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No dia 5 de outubro, às 23h59, terminou o prazo para sacar o dinheiro das bets. No dia seguinte, os aplicativos das casas autorizadas sumiram das lojas e os sites saíram do ar. Na mesma semana, o número de links de apostas suspeitas que circulavam pela internet ficou sete vezes maior.

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A coincidência não é coincidência. É a pergunta que ninguém quis responder em voz alta: quem apostava todos os dias parou de apostar no dia 6?

Desde 25 de setembro, as apostas online estão proibidas no Brasil. A Medida Provisória 1.394/2026, assinada pelo presidente Lula, acabou com as apostas esportivas e os jogos online, como o tigrinho, que tinham sido regulamentados há menos de dois anos. O governo chamou o problema de questão de saúde pública. E os números de saúde, de fato, assustam.

Mas proibir não é o mesmo que resolver. Quem desenvolveu vício em apostas não se cura por decreto. E é aí que mora o risco para o bolso: a aposta não acabou, só mudou de endereço.

O que diz a MP que proibiu as bets no Brasil?

A medida já está em vigor. Ela proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o país, inclusive por empresas sediadas no exterior. Os principais pontos:

novos depósitos ficaram proibidos desde 25 de setembro;

sites e aplicativos tiveram de sair do ar a partir de 6 de outubro;

bancos e instituições de pagamento não podem processar transações para apostas, inclusive pelo Pix, exceto as de devolução de saldo;

propaganda e patrocínio de bets direcionados ao público brasileiro estão proibidos;

as autorizações das empresas são extintas em 25 de outubro, sem indenização nem devolução dos R$ 2,55 bilhões pagos pelas 85 outorgas;

as loterias previstas em lei continuam permitidas.

Junto com a MP, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que transforma em crime explorar apostas, com pena de 4 a 6 anos de reclusão, e também divulgá-las, captar apostadores ou facilitar os pagamentos. O apostador não aparece entre as condutas listadas.

E o dinheiro que ficou nas bets?

Segundo o Ministério da Fazenda, 26,5 milhões de pessoas ainda tinham R$ 1,33 bilhão nas plataformas quando o prazo de saque terminou. Pelas regras da MP, as empresas tinham de informar os saldos aos bancos, e o dinheiro deveria voltar para a conta de origem do apostador. Quando isso não fosse possível, o valor iria para uma conta específica na Caixa Econômica Federal. Se você tinha saldo e ainda não recebeu, vale procurar o banco e a Caixa.

A proibição das bets já é definitiva?

Ainda não. A MP tem força de lei, mas o Congresso tem até 120 dias para votá-la, ou ela perde a validade. No Supremo Tribunal Federal, há três ações que pedem a suspensão da medida, com relatoria do ministro Luiz Fux. Associações do setor, emissoras de TV e clubes de futebol entraram no processo. A Advocacia-Geral da União defende a proibição.

Por que o governo decidiu proibir as apostas online?

Os argumentos a favor da proibição são sérios e merecem ser levados a sério. Segundo o governo, os atendimentos ligados a jogo patológico cresceram cerca de 140% entre 2018 e 2025. Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estima o custo social das apostas em R$ 38,8 bilhões por ano, sendo R$ 30,6 bilhões ligados à saúde.

No bolso, o estrago também tem número. Um estudo do economista Sérgio Firpo, do Insper, com pesquisadores da Stone, mostrou que a proporção de inadimplentes ficou 20% maior entre quem começou a apostar depois de janeiro de 2025. O atraso na fatura do cartão subiu 38,7% no primeiro ano, e o limite de crédito oferecido caiu, em média, 16%. Nos primeiros seis meses, 82,5% dos apostadores não receberam nenhum dinheiro de volta.

Não surpreende que a medida seja popular. Uma pesquisa Atlas/Bloomberg citada pela revista Exame mostrou que 75% dos brasileiros concordam com a proibição.

O que os relatórios das bets dizem sobre o Brasil

Há outro argumento a favor da proibição, e ele vem de onde menos se espera: dos próprios donos do negócio. Um artigo publicado na Folha de S.Paulo em 29 de outubro compara as bets à indústria do cigarro. Lá, a virada veio quando documentos internos mostraram que os executivos sabiam do vício que vendiam. Aqui, segundo o artigo, nem é preciso vazamento. Basta ler o que as multinacionais do setor contam aos acionistas nas Bolsas de Londres e de Nova York.

Nas apresentações a investidores citadas pelo texto, gigantes como a Entain e a Flutter descrevem o Brasil como uma "huge opportunity" (enorme oportunidade). Os relatórios previam que o país seria o mercado regulado que mais cresce fora dos Estados Unidos. Os motivos dessa aposta ajudam a entender o risco para o bolso:

uma população enorme, conectada ao celular o dia todo e pressionada pela ansiedade financeira;

a "paixão inigualável" pelo futebol, tratada como ativo central do negócio, com o patrocínio a clubes descrito como forma de gerar "engajamento" de jogadores;

o Pix, que eliminou o atrito entre a vontade de recuperar uma perda e o próximo depósito.

O último ponto é o que mais conversa com finanças pessoais. Antes, entre a vontade de gastar e o gasto havia uma fila de banco, um boleto, um dia útil. Esse intervalo funcionava como freio: dava tempo de pensar. Com o Pix, ele virou três segundos. Para quem tenta recuperar o que perdeu, três segundos não são tempo de raciocinar. São tempo de apertar o botão de novo.

O artigo lembra ainda que os R$ 30 milhões pagos por cada outorga foram absorvidos rapidamente pelas receitas no país. Na leitura do autor, a rentabilidade do negócio parece se apoiar de forma significativa no uso compulsivo. Por isso, ele conclui que apelos à responsabilidade individual não bastam contra uma engrenagem desenhada para explorar as fraquezas da mente humana.

Proibir as bets acaba com o vício em apostas?

Na minha avaliação, não. E não é uma questão de opinião sobre apostas. É uma questão de como o vício funciona.

O transtorno do jogo é reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde. Quem chegou a esse ponto não aposta porque o aplicativo está na tela. Aposta porque o cérebro passou a exigir aquilo. Tirar o aplicativo do celular de uma pessoa viciada é como trancar o armário de bebidas de quem tem alcoolismo: ajuda quem bebe por impulso, mas quem depende da bebida vai até o bar da esquina.

E não estamos falando de um problema raro. A Comissão de Saúde Pública da revista científica The Lancet sobre jogos de azar, publicada em 2024, estima que o transtorno do jogo pode afetar 8,9% dos adultos e 16,3% dos adolescentes que fazem apostas esportivas. Entre quem joga em cassinos e caça-níqueis online, como o tigrinho, a proporção sobe para 15,8% dos adultos e 26,4% dos adolescentes. Ou seja, quase 1 em cada 10 adultos que apostam em esporte e 1 em cada 4 adolescentes que jogam em cassino online. São essas pessoas que não param de apostar só porque o aplicativo sumiu.

A história já mostrou isso. Entre 1920 e 1933, os Estados Unidos proibiram a venda de bebidas alcoólicas. O consumo não sumiu. Foi para bares clandestinos, com bebida de qualidade duvidosa e lucro nas mãos do crime organizado.

O Brasil já viveu as apostas sem regra

Nem é preciso olhar para fora. A lei que autorizou as apostas de quota fixa é de 2018, mas a regulamentação só começou a valer em janeiro de 2025. Durante seis anos, os brasileiros apostaram em sites estrangeiros, sem fiscalização, sem imposto e sem nenhuma proteção. E, mesmo depois da regulamentação, um levantamento citado pela BNLData estima que o mercado ilegal já concentrava mais de 40% das apostas.

O jogo do bicho é outro exemplo. É contravenção penal desde 1941 e nunca deixou de existir. A proibição não acabou com o jogo. Só tirou dele qualquer regra.

Os sites ilegais de apostas cresceram depois da proibição

Os primeiros números mostram a migração. Um monitoramento do sistema LegitBet, divulgado pela Associação Nacional de Jogos e Loterias, registrou média de 77 links suspeitos por dia entre 8 e 23 de setembro. Entre 1º e 7 de outubro, a média saltou para 549 por dia. O pico foi em 7 de outubro, um dia depois de as casas autorizadas saírem do ar: 948 links.

É preciso ler esses dados com cuidado, porque vêm de um setor que perdeu o negócio e tem interesse em mostrar o problema. Mas outros sinais apontam na mesma direção. A CNN Brasil encontrou plataformas operando com domínios estrangeiros dez dias depois do prazo, divulgadas por influenciadores. Até meados de outubro, o Ministério da Justiça informou ter derrubado 24.783 sites, páginas, perfis e grupos, com alcance estimado de 19,5 milhões de pessoas.

Bloquear site de aposta virou um jogo de acerta-a-toupeira. Derruba-se um endereço, e aparecem outros três com o mesmo nome e um número no final.

Quais os riscos de apostar em bets ilegais e jogos clandestinos?

Aqui está o ponto que mais me preocupa. A casa autorizada tinha regras: verificação de idade, limite de depósito, autoexclusão, CPF obrigatório e um órgão a quem reclamar. O site clandestino não tem nada disso. Quem migra leva o vício e perde as poucas proteções que tinha.

Não há garantia de saque. A dificuldade de sacar já era alvo de reclamações nas casas autorizadas. No site ilegal, se ele for bloqueado ou simplesmente sumir, o saldo some junto.

Não há limite nem autoexclusão. Nada impede depósitos em sequência, de madrugada, para tentar recuperar a perda.

O cadastro é mínimo. Muitos sites pedem só um número de celular, o que facilita o acesso de adolescentes e o uso dos seus dados em golpes.

Os bônus viraram isca. O monitoramento encontrou ofertas de bônus de até R$ 1 milhão, além de prêmios por indicação de amigos.

Há sites que aceitam cartão de crédito, segundo a Anseja, associação do setor. Apostar com dinheiro emprestado transforma perda em dívida com juros.

Não há a quem recorrer. Não existe Procon, banco ou agência reguladora capaz de devolver dinheiro perdido para um site sem dono conhecido.

Em outras palavras, o apostador viciado saiu de um ambiente com cinto de segurança para um carro sem freio.

Telegram, tigrinho pirata e o jogo que vai para a sombra

A divulgação também mudou de lugar. Saiu da camisa dos times e da TV e foi para grupos fechados. Segundo a CNN Brasil, 110 canais no Telegram foram bloqueados, e eles alcançavam cerca de 1,3 milhão de pessoas que recebiam anúncios e faziam depósitos. Versões clandestinas do jogo do tigrinho continuam circulando em links trocados por mensagem.

O problema é que o que acontece na sombra não aparece nas estatísticas. Fica mais difícil medir quantas pessoas apostam, quanto perdem e quem precisa de ajuda.

O que faltou na proibição das bets?

Na minha avaliação, a proibição tratou a oferta e esqueceu a demanda. Fechar as casas autorizadas foi rápido: levou 11 dias. Tratar quem já está doente leva meses ou anos, e esse lado da política ficou muito menos claro.

A própria autoexclusão do governo, criada para que a pessoa bloqueasse o próprio acesso às bets, perde boa parte do sentido. Ela funcionava nas casas autorizadas. O site ilegal não consulta lista nenhuma.

Uma política que levasse o vício a sério precisaria de rede de tratamento com vaga, campanhas para as famílias e ferramentas nos bancos para quem quer se proteger. Sem isso, a proibição corre o risco de virar só uma mudança de endereço da mesma dívida.

Como se proteger das apostas ilegais e sair do ciclo do vício

Se você ou alguém da sua casa aposta, a proibição não resolve o problema sozinha. Vale agir agora.

Sinais de alerta de que a aposta virou vício

Você continuou procurando onde apostar depois que as casas autorizadas saíram do ar.

Você aposta com dinheiro que tinha destino certo, como aluguel, mercado ou fatura.

Você aposta de novo para tentar recuperar o que perdeu.

Você esconde da família quanto aposta ou onde aposta.

Você não sabe dizer quanto perdeu no último mês.

O que fazer se as apostas já viraram dívida

Não migre para sites clandestinos. Se o seu saldo nas casas autorizadas ainda não voltou, procure o banco e a Caixa, não um site novo.

Liste todas as dívidas, com valor, juros e vencimento. Comece pelas mais caras, como rotativo do cartão e cheque especial.

Converse com alguém de confiança e peça ajuda para controlar o dinheiro por um tempo.

Se as dívidas já comprometem o básico da casa, conheça a Lei do Superendividamento, que permite reorganizar as dívidas de consumo em um plano único.

Busque tratamento. A rede pública, pelos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) , atende pessoas com dependência em jogos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A MP fechou a porta da frente das bets. Mas quem está viciado não procura a porta. Procura uma brecha. Proteger o seu bolso agora depende menos do governo e mais de reconhecer o problema antes que ele encontre o próximo link.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.