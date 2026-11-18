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No dia 5 de outubro, às 23h59, terminou o prazo para sacar o dinheiro das bets. No dia seguinte, os aplicativos das casas autorizadas sumiram das lojas e os sites saíram do ar. Na mesma semana, o número de links de apostas suspeitas que circulavam pela internet ficou sete vezes maior.
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A coincidência não é coincidência. É a pergunta que ninguém quis responder em voz alta: quem apostava todos os dias parou de apostar no dia 6?
Desde 25 de setembro, as apostas online estão proibidas no Brasil. A Medida Provisória 1.394/2026, assinada pelo presidente Lula, acabou com as apostas esportivas e os jogos online, como o tigrinho, que tinham sido regulamentados há menos de dois anos. O governo chamou o problema de questão de saúde pública. E os números de saúde, de fato, assustam.
Mas proibir não é o mesmo que resolver. Quem desenvolveu vício em apostas não se cura por decreto. E é aí que mora o risco para o bolso: a aposta não acabou, só mudou de endereço.
O que diz a MP que proibiu as bets no Brasil?
A medida já está em vigor. Ela proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o país, inclusive por empresas sediadas no exterior. Os principais pontos:
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novos depósitos ficaram proibidos desde 25 de setembro;
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sites e aplicativos tiveram de sair do ar a partir de 6 de outubro;
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bancos e instituições de pagamento não podem processar transações para apostas, inclusive pelo Pix, exceto as de devolução de saldo;
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propaganda e patrocínio de bets direcionados ao público brasileiro estão proibidos;
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as autorizações das empresas são extintas em 25 de outubro, sem indenização nem devolução dos R$ 2,55 bilhões pagos pelas 85 outorgas;
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as loterias previstas em lei continuam permitidas.
Junto com a MP, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que transforma em crime explorar apostas, com pena de 4 a 6 anos de reclusão, e também divulgá-las, captar apostadores ou facilitar os pagamentos. O apostador não aparece entre as condutas listadas.
E o dinheiro que ficou nas bets?
Segundo o Ministério da Fazenda, 26,5 milhões de pessoas ainda tinham R$ 1,33 bilhão nas plataformas quando o prazo de saque terminou. Pelas regras da MP, as empresas tinham de informar os saldos aos bancos, e o dinheiro deveria voltar para a conta de origem do apostador. Quando isso não fosse possível, o valor iria para uma conta específica na Caixa Econômica Federal. Se você tinha saldo e ainda não recebeu, vale procurar o banco e a Caixa.
A proibição das bets já é definitiva?
Ainda não. A MP tem força de lei, mas o Congresso tem até 120 dias para votá-la, ou ela perde a validade. No Supremo Tribunal Federal, há três ações que pedem a suspensão da medida, com relatoria do ministro Luiz Fux. Associações do setor, emissoras de TV e clubes de futebol entraram no processo. A Advocacia-Geral da União defende a proibição.
Por que o governo decidiu proibir as apostas online?
Os argumentos a favor da proibição são sérios e merecem ser levados a sério. Segundo o governo, os atendimentos ligados a jogo patológico cresceram cerca de 140% entre 2018 e 2025. Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estima o custo social das apostas em R$ 38,8 bilhões por ano, sendo R$ 30,6 bilhões ligados à saúde.
No bolso, o estrago também tem número. Um estudo do economista Sérgio Firpo, do Insper, com pesquisadores da Stone, mostrou que a proporção de inadimplentes ficou 20% maior entre quem começou a apostar depois de janeiro de 2025. O atraso na fatura do cartão subiu 38,7% no primeiro ano, e o limite de crédito oferecido caiu, em média, 16%. Nos primeiros seis meses, 82,5% dos apostadores não receberam nenhum dinheiro de volta.
Não surpreende que a medida seja popular. Uma pesquisa Atlas/Bloomberg citada pela revista Exame mostrou que 75% dos brasileiros concordam com a proibição.
O que os relatórios das bets dizem sobre o Brasil
Há outro argumento a favor da proibição, e ele vem de onde menos se espera: dos próprios donos do negócio. Um artigo publicado na Folha de S.Paulo em 29 de outubro compara as bets à indústria do cigarro. Lá, a virada veio quando documentos internos mostraram que os executivos sabiam do vício que vendiam. Aqui, segundo o artigo, nem é preciso vazamento. Basta ler o que as multinacionais do setor contam aos acionistas nas Bolsas de Londres e de Nova York.
Nas apresentações a investidores citadas pelo texto, gigantes como a Entain e a Flutter descrevem o Brasil como uma "huge opportunity" (enorme oportunidade). Os relatórios previam que o país seria o mercado regulado que mais cresce fora dos Estados Unidos. Os motivos dessa aposta ajudam a entender o risco para o bolso:
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uma população enorme, conectada ao celular o dia todo e pressionada pela ansiedade financeira;
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a "paixão inigualável" pelo futebol, tratada como ativo central do negócio, com o patrocínio a clubes descrito como forma de gerar "engajamento" de jogadores;
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o Pix, que eliminou o atrito entre a vontade de recuperar uma perda e o próximo depósito.
O último ponto é o que mais conversa com finanças pessoais. Antes, entre a vontade de gastar e o gasto havia uma fila de banco, um boleto, um dia útil. Esse intervalo funcionava como freio: dava tempo de pensar. Com o Pix, ele virou três segundos. Para quem tenta recuperar o que perdeu, três segundos não são tempo de raciocinar. São tempo de apertar o botão de novo.
O artigo lembra ainda que os R$ 30 milhões pagos por cada outorga foram absorvidos rapidamente pelas receitas no país. Na leitura do autor, a rentabilidade do negócio parece se apoiar de forma significativa no uso compulsivo. Por isso, ele conclui que apelos à responsabilidade individual não bastam contra uma engrenagem desenhada para explorar as fraquezas da mente humana.
Proibir as bets acaba com o vício em apostas?
Na minha avaliação, não. E não é uma questão de opinião sobre apostas. É uma questão de como o vício funciona.
O transtorno do jogo é reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde. Quem chegou a esse ponto não aposta porque o aplicativo está na tela. Aposta porque o cérebro passou a exigir aquilo. Tirar o aplicativo do celular de uma pessoa viciada é como trancar o armário de bebidas de quem tem alcoolismo: ajuda quem bebe por impulso, mas quem depende da bebida vai até o bar da esquina.
E não estamos falando de um problema raro. A Comissão de Saúde Pública da revista científica The Lancet sobre jogos de azar, publicada em 2024, estima que o transtorno do jogo pode afetar 8,9% dos adultos e 16,3% dos adolescentes que fazem apostas esportivas. Entre quem joga em cassinos e caça-níqueis online, como o tigrinho, a proporção sobe para 15,8% dos adultos e 26,4% dos adolescentes. Ou seja, quase 1 em cada 10 adultos que apostam em esporte e 1 em cada 4 adolescentes que jogam em cassino online. São essas pessoas que não param de apostar só porque o aplicativo sumiu.
A história já mostrou isso. Entre 1920 e 1933, os Estados Unidos proibiram a venda de bebidas alcoólicas. O consumo não sumiu. Foi para bares clandestinos, com bebida de qualidade duvidosa e lucro nas mãos do crime organizado.
O Brasil já viveu as apostas sem regra
Nem é preciso olhar para fora. A lei que autorizou as apostas de quota fixa é de 2018, mas a regulamentação só começou a valer em janeiro de 2025. Durante seis anos, os brasileiros apostaram em sites estrangeiros, sem fiscalização, sem imposto e sem nenhuma proteção. E, mesmo depois da regulamentação, um levantamento citado pela BNLData estima que o mercado ilegal já concentrava mais de 40% das apostas.
O jogo do bicho é outro exemplo. É contravenção penal desde 1941 e nunca deixou de existir. A proibição não acabou com o jogo. Só tirou dele qualquer regra.
Os sites ilegais de apostas cresceram depois da proibição
Os primeiros números mostram a migração. Um monitoramento do sistema LegitBet, divulgado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias, registrou média de 77 links suspeitos por dia entre 8 e 23 de setembro. Entre 1º e 7 de outubro, a média saltou para 549 por dia. O pico foi em 7 de outubro, um dia depois de as casas autorizadas saírem do ar: 948 links.
É preciso ler esses dados com cuidado, porque vêm de um setor que perdeu o negócio e tem interesse em mostrar o problema. Mas outros sinais apontam na mesma direção. A CNN Brasil encontrou plataformas operando com domínios estrangeiros dez dias depois do prazo, divulgadas por influenciadores. Até meados de outubro, o Ministério da Justiça informou ter derrubado 24.783 sites, páginas, perfis e grupos, com alcance estimado de 19,5 milhões de pessoas.
Bloquear site de aposta virou um jogo de acerta-a-toupeira. Derruba-se um endereço, e aparecem outros três com o mesmo nome e um número no final.
Quais os riscos de apostar em bets ilegais e jogos clandestinos?
Aqui está o ponto que mais me preocupa. A casa autorizada tinha regras: verificação de idade, limite de depósito, autoexclusão, CPF obrigatório e um órgão a quem reclamar. O site clandestino não tem nada disso. Quem migra leva o vício e perde as poucas proteções que tinha.
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Não há garantia de saque. A dificuldade de sacar já era alvo de reclamações nas casas autorizadas. No site ilegal, se ele for bloqueado ou simplesmente sumir, o saldo some junto.
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Não há limite nem autoexclusão. Nada impede depósitos em sequência, de madrugada, para tentar recuperar a perda.
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O cadastro é mínimo. Muitos sites pedem só um número de celular, o que facilita o acesso de adolescentes e o uso dos seus dados em golpes.
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Os bônus viraram isca. O monitoramento encontrou ofertas de bônus de até R$ 1 milhão, além de prêmios por indicação de amigos.
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Há sites que aceitam cartão de crédito, segundo a Anseja, associação do setor. Apostar com dinheiro emprestado transforma perda em dívida com juros.
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Não há a quem recorrer. Não existe Procon, banco ou agência reguladora capaz de devolver dinheiro perdido para um site sem dono conhecido.
Em outras palavras, o apostador viciado saiu de um ambiente com cinto de segurança para um carro sem freio.
Telegram, tigrinho pirata e o jogo que vai para a sombra
A divulgação também mudou de lugar. Saiu da camisa dos times e da TV e foi para grupos fechados. Segundo a CNN Brasil, 110 canais no Telegram foram bloqueados, e eles alcançavam cerca de 1,3 milhão de pessoas que recebiam anúncios e faziam depósitos. Versões clandestinas do jogo do tigrinho continuam circulando em links trocados por mensagem.
O problema é que o que acontece na sombra não aparece nas estatísticas. Fica mais difícil medir quantas pessoas apostam, quanto perdem e quem precisa de ajuda.
O que faltou na proibição das bets?
Na minha avaliação, a proibição tratou a oferta e esqueceu a demanda. Fechar as casas autorizadas foi rápido: levou 11 dias. Tratar quem já está doente leva meses ou anos, e esse lado da política ficou muito menos claro.
A própria autoexclusão do governo, criada para que a pessoa bloqueasse o próprio acesso às bets, perde boa parte do sentido. Ela funcionava nas casas autorizadas. O site ilegal não consulta lista nenhuma.
Uma política que levasse o vício a sério precisaria de rede de tratamento com vaga, campanhas para as famílias e ferramentas nos bancos para quem quer se proteger. Sem isso, a proibição corre o risco de virar só uma mudança de endereço da mesma dívida.
Como se proteger das apostas ilegais e sair do ciclo do vício
Se você ou alguém da sua casa aposta, a proibição não resolve o problema sozinha. Vale agir agora.
Sinais de alerta de que a aposta virou vício
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Você continuou procurando onde apostar depois que as casas autorizadas saíram do ar.
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Você aposta com dinheiro que tinha destino certo, como aluguel, mercado ou fatura.
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Você aposta de novo para tentar recuperar o que perdeu.
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Você esconde da família quanto aposta ou onde aposta.
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Você não sabe dizer quanto perdeu no último mês.
O que fazer se as apostas já viraram dívida
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Não migre para sites clandestinos. Se o seu saldo nas casas autorizadas ainda não voltou, procure o banco e a Caixa, não um site novo.
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Liste todas as dívidas, com valor, juros e vencimento. Comece pelas mais caras, como rotativo do cartão e cheque especial.
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Converse com alguém de confiança e peça ajuda para controlar o dinheiro por um tempo.
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Se as dívidas já comprometem o básico da casa, conheça a Lei do Superendividamento, que permite reorganizar as dívidas de consumo em um plano único.
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Busque tratamento. A rede pública, pelos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) , atende pessoas com dependência em jogos.
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A MP fechou a porta da frente das bets. Mas quem está viciado não procura a porta. Procura uma brecha. Proteger o seu bolso agora depende menos do governo e mais de reconhecer o problema antes que ele encontre o próximo link.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.