiro. Para quem tem até R$ 10 mil parados, a Conta Rendeira entrega um rendimento competitivo, sem esforço e com o dinheiro à mão. Para quem tem mais que isso, deixar tudo lá significa aceitar que boa parte do saldo renda quase nada.

Na hora de comparar bancos, olhe além do percentual da vitrine. Faça sempre três perguntas: até quanto rende, depois de quanto tempo e o que acontece se eu parar de usar a conta.

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O CDI da propaganda é o teto. O que importa para o seu bolso é quanto rende o saldo inteiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.