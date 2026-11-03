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Quem tem carro costuma pensar nele como meio de transporte. Para os bancos, ele também é outra coisa: uma garantia. E, cada vez mais, uma espécie de limite de crédito estacionado na garagem.

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O banco BV, que se apresenta como líder no empréstimo com garantia de veículo, fechou 2025 com R$ 5,3 bilhões nessa carteira, alta de 30,5% em um ano. Hoje, o banco empresta até 120% do valor do carro e oferece uma linha extra, chamada Auto+, para quem já tem um veículo financiado ou dado em garantia na instituição. Essa linha pode ser contratada até cinco vezes.

Na prática, o carro passa a funcionar como um cartão com limite: você paga, o crédito volta a ficar disponível, e o banco oferece de novo. A taxa é mais baixa que a do crédito pessoal. Mas, quando se olha o custo total, nem sempre o negócio é tão bom quanto parece.

Como funciona o empréstimo com garantia de veículo do BV?

A lógica é a mesma de qualquer crédito com garantia. O carro fica alienado ao banco, ou seja, vinculado ao contrato no documento do Detran. Você continua usando o veículo, mas não pode vendê-lo sem quitar a dívida. Se parar de pagar, o banco pode retomar o bem.

Como o risco do banco cai, os juros caem também. Segundo a tabela publicada pelo próprio BV, a taxa média anual do empréstimo com garantia de veículo é de 31,22% ao ano. Na mesma comparação, o banco lista 91,48% ao ano para o empréstimo pessoal, 130,69% para o cheque especial e 455,09% para o rotativo do cartão.

As principais condições divulgadas pelo banco são:

prazo de 12 a 72 meses, com parcelas fixas;

parcela limitada a 30% da renda bruta mensal, que pode ser somada à do cônjuge;

carros, ônibus e caminhões com até 19 anos de fabricação, ou utilitários com até 8 anos;

veículo quitado ou financiado pelo próprio BV, sem débitos e em nome do cliente.

Empréstimo de até 120% do valor do carro

O ponto que mais chama a atenção é o teto. O BV informa que pode emprestar até 120% do valor do veículo. Um carro avaliado em R$ 40 mil, por exemplo, pode servir de garantia para até R$ 48 mil, sujeito à análise de crédito.

Parece generoso. Mas pense numa casa hipotecada por mais do que ela vale. Se algo der errado, a garantia não cobre a dívida. Com carro, o risco é maior, porque ele perde valor todo ano.

Auto+: crédito extra para quem já financia o carro

A outra novidade é o Empréstimo com Garantia Auto+. Ele é voltado a quem já tem um contrato de financiamento ou de empréstimo com garantia de veículo ativo no BV, com mais de seis parcelas pagas e mais de 12 a vencer.

Pelas regras publicadas no site do banco, o Auto+ libera valores a partir de R$ 500 e até R$ 5 mil, em até 12 meses. O dinheiro cai em até três dias úteis, sem tarifa de cadastro, de avaliação ou de registro de contrato. E o cliente pode pedir o empréstimo até cinco vezes, à medida que paga os anteriores.

É aqui que o carro vira, de fato, um limite rotativo. O mesmo bem que garante o financiamento passa a garantir também pequenos empréstimos em sequência. O banco não informa a taxa do Auto+ na página do produto. Antes de contratar, peça a taxa e o Custo Efetivo Total (CET) por escrito.

Quanto custa o empréstimo com garantia de veículo na prática?

A taxa de juros conta só uma parte da história. O número que importa é o CET, que soma juros, tarifas, impostos e seguros. E, no empréstimo com garantia de veículo, as tarifas podem pesar muito.

A simulação do próprio BV: R$ 4 mil viram R$ 13 mil

O site do banco traz um exemplo oficial. O cliente pede R$4.000. A esse valor somam-se tarifa de cadastro de R$1.399 (quando aplicável), tarifa de avaliação do bem de R$479 e IOF de R$201. O valor financiado sobe para R$6.079.

Esse total é pago em 72 parcelas de R$184, com juros de 2,47% ao mês. O CET, porém, é de 4,35% ao mês. Fiz a conta: ao fim de seis anos, o cliente terá pago R$13.248 por um empréstimo de R$4.000. É mais de três vezes o valor recebido.

Repare na diferença entre os dois números. A taxa de juros de 2,47% ao mês parece baixa. O CET de 4,35% ao mês mostra o custo real, porque inclui as tarifas que entraram na dívida e passaram a render juros por seis anos.

Por que as tarifas pesam mais em empréstimos pequenos

As tarifas do exemplo somam R$1.878, sem contar o IOF. Num empréstimo de R$4.000, isso equivale a 47% do valor pedido. Num empréstimo de R$30.000, as mesmas tarifas representariam cerca de 6%.

É como pagar a mesma taxa de entrega para um pedido de R$20 e para um de R$300. No pedido pequeno, o frete pesa muito mais.

Empréstimo com garantia de veículo é mais barato que o crédito pessoal?

Nem sempre. Fiz uma comparação ilustrativa para R$ 4.000 pagos em 24 meses, sem considerar o IOF em nenhuma das opções:

com garantia de veículo, a 2,47% ao mês e com as tarifas de R$ 1.878 incluídas no contrato: 24 parcelas de cerca de R$ 327,57, total de R$ 7.861,62;

com garantia de veículo, à mesma taxa, mas sem tarifas: 24 parcelas de R$ 222,91, total de R$ 5.349,86;

no empréstimo pessoal, à taxa média de 91,48% ao ano citada pelo BV (cerca de 5,56% ao mês): 24 parcelas de R$ 305,95, total de R$ 7.342,85.

O resultado surpreende. Com as tarifas, o crédito com garantia sai mais caro que o empréstimo pessoal médio. E ainda coloca o carro em risco. Sem as tarifas, ele é de longe a opção mais barata.

A lição é simples: a garantia baixa os juros, mas as tarifas podem anular essa vantagem. Por isso, pergunte sempre se haverá tarifa de cadastro, que o próprio banco informa ser cobrada “quando aplicável”.

Quais os riscos de usar o carro como limite de crédito?

O risco mais conhecido é perder o carro se as parcelas atrasarem. Mas há dois riscos menos óbvios, que crescem com o teto de 120% e com a possibilidade de repetir o Auto+.

Dívida maior que o valor do carro

Volte ao carro de R$ 40 mil. Imagine um empréstimo de R$ 48 mil, mais as tarifas de R$ 1.878, em 72 meses, à mesma taxa de 2,47% ao mês da simulação do banco. A parcela ficaria em cerca de R$ 1.489 (conta ilustrativa; a taxa real depende da análise de crédito).

Depois de três anos, o cliente já teria pago mais de R$ 53 mil. E ainda deveria cerca de R$ 35 mil. Enquanto isso, o carro estaria três anos mais velho e valendo menos. Se a pessoa precisar vender o veículo ou perder a renda, a conta pode não fechar.

Empilhar parcelas com o Auto+

O Auto+ facilita o acesso a pequenos valores. Esse é justamente o perigo. Crédito fácil e recorrente tende a virar parte do orçamento, como acontece com o limite do cheque especial.

Quem já paga o financiamento do carro e soma um Auto+ atrás do outro passa a ter duas dívidas presas ao mesmo bem. Se a renda apertar, as duas ficam em risco ao mesmo tempo. E o carro, que muitas vezes é ferramenta de trabalho, pode ir junto.

Conclusão: quando vale a pena pegar empréstimo com garantia do carro?

Na minha avaliação, essa modalidade faz sentido em situações bem específicas:

para trocar uma dívida muito cara, como rotativo do cartão ou cheque especial, por uma mais barata, desde que você não volte a usar o limite antigo;

para valores maiores, em que as tarifas pesam pouco no total;

quando a parcela cabe com folga no orçamento, e não no limite dos 30% da renda (que já é um valor alto);

quando o prazo escolhido é o mais curto possível, para reduzir os juros totais e o risco de a dívida superar o valor do carro.

E deixa de fazer sentido quando o dinheiro vai para consumo, quando o valor é pequeno ou quando o carro é indispensável para a sua renda e você não tem reserva de emergência.

Checklist antes de assinar

Peça o CET por escrito, não só a taxa de juros.

Pergunte quais tarifas serão cobradas e se elas entram no valor financiado.

Simule pelo menos dois prazos diferentes e compare o total pago.

Compare com outras instituições e com o crédito consignado, se você tiver acesso.

Leia a cláusula de atraso: com quantas parcelas em aberto o banco pode retomar o carro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro pode, sim, ajudar a conseguir crédito mais barato. Mas ele não é um limite infinito. Antes de transformar o veículo em garantia, a pergunta certa não é quanto o banco aceita emprestar. É quanto você aceita arriscar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.