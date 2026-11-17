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Imagine abrir o aplicativo do banco, transferir dinheiro da conta da sua empresa para a sua conta pessoal e, dias depois, receber uma guia de imposto de quase R$ 6 mil. Foi isso que um usuário do X contou em um post que viralizou. Ele estranhou: como pode haver imposto se o dinheiro saiu de uma conta dele e foi para outra conta dele?

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A dúvida faz sentido, mas a premissa está errada. Não existe imposto sobre transferência entre contas, nem sobre Pix. A checagem do Projeto Comprova mostrou que a cobrança tem outra origem: a retenção de 10% de Imposto de Renda sobre lucros e dividendos que passam de R$ 50 mil por mês. A regra está em vigor desde janeiro de 2026.

O Pix foi só o meio. O que a Receita olha é a natureza do dinheiro. Se aquela transferência é distribuição de lucro para o sócio, ela entra na nova regra. E isso muda a forma como milhares de pequenos empresários, profissionais liberais com CNPJ e sócios de empresas precisam planejar as próprias retiradas.

O que é o imposto de 10% sobre dividendos acima de R$ 50 mil?

A cobrança nasceu da Lei 15.270/2025, a mesma que isentou do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Para compensar essa perda de arrecadação, o governo criou uma tributação mínima para quem tem renda alta. A retenção sobre dividendos é uma das peças desse pacote.

Na prática, funciona assim:

a empresa que paga lucros ou dividendos a uma mesma pessoa física, acima de R$ 50 mil no mesmo mês, precisa reter 10% de Imposto de Renda na fonte;

não há deduções na base de cálculo;

se houver vários pagamentos no mesmo mês, eles são somados e o imposto é recalculado sobre o total;

quem recolhe é a empresa, por meio de Darf com o código 1841, até o último dia útil do segundo decêndio do mês seguinte, ou seja, por volta do dia 20.

Ou seja: o imposto não cai sobre o sócio no momento do Pix. Ele vira uma obrigação da empresa, que desconta o valor do lucro distribuído e repassa à Receita.

Por que a guia de imposto parece surgir “do nada”

Muita gente ainda trata a conta da empresa como uma extensão da conta pessoal. Transfere quando precisa, sem registro, e deixa para o contador classificar depois. Quando o contador classifica aquela saída como distribuição de lucros e o total do mês passa de R$ 50 mil, aparece a guia.

No caso viral, a guia era de R$ 5.869. Se esse valor corresponde aos 10% da regra, a distribuição no mês foi de cerca de R$ 58,7 mil. A conta é minha, só para ilustrar a ordem de grandeza.

Quem paga o imposto sobre dividendos em 2026?

A regra vale para lucros pagos por uma mesma empresa a uma mesma pessoa física residente no Brasil. O limite de R$ 50 mil é contado por empresa. Quem é sócio de duas empresas e recebe R$ 40 mil de cada uma no mesmo mês não sofre retenção em nenhuma delas.

Os mais afetados são os donos de pequenos e médios negócios que vivem da distribuição de lucros. Também entram profissionais que trabalham como pessoa jurídica, como médicos, advogados, engenheiros e consultores, e que costumam retirar o resultado do mês de uma só vez.

Empresas do Simples Nacional também entram na regra

Esse é um dos pontos que mais surpreendeu. O Simples Nacional tinha isenção própria para lucros distribuídos, prevista na Lei Complementar 123/2006. A Receita Federal, em seu documento de perguntas e respostas sobre o tema, afirma que a retenção de 10% também se aplica aos lucros pagos por empresas do Simples, porque aquela isenção deixou de ser aplicável.

Para quem tem uma empresa pequena, a diferença entre um MEI, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte pesa ainda mais agora. Vale conhecer bem a diferença entre MEI e microempresa antes de decidir como crescer. O documento da Receita não trata do MEI.

Lucros de 2025 aprovados até 31 de dezembro ficam de fora

A lei poupou os lucros apurados até 2025, desde que a distribuição tenha sido aprovada pelo órgão competente da empresa até 31 de dezembro de 2025. Esses valores podem ser pagos sem a retenção até 2028, conforme os termos do ato que aprovou a distribuição.

Muitas empresas correram para aprovar distribuições no fim do ano passado justamente por isso. Se a sua fez esse movimento, confirme com o contador quanto ainda está “protegido” e em que prazo.

Como funciona o “efeito degrau” na tributação de dividendos

Aqui está o detalhe que mais pesa no bolso. O limite de R$ 50 mil não funciona como uma faixa de isenção. Quando o total do mês passa desse valor, os 10% incidem sobre tudo, não só sobre o que excedeu.

Veja um exemplo ilustrativo, com contas minhas:

distribuição de R$ 50.000 no mês: retenção de R$ 0;

distribuição de R$ 50.001 no mês: retenção de R$ 5.000,10;

distribuição de R$ 100.000 em um único mês: retenção de R$ 10.000;

a mesma quantia, dividida em R$ 50.000 em dois meses diferentes: retenção de R$ 0.

Um real a mais custa mais de R$ 5 mil de imposto retido. Esse salto, chamado de efeito degrau, é um dos argumentos das ações que questionam a regra no Supremo Tribunal Federal.

A consequência prática é clara: o calendário das retiradas passou a importar tanto quanto o valor. Quem consegue espalhar a distribuição ao longo do ano, dentro do que a empresa realmente lucrou e com o caixa organizado, evita a retenção mensal. Faça isso sempre com orientação contábil e com registros corretos.

O imposto retido sobre dividendos volta na declaração?

Depende da sua renda anual. A retenção mensal funciona como uma antecipação. O acerto final acontece na declaração do Imposto de Renda, e a primeira vez que isso vai acontecer é na declaração de 2027, referente ao ano de 2026.

Quem tem renda anual abaixo de R$ 600 mil

Segundo a Receita, se a soma dos rendimentos do ano, incluindo lucros, dividendos e outras rendas, ficar abaixo de R$ 600 mil, o imposto retido pela empresa poderá ser restituído ao contribuinte.

Parece ótimo, e é. Mas existe um custo escondido: o tempo. Pense em uma sócia que recebeu R$ 120 mil de uma vez em março de 2026. A empresa reteve R$ 12 mil. Se a renda anual dela ficar abaixo de R$ 600 mil, esse dinheiro volta, mas só depois da declaração de 2027. São mais de 12 meses com R$ 12 mil parados na mão do governo, que poderiam estar rendendo ou reforçando a reserva de emergência da família. O exemplo é ilustrativo.

Quem passa de R$ 600 mil por ano

Para quem tem renda total acima de R$ 600 mil no ano, entra em cena o Imposto de Renda mínimo das altas rendas. A alíquota sobe de forma gradual, de 0% até 10%, para rendas entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão. A partir de R$ 1,2 milhão, a alíquota mínima é de 10%.

A lei dá a fórmula: alíquota = (renda anual ÷ 60.000) 10. Quem teve R$ 900 mil de renda no ano, por exemplo, fica com alíquota mínima de 5%. Desse imposto mínimo são descontados o IR já pago sobre os outros rendimentos, o imposto retido exclusivamente na fonte e os 10% retidos sobre dividendos ao longo do ano. Há ainda um redutor para evitar que a soma da tributação da empresa e da pessoa física passe de certos limites. Essa conta exige ajuda profissional.

Pró-labore ou dividendos: o que muda na retirada do sócio?

Com a nova regra, a velha pergunta do empresário ganhou outra camada. O pró-labore é a remuneração pelo trabalho do sócio na empresa. Ele entra na tabela progressiva do Imposto de Renda e tem contribuição ao INSS. Em troca, conta para a aposentadoria.

Os dividendos, por sua vez, são a parte do lucro que sobra depois dos impostos da empresa. Até 2025, eram totalmente isentos para a pessoa física. Agora, continuam isentos até R$ 50 mil por mês, por empresa, mas passam a ser retidos acima disso.

Não existe resposta única sobre a melhor combinação. Depende do regime tributário da empresa, do lucro, da necessidade de contribuir para o INSS e da renda total do sócio no ano. O que não dá mais é fazer retiradas no impulso, sem saber se o dinheiro é salário, lucro ou um gasto pessoal pago pela empresa.

E o planejamento começa dentro de casa. Quem acompanha o orçamento da família com uma planilha de gastos sabe quanto precisa retirar por mês e evita saques grandes e urgentes, justamente os que mais esbarram no limite de R$ 50 mil.

Como planejar a retirada de lucros sem susto com o imposto

Algumas atitudes simples reduzem o risco de surpresa:

separe as contas: dinheiro da empresa fica na empresa, e despesa pessoal sai da conta pessoal. É o mesmo cuidado que vale para quem precisa separar o faturamento do MEI do dinheiro pessoal;

combine um calendário de retiradas com o contador e evite concentrar o lucro do trimestre em um único mês, quando isso fizer sentido para o caixa;

some todas as distribuições do mês da mesma empresa antes de transferir, já que a regra olha o total mensal;

registre cada saída com a natureza correta: pró-labore, distribuição de lucros ou reembolso de despesa;

projete a sua renda total do ano para saber se você deve ficar abaixo ou acima de R$ 600 mil.

Se a sua empresa já reteve imposto neste ano, guarde os comprovantes e os informes. Eles serão a base para pedir a restituição ou abater o valor na declaração.

Conclusão: a regra do imposto sobre dividendos ainda pode mudar?

Pode. A cobrança é alvo de ações no Supremo Tribunal Federal. Os questionamentos envolvem o efeito degrau, o tratamento constitucional dado às micro e pequenas empresas e a chamada bitributação econômica do lucro. Até agora, não há decisão de mérito, e as empresas precisam cumprir a regra enquanto o julgamento não acontece.

Para o seu bolso, isso significa uma coisa: planeje com a regra que está valendo hoje. Não conte com uma decisão favorável para justificar retiradas descuidadas.

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No fim, a história do post viral ensina mais do que a regra em si. O imposto não estava no Pix. Estava na falta de separação entre o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa. Em 2026, organizar essa fronteira deixou de ser só boa prática: virou economia de imposto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.