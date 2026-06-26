Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Isabel Gonçalves

João sempre quis ter um carro elétrico. Gostava da ideia de gastar menos com combustível, dirigir um veículo mais moderno e reduzir a emissão de poluentes. O problema era o preço. Quando começou a pesquisar os modelos disponíveis no mercado, percebeu que a maioria custava mais de R$200 mil, um valor muito acima do que estava disposto a pagar.





Foi então que ele descobriu a modalidade do carro por assinatura. Em vez de comprar o carro ou financiar uma quantia alta, poderia pagar uma mensalidade e usar um veículo elétrico zero quilômetro por alguns anos e depois devolver ou trocar por outro. Mas esse não é o tipo de decisão que tomamos de uma hora para outra.

Será que essa alternativa realmente vale a pena? Vamos te mostrar tudo que você tem que considerar ao contratar um carro elétrico por assinatura.

O que é um carro por assinatura?

O carro por assinatura funciona como um aluguel de longo prazo. Em vez de adquirir o veículo, o cliente paga uma mensalidade para utilizá-lo durante um período que normalmente varia entre um e quatro anos.

Nesse modelo, despesas como seguro, IPVA, licenciamento e revisões preventivas estão incluídas na mensalidade. O motorista precisa arcar apenas com os gastos de uso, como energia elétrica para recarga. Ao final do contrato, ou o veículo é devolvido à empresa responsável pela assinatura ou a pessoa tem a possibilidade de comprá-lo.

Como contratar um carro elétrico por assinatura?

O processo é relativamente simples. Primeiro, o cliente escolhe o modelo desejado. Depois, define a quilometragem mensal que pretende utilizar, que pode ir de 500km até 5.000km e o prazo do contrato, que geralmente pode ser de 12, 24, 36 ou 48 meses.

Após a análise de crédito e aprovação da documentação, o carro é disponibilizado para retirada ou entrega, dependendo da empresa. Na prática, a experiência é parecida com a de ter um carro próprio, mas sem as burocracias relacionadas à propriedade do veículo.

Principais vantagens do carro elétrico por assinatura

Menos gastos com abastecimento

Como a energia elétrica é mais barata do que o abastecimento com gasolina, etanol ou diesel, o custo diário de uso tende a ser menor.

Acesso a modelos caros sem compra

Os veículos elétricos já estão difundidos pelo Brasil, mas ainda têm preços elevados. A assinatura permite utilizar um carro moderno sem precisar desembolsar centenas de milhares de reais de uma vez.

Menos preocupação com manutenção

Quem assina não precisa lidar com revisões programadas, seguro ou pagamento de tributos anuais como IPVA e licenciamento. Tudo isso já faz parte do pacote contratado.

Oportunidade de testar a tecnologia

Muita gente ainda tem dúvidas sobre autonomia, carregamento e adaptação ao uso de um carro elétrico. A assinatura permite experimentar essa tecnologia por um período prolongado antes de decidir por uma compra definitiva.

Existe motivo para não contratar um carro elétrico por assinatura?

Sim, alguns pontos negativos merecem atenção. Apesar dos avanços da infraestrutura, a recarga do carro ainda precisa de planejamento. Isso porque carregar um carro elétrico ainda leva mais tempo do que abastecer um veículo convencional.

Uma carga completa pode levar várias horas. Além de que a rede de carregamento ainda é limitada. Ou seja, a quantidade de pontos ainda é pequena quando comparada aos postos de combustíveis. Isso dificulta viagens mais longas. Por fim, vale mencionar que a mensalidade de um carro elétrico, em geral, custa mais do que a de um modelo equivalente com motor a combustão.

Quanto custa assinar um carro elétrico?

Os valores variam conforme o modelo, o prazo do contrato e a franquia de quilometragem escolhida. Para se ter noção, o BYD Yuan Pro (100% elétrico) tem mensalidade de R$4.899,99 em um contrato de 36 meses e 1000km mensais na Unidas Livre. Já, o GWM Haval (híbrido) tem mensalidade de R$5.629,00 no plano de 36 meses 1000Km/mês na Movida.

Outras empresas como a Localiza Meoo também oferecem opções de carros elétricos, com planos personalizados que melhor se encaixam no seu uso, já que você pode definir a quantiade de km que precisa, o prazo, o tipo de manutenção, acessórios e cor dos mais de 100 modelos de carros disponíveis. Por isso, é importante analisar o custo total antes de fechar negócio.

Afinal, vale mais a pena comprar ou assinar?

Vamos fazer as contas no caso do João lá do início do texto. Comparando a opção de comprar à vista, financiar (sem entrada) ou assinar um BYD Yuan Pro, durante 36 meses e franquia de 1000km mensais. O preço estimado do carro é de R$189.000.

Tabela de comparação de carro elétrico por assinatura, compra à vista e financiamento. Reprodução Educando Seu Bolso

À primeira vista, pagar quase R$4.900 por mês pode parecer caro. Mas o segredo está em fazer a conta completa. Na assinatura, esse valor já inclui IPVA, seguro, manutenção e outras despesas que, na compra, saem do seu bolso ao longo dos anos.

Já quem compra à vista precisa desembolsar R$189 mil logo de cara e ainda abrir mão do rendimento que esse dinheiro poderia gerar se estivesse investido (custo de oportunidade). No financiamento, além desses custos, entram os juros.

No fim das contas, a assinatura foi a opção mais barata da simulação: o custo total ficou em cerca de R$185 mil, contra R$203 mil na compra à vista e R$208 mil no financiamento. Ou seja, a mensalidade assusta, mas o valor final pode surpreender positivamente.

A tabela acima foi elaborada pela nossa ferramenta gratuita, o comparador de carro por assinatura. Por isso, antes de fechar qualquer contrato, vale a pena usar o comparador do Educando seu Bolso. Ele faz todas as contas para você, considerando todos os fatores importantes e custos envolvidos. No final, entrega um resultado simples de entender e adaptado ao seu perfil, ajudando a identificar qual opção oferece o melhor custo-benefício para o seu caso.

Para quem o carro elétrico por assinatura faz sentido?

A modalidade pode ser interessante para quem:

Quer experimentar um carro elétrico antes de comprar;

Gosta de trocar de veículo com frequência;

Valoriza a praticidade de não lidar com seguro, IPVA e manutenção;

Faz trajetos urbanos e não depende de viagens longas constantemente;

Não possui recursos para comprar o veículo à vista ou dar uma entrada significativa em um financiamento.

Nesses casos, a assinatura pode funcionar como uma forma de acesso à tecnologia sem um compromisso financeiro tão grande no início.

Quem não vai se beneficiar no carro por assinatura?

Por outro lado, a assinatura tende a ser uma escolha ruim para quem:

Percorre longas distâncias com frequência;

Mora em locais com pouca infraestrutura de recarga;

Faz questão de construir patrimônio por meio da compra de bens;

Tem dificuldade para encaixar uma mensalidade elevada no orçamento.

Conclusão: o carro elétrico por assinatura é para você?

Se você, assim como o João, sonha em dirigir um carro elétrico, mas não tem vontade (e nem consegue) desembolsar quase R$200 mil para comprar um, a assinatura é uma excelente porta de entrada.

Além disso, quando você soma despesas como entrada, financiamento, seguro, IPVA, manutenção e a desvalorização do veículo, a diferença pode diminuir bastante, e, em alguns casos, a assinatura representa um custo-benefício melhor. Sem contar que ela elimina uma das maiores barreiras para muita gente: a necessidade de ter um valor alto disponível para dar de entrada ou comprar o carro à vista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim das contas, o carro elétrico por assinatura é ideal para quem busca praticidade, gosta de experimentar novidades e quer entrar no mundo dos elétricos sem assumir um compromisso de longo prazo. Afinal, testar um carro por alguns anos é bem mais seguro do que comprar um e descobrir depois que ele não combina com a sua rotina.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.