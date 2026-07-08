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Por Isabel Gonçalves
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Júlia acabou de conseguir o primeiro emprego. No fim do mês, o salário caiu na conta e, pela primeira vez, ela ia poder gastar com o que quisesse. Mas ela também precisava decidir como dividir o dinheiro entre transporte, lazer, academia, streaming e aquela reserva para uma viagem que sonha fazer há meses.
Nas primeiras semanas, ela tentou controlar tudo de cabeça. Depois passou para o bloco de notas do celular. Mas ela queria algo mais prático e intuitivo. Foi então que surgiu a dúvida: qual o melhor aplicativo para organizar as finanças sem ser complicado?
Neste guia, reunimos os principais pontos que você deve considerar antes de baixar um aplicativo de controle financeiro.
Como escolher um aplicativo para controlar gastos mensais?
Antes de sair baixando o primeiro aplicativo que aparecer na loja do celular, vale pensar no que você realmente precisa. Isso porque, nem todo mundo organiza as finanças da mesma forma.
Se o objetivo inicial é só saber para onde o dinheiro está indo, um aplicativo simples para registrar receitas e despesas pode ser suficiente. No caso da Julia, ela precisa de ferramentas que oferecem metas financeiras, outras pessoas não abrem mão do controle de cartões de crédito, relatórios detalhados e integração com diferentes contas bancárias.
Na hora de escolher, alguns recursos fazem bastante diferença:
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Como é feito o cadastro de receitas e despesas? É automático ou você precisa colocar um por um?
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Existe organização por categorias, como alimentação, transporte e lazer?
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Você precisa de gráficos e relatórios que mostram a evolução dos gastos?
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Oferece lembretes de contas a vencer?
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Tem definição de metas de economia?
Outro ponto importante é a facilidade de uso. Um aplicativo cheio de recursos pode parecer interessante, mas, se for complicado de usar, a chance de você abandoná-lo depois de alguns dias é grande.
Também vale verificar se existe uma versão gratuita. Muitos aplicativos oferecem funções básicas sem custo e liberam recursos extras apenas para assinantes.
Quais são os melhores aplicativos para organizar finanças pessoais no Brasil?
Um ponto importante é que não existe um único aplicativo perfeito para todo mundo. O melhor será aquele que combina com sua rotina e seu jeito de administrar o dinheiro. Por isso, também é necessário conhecer algumas das opções mais populares.
Mobills
O Mobills é um dos aplicativos mais conhecidos quando o assunto é organização financeira. Hoje em dia ele é controlado pela Toro Investimentos.
Um ponto interessante é que ele tem integração com algumas contas bancárias. Sendo assim, suas gastos são sincronizados automaticamente e registrados no app. Tudo é feito de forma segura por meio do Open Finance, sistema regulamentado pelo Banco Central do Brasil.
A grande questão é que nem todos os bancos estão integrados. Instituições populares como o Banco Inter, C6 Bank, Next, Banco Original, PagBank, BTG Pactual e Neon não possuem suporte para sincronização automática, então os gastos tem que ser registrados manualmente.
Por outro lado, a versão gratuita atende somente às necessidades básicas e boa parte dos recursos só são liberados com a versão premium, que custa a partir de R$19,90 mensais. Com Gympass (atual Wellhub), os usuários podem ter acesso ao Mobills Premium sem custo adicional.
Organizze
O Organizze aposta em uma interface simples e intuitiva. Também conta com integração com os bancos no plano pago. Com ele, é possível registrar receitas e despesas, controlar cartões de crédito, acompanhar contas bancárias e criar objetivos financeiros.
O serviço pode ser acessado tanto pelo celular quanto pelo computador, mas assim como o Mobills as funções mais avançadas só estão disponíveis no plano pago. O preço começa em R$45 mensais no plano que oferece conexão bancária com 3 instituições diferentes.
Minhas Economias
O app Minhas Economias oferece uma combinação interessante entre controle financeiro e planejamento. Ele começou 100% gratuito, mas hoje também oferece planos pagos com recursos premium como a integração automática de contas. O plano mensal custa R$24,90.
O aplicativo permite acompanhar contas, cadastrar despesas, receber alertas sobre vencimentos e criar metas de economia. Também disponibiliza gráficos que ajudam a visualizar a evolução da vida financeira ao longo do tempo.
O diferencial está na simplicidade. O plano gratuito é o mais completo entre os três.
Planilhas Financeiras
Nem todo mundo precisa de um aplicativo tradicional.
Se você gosta de personalizar o controle financeiro, a planilha financeira do Educando Seu Bolso ou as Planilhas do Google continuam sendo uma ótima alternativa. A principal diferença é que ele não gera relatórios automáticos e gráficos chamativos. Se você não é uma pessoa que precisa de tantos apelos visuais pode funcionar bem.
Onde baixar aplicativos confiáveis para organizar finanças?
Essa é uma etapa que muita gente ignora, mas faz toda a diferença para a segurança dos seus dados. Sempre baixe aplicativos pelas lojas oficiais do seu dispositivo:
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Google Play Store, para celulares Android;
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App Store, para iPhone.
Evite instalar aplicativos por links enviados em mensagens, redes sociais ou sites desconhecidos. Além do risco de baixar versões falsas, você pode acabar fornecendo dados pessoais para criminosos.
Também procure saber qual a data da última atualização do aplicativo, quantos downloads e a nota de avaliação. Essas informações ajudam a identificar aplicativos ativos, bem avaliados e mantidos pelos desenvolvedores.
Inteligência artificial pode facilitar a organização financeira?
Nos últimos anos, quando falamos de aplicativos para organizar finanças, a conversa geralmente vem acompanhada da IA. A inteligência artificial está deixando os aplicativos de finanças ainda mais inteligentes.
Com integração com os apps, ela promete identificar padrões de consumo, categorizar gastos automaticamente e até enviar alertas quando os gastos fogem do habitual. Essa tecnologia também já faz parte dos aplicativos de muitos bancos, como é o caso da Assistente Virtual do Mercado Pago, no Banco do Brasil, que implementou IA generativa no seu gerenciador financeiro pessoal e no Nubank com o assistente de pagamento.
Porém, mesmo que a inteligência artificial possa ser uma grande aliada, ela não deve substituir o senso crítico. Identificar padrões de comportamento não é suficiente para uma mudança. Quem deve definir suas metas financeiras é você.
Conclusão: vale a pena usar um aplicativo de controle financeiro?
Para muita gente, sim. Organizar as finanças não significa deixar de aproveitar a vida ou cortar todos os pequenos prazeres do dia a dia. O objetivo é entender melhor como o dinheiro entra e sai da sua conta para fazer escolhas mais conscientes.
Então, quando você inclui esse acompanhamento na sua rotina, em uma ferramenta que está no seu bolso o tempo inteiro, o processo acaba sendo natural.
O aplicativo, por si só, não faz milagres. Afinal, ele não consegue impedir a promoção “irresistível” de chegar até você ou o impulso de pedir uma sobremesa depois do almoço. Mas funciona como um bom aliado para quem quer desenvolver hábitos financeiros melhores.
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No fim das contas, o melhor aplicativo é aquele que você realmente usa. Se ele ajuda você a registrar seus gastos, acompanhar seu orçamento e entender melhor sua relação com o dinheiro, já está cumprindo muito bem o seu papel.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.