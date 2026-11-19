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Juros de metade do mercado, prazo de até sete anos, carência de seis meses e garantia do governo contra calote. No papel, o Move Brasil parece o financiamento dos sonhos para quem vive de dirigir ou de fazer entregas.

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Na prática, o dinheiro não está chegando. A linha para motoristas de aplicativo e taxistas tem R$ 30 bilhões disponíveis, mas só cerca de R$ 4 bilhões (13% do total) tinham sido liberados nos dois primeiros meses, o equivalente a 40 mil carros, segundo o último balanço do MDIC, citado pela Gazeta do Povo. A meta do governo é financiar pelo menos 200 mil carros. Na linha de motos para entregadores, a distância é ainda maior: 17,7 mil contratos para um público que técnicos do governo estimavam entre 700 mil e 1,2 milhão de pessoas.

O governo reagiu afrouxando as regras. Aumentou o valor máximo do carro, esticou o prazo e reduziu o tempo mínimo de cadastro nas plataformas. Com juro desse tamanho, era de esperar uma corrida: quem financia pelo mercado ou aluga carro para rodar teria todos os motivos para migrar. Se isso não acontece, o problema não está na taxa. Está na porta de entrada: a análise de risco do banco, o nome negativado e a exigência de entrada deixam muita gente sem conseguir contratar.

O que é o Move Brasil e o que mudou nas regras do financiamento

O Move Brasil é um programa federal de crédito para renovar frotas com juros abaixo dos de mercado. Ele começou com caminhões e ônibus e foi ampliado para taxistas, motoristas de aplicativo e, depois, entregadores. Em 14 de setembro, a Lei 15.503/2026 tornou permanente a linha para profissionais do transporte, com limite de R$ 30 bilhões, e acabou com o prazo de 120 dias para contratação. Agora, as operações seguem enquanto houver recursos.

Financiamento de carro para motorista de aplicativo e taxista

Pelas regras atuais, publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC):

carros novos de até R$ 200 mil (antes, o teto era de R$ 150 mil), movidos a etanol, flex, híbridos ou elétricos;

juros de até 0,99% ao mês para homens e até 0,91% ao mês para mulheres, algo perto de 12,6% e 11,5% ao ano;

prazo de até 84 meses (antes, 72) e carência de até seis meses;

motorista de aplicativo precisa ter cadastro ativo na mesma plataforma há pelo menos seis meses, com 100 corridas no período;

um veículo por CPF.

Segundo o MDIC, a mudança no teto fez a lista de carros financiáveis passar de 63% para 88% do mercado, com base nos emplacamentos de 2025.

Financiamento de moto para entregador e mototaxista

A linha de motos, que passou a operar em julho, segue uma lógica parecida. Os juros são os mesmos, até 0,99% ao mês para homens e 0,91% para mulheres. O prazo vai até 48 meses, com dois meses de carência. Podem participar entregadores com pelo menos seis meses de cadastro e 100 corridas, além de motofretistas e mototaxistas com contrato formal há seis meses. O Fundo Garantidor de Operações (FGO) reservou R$ 1,25 bilhão para cobrir eventuais calotes.

Por que o Move Brasil tem baixa adesão entre motoristas e entregadores?

Se o juro é tão baixo, por que tão pouca gente conseguiu contratar? A resposta passa por um detalhe que a propaganda não destaca.

Ser elegível não significa ter o crédito aprovado

O cadastro no gov.br só confirma que você se encaixa no perfil do programa. A decisão de emprestar continua com o banco, que faz a própria análise de risco. O FAQ do MDIC deixa isso claro: a habilitação no programa é uma etapa, a aprovação do crédito é outra. Em pesquisa da Fenasmapp, federação de motoristas de aplicativo, com 1.551 respostas, 46,1% disseram que o banco analisou o pedido como um financiamento comum, sem levar em conta o fundo garantidor. Outros 19,5% citaram a exigência de entrada alta, segundo reportagem do jornal O Globo.

É como ganhar o convite para uma festa e descobrir, na porta, que ainda existe uma lista com o segurança.

Nome negativado ainda barra o financiamento

Quem mais precisa trocar de veículo costuma ser quem está com o orçamento mais apertado. E orçamento apertado, muitas vezes, significa nome negativado. O entregador Alexsandro Dantas, de 40 anos, tentou financiar uma moto nova e teve o pedido recusado. "Acho que não consegui porque meu nome é sujo, negativado", contou em reportagem publicada em 1º de outubro. "Parecia fácil pela propaganda."

A Gazeta do Povo também ouviu representantes de motoristas que apontam restrições no CPF como um dos principais motivos de recusa. Para Eduardo Lima de Souza, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de São Paulo (Amasp), o programa acaba ajudando justamente quem não precisava tanto dele.

Poucos bancos e um processo que leva semanas

Na linha de motos, só quatro instituições estão habilitadas: Banco do Brasil, Caixa, Banco Yamaha e Banco Honda. Os dois últimos são ligados às montadoras, e o Banco Yamaha lidera com folga, com 8 mil contratos, segundo dados do FGO. Menos bancos significa menos chances de aprovação para quem é recusado em um deles.

O processo também não é imediato. O entregador Marcelo de Souza, de 23 anos, conseguiu a moto, mas levou cerca de um mês e meio entre o primeiro contato com a concessionária e a retirada da chave.

Quanto custa financiar pelo Move Brasil? Simulações de parcela

Fiz algumas contas para mostrar o tamanho do benefício e do compromisso. Os exemplos são ilustrativos, usam a taxa máxima para homens (0,99% ao mês), parcelas fixas e não consideram a carência, seguros, tarifas e impostos.

Simulação de financiamento de carro de R$ 120 mil em 84 meses

Financiando R$ 120 mil em 84 meses pelo Move Brasil:

parcela de cerca de R$ 2.110,63;

total pago de R$ 177.293,32;

R$ 57.293,32 só de juros.

Agora, a mesma conta com a taxa média de 26,18% ao ano para financiamento de veículos, segundo o Banco Central (dado de setembro, o mais recente):

parcela de cerca de R$ 2.921,82;

R$ 125.432,48 de juros.

A diferença passa de R$ 68 mil. É dinheiro de verdade, e explica por que o programa atrai interesse.

Mas vale olhar a parcela pelo ângulo de quem dirige. R$ 2.110,63 divididos por 26 dias de trabalho dão cerca de R$ 81 por dia. Isso antes do combustível, do seguro, da manutenção e da taxa da plataforma. O carro só se paga se rodar, todo dia.

Simulação de financiamento de moto de R$ 18 mil em 48 meses

Para uma moto de R$ 18 mil, financiada em 48 meses a 0,99% ao mês:

parcela de cerca de R$ 472,95;

total pago de R$ 22.701,56;

R$ 4.701,56 de juros.

São cerca de R$ 18 por dia de trabalho, considerando 26 dias no mês. Para quem troca a bicicleta pela moto e consegue fazer mais entregas, a conta pode fechar. Para quem já está com o orçamento no limite, é mais uma despesa fixa por quatro anos.

Prazo de 84 meses vale a pena? Os riscos do financiamento longo

Esticar o prazo foi uma das apostas do governo para destravar o programa. Ele ajuda a parcela a caber no bolso. Mas cobra seu preço de outras formas.

Parcela menor, mais juros no total

Na mesma simulação de R$ 120 mil a 0,99% ao mês, passar de 72 para 84 meses reduz a parcela em cerca de R$ 228, de R$ 2.338,54 para R$ 2.110,63. Em compensação, os juros totais sobem de R$ 48.374,99 para R$ 57.293,32. São quase R$ 8.920 a mais para ter um alívio mensal.

Prazo longo funciona como uma escada rolante mais lenta: o degrau fica mais leve, mas você passa mais tempo subindo.

Carro de aplicativo desvaloriza rápido

O carro de quem roda para aplicativo acumula quilometragem muito acima da média. Isso costuma acelerar a perda de valor. Na simulação, depois de dois anos de parcelas em dia, o saldo devedor ainda estaria em cerca de R$ 95 mil. Se o carro, por hipótese, perdesse 25% do valor nesse período, valeria R$ 90 mil.

Em outras palavras: a dívida seria maior do que o bem. Quem precisar vender o carro no meio do caminho, por doença, mudança de plano ou fim da renda, pode não conseguir quitar o financiamento com o dinheiro da venda.

Carência não é desconto

Seis meses sem parcela parecem um presente. Mas carência não perdoa juros, só adia o início dos pagamentos. As condições exatas variam conforme o contrato, por isso vale perguntar ao banco como os juros desse período entram no saldo e quanto a parcela fica depois da carência.

Use esse tempo a seu favor. Ele serve para montar uma reserva com o que o carro novo gera, e não para gastar a renda extra como se a parcela não existisse.

Vale a pena financiar carro ou moto pelo Move Brasil? O que avaliar antes

O juro do Move Brasil é, de fato, muito menor do que o do mercado. Para quem já tem renda estável na plataforma e precisa trocar o veículo, pode ser uma das formas mais baratas de fazer isso. Mas juro baixo não transforma uma dívida grande em dívida pequena.

O cenário geral pede cuidado. Em agosto, a inadimplência das famílias chegou a 6% e o comprometimento da renda com dívidas ficou em 28,7%, segundo dados do Banco Central divulgados pela Agência Brasil.

Checklist antes de pedir o financiamento

Faça a conta do lucro, não do faturamento. Some combustível, manutenção, seguro, IPVA e a taxa da plataforma, e veja quanto sobra antes da parcela.

Teste o mês ruim. Se você ficar uma semana parado, por doença ou por queda nas corridas, a parcela continua cabendo?

Prefira o menor prazo que caiba no orçamento. Cada mês a mais custa juros.

Peça o Custo Efetivo Total (CET). É ele que mostra o custo real, com juros, tarifas, seguros e impostos.

Verifique o seu CPF antes de pedir. Se houver restrições, negociar as dívidas antigas pode ser o primeiro passo para ser aprovado.

Desconfie de intermediários. O cadastro é gratuito, feito no gov.br, e a análise do crédito é do banco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Move Brasil barateou o crédito, mas não mudou uma regra básica das finanças: financiamento bom é aquele que o seu trabalho consegue pagar mesmo no mês fraco.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.