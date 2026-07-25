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Por Alexia Diniz

Seu banco ofereceu uma proposta tentadora para você não ir embora, mas a concorrência promete rentabilidade maior nos investimentos e benefícios exclusivos. E agora?

Será que vale mesmo a pena dar esse passo ou é só marketing? A resposta não é simples, mas este artigo vai te ajudar a tomar a decisão certa sem deixar dinheiro na mesa.

O que é portabilidade de investimentos?

Portabilidade de investimentos é o direito de transferir a custódia das suas aplicações de uma instituição financeira para outra, sem precisar resgatar o dinheiro. Você leva sua carteira "do jeito que está" para outro banco ou corretora, mantendo prazo, rentabilidade contratada e regras de tributação.

Esse processo existe para garantir que você, como consumidor, tenha liberdade de escolha. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamenta a portabilidade para proteger o investidor e estimular a concorrência entre as instituições, que passam a brigar pelo seu dinheiro com melhores condições.

O que mudou com a Resolução CVM 210

Desde janeiro de 2026, a Resolução CVM nº 210 simplificou bastante o processo. Antes, era comum que só ativos como ações, fundos imobiliários (FIIs) e Tesouro Direto tivessem portabilidade fácil, enquanto renda fixa bancária (CDB, LCI, LCA) ficava de fora.

Isso mudou. Agora, títulos de renda fixa também podem ser portados via B3, desde que estejam registrados em custódia (e não apenas escriturados internamente pela própria instituição emissora). Na prática, isso amplia bastante o leque de quem pode aproveitar a portabilidade sem perder rentabilidade nem pagar imposto antecipado.

Quais investimentos aceitam portabilidade?

Hoje, por meio da portabilidade, é possível transferir:

Renda fixa custodiada em B3 (CDB, LCI, LCA de terceiros, debêntures)

Renda variável (ações, FIIs)

Tesouro Direto

Fundos de investimento elegíveis à transferência de custódia

Você também pode fazer portabilidade parcial, movendo apenas uma parte da carteira, seja via B3, seja diretamente pela instituição de origem ou de destino.

CDB próprio x CDB de terceiro: qual a diferença na hora de portar?

Aqui está o ponto que mais gera confusão. Nem todo CDB pode ser portado do mesmo jeito.

CDB de terceiro (emitido por um banco diferente do que você usa para investir, negociado e custodiado via B3) costuma ser elegível à portabilidade. Exemplo: um CDB do Banco Fibra que você comprou pela plataforma do Inter, e que também é oferecido na XP, geralmente pode ser portado entre essas instituições, porque o título está registrado em custódia externa.

CDB próprio (emitido e mantido exclusivamente na própria instituição, sem registro em custodiante externo) costuma ser mais difícil de portar para um banco que não negocia títulos de terceiros. Nesses casos, a saída antecipada normalmente significa resgate, não portabilidade.

Um detalhe importante: portar um CDB preserva a taxa que você já contratou, não a taxa que a nova instituição está oferecendo hoje para novos clientes. Se você tem um CDB rendendo 110% do CDI e vê uma oferta de 115% em outra plataforma, portar esse título não muda sua taxa para 115%. Para conseguir a taxa nova, seria necessário resgatar o CDB atual (com possível incidência de IR, dependendo do prazo) e aplicar em um novo título.

Quando compensa trocar de investimento?

Antes de sair correndo para o concorrente, coloque tudo na ponta do lápis. Compare a rentabilidade líquida, já descontados impostos e taxas, dos dois produtos.

Um exemplo simples: uma diferença de 0,5% ao ano pode parecer pouca coisa, mas em R$ 100.000 aplicados por 2 anos, isso representa cerca de R$1.000 a mais no seu bolso.

O prazo restante do investimento também importa

Se você está a poucos meses do vencimento de um CDB que não é elegível à portabilidade direta, muitas vezes vale mais a pena esperar, resgatar no vencimento e só depois migrar o dinheiro, sem custo extra.

Vale lembrar: seus investimentos raramente vencem todos ao mesmo tempo, já que costumam ser aplicações feitas aos poucos, ao longo do tempo. Esperar que cada um vença para só então portar tudo de uma vez costuma ser pouco prático. Na maioria dos casos, faz mais sentido portar por partes: migrar primeiro o que já é elegível hoje e ir movendo o restante conforme cada aplicação for vencendo ou se tornando portável.

Quais outros benefícios entram na conta?

Às vezes a vantagem não está só no rendimento, mas nos benefícios agregados: cashback no cartão vinculado, isenção de tarifas, acesso a produtos exclusivos, limite de crédito maior ou atendimento prioritário. Some tudo isso e veja se o pacote completo da nova instituição realmente supera o que você tem hoje.

Os riscos de resgatar seu investimento antes do prazo

Quando a portabilidade direta não é possível e a saída significa resgate antecipado, o principal risco é a tabela regressiva do Imposto de Renda. Quanto mais cedo você resgata, maior a alíquota:

Até 6 meses: 22,5% sobre o rendimento

De 6 a 12 meses: 20%

De 12 a 24 meses: 17,5%

Acima de 24 meses: 15%

Ou seja: resgatar cedo para migrar de instituição pode significar pagar um imposto bem maior do que o necessário, além de eventualmente perder parte da rentabilidade contratada.

Preço de revenda no mercado secundário

Além do IR, existe outro risco pouco falado: se o resgate antecipado for feito via venda do título no mercado secundário (e não diretamente com o emissor), o preço de recompra costuma ser punitivo. A instituição pode pagar menos do que o valor de mercado justo do título, reduzindo ainda mais o ganho da operação.

Taxas de saída e custódia

Algumas instituições cobram taxa de saída ou de custódia ao resgatar antes do vencimento. Verifique isso antes de tomar qualquer decisão.

Risco do emissor não muda com a portabilidade

Um ponto que vale esclarecer é que quando você porta um investimento, o risco de crédito do emissor continua o mesmo, porque o título é o mesmo, só muda a instituição que guarda a custódia. O que muda, potencialmente, é o risco operacional da transferência em si (erros de registro, atraso no processo), não o risco de calote do emissor.

Isso é diferente de comparar dois produtos diferentes na hora de decidir onde investir: aí sim, rentabilidade muito acima do mercado pode indicar risco elevado do emissor, principalmente em CDBs e LCIs de bancos menores. Nesse caso, vale lembrar que produtos cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos) têm proteção de até R$ 250.000 por CPF por instituição. Se você tem valores acima disso, concentrar tudo em um único banco menor em busca de rentabilidade pode ser uma aposta arriscada, independentemente de portabilidade.

Passo a passo: como fazer a portabilidade de investimentos

Organize as informações dos seus investimentos atuais: rentabilidade contratada, prazo de vencimento, alíquota de IR vigente e se há taxa de saída. Verifique se o ativo é elegível à portabilidade. Ações, FIIs, Tesouro Direto e fundos costumam ser mais simples; CDB, LCI e LCA dependem de estarem custodiados externamente (veja a seção acima). Compare a rentabilidade líquida oferecida pela nova instituição com o que você já tem hoje. Solicite a portabilidade. Desde a Resolução CVM 210, você pode pedir pelo app ou site da instituição de origem, da instituição de destino ou até diretamente pela B3 (depositário central). Na prática, a maioria dos bancos e corretoras já tem uma seção própria de "Portabilidade" dentro do app. Aguarde o prazo de conclusão, que varia conforme o ativo: até 2 dias úteis para renda fixa, renda variável e Tesouro Direto; até 9 dias úteis para fundos de investimento.

A portabilidade é gratuita e não há incidência de imposto, já que não há resgate: o ativo simplesmente muda de custodiante, mantendo data de aplicação e características originais.

Conclusão: vale a pena trocar de investimento?

Mudar de banco ou corretora pode, sim, colocar mais dinheiro no seu bolso, mas só quando feito com planejamento. A portabilidade compensa quando você consegue transferir sem resgatar (preservando os benefícios fiscais), quando a diferença de rentabilidade líquida é significativa e quando os benefícios extras da nova instituição realmente somam ao seu dia a dia financeiro.

Fuja da armadilha de trocar só porque a oferta parece boa no papel. Calcule, compare e só então decida. Seu bolso agradece a cautela, e também agradece quando você encontra uma opção genuinamente melhor e tem coragem de migrar.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.