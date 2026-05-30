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Por Isabel Gonçalves

Dona Sônia vendeu bem no fim de semana, mas ainda assim estava “sem dinheiro em conta”. Isso porque a maior parte das compras tinha sido parcelada no cartão. O dinheiro existia, mas ainda demoraria semanas, ou meses, para cair. Foi então que mais uma vez no ano, ela teve que recorrer à antecipação de recebíveis.

Essa cena virou rotina em muitos pequenos negócios brasileiros. Em um cenário de juros altos, fluxo de caixa apertado e necessidade constante do dinheiro para manter o negócio vivo, a antecipação de recebíveis ganhou espaço como solução rápida para colocar dinheiro no caixa. Mas quais são os impactos disso para os empreendedores?

O que é antecipação de recebíveis?

A antecipação de recebíveis acontece quando uma empresa “adianta” valores que receberia no futuro. Na prática, é como trocar vendas parceladas por dinheiro imediato.

Imagine que um cliente fez uma compra de R$1.200 parcelada em 6 vezes no cartão. Em vez de esperar seis meses para receber todas as parcelas, o lojista pode pedir a antecipação e receber quase todo o valor na hora, descontando as taxas da operação.

Hoje, esse serviço está disponível em praticamente todas as maquininhas e bancos digitais voltados para empresas. Em muitos casos, inclusive, o empreendedor já utiliza antecipação sem perceber. Alguns planos conhecidos como “receba em 1 dia” funcionam justamente dessa maneira, a instituição financeira adianta o dinheiro e cobra uma taxa por isso.

Por que a antecipação de recebíveis cresceu tanto?

Em 2025, a antecipação de recebíveis no cartão aumentou em 43%, chegando a R$ 614,9 bilhões, segundo dados da Núclea. Esse aumento reflete uma combinação de fatores econômicos e comportamentais.

De um lado, os pagamentos no cartão continuam crescendo no Brasil. Segundo a Abecs, o volume movimentado em cartões chegou a R$ 3,1 trilhões no último ano, com alta de 14,5%.

Do outro, as empresas enfrentam um cenário de crédito caro. Com a Selic elevada, linhas tradicionais de empréstimo ficaram mais pesadas para pequenos negócios. Nesse contexto, antecipar recebíveis virou uma alternativa considerada mais simples e rápida.

Do lado dos bancos, isso é vantajoso. O dinheiro da venda já existe e isso reduz o risco da operação. Por isso, a antecipação é mais barata que um empréstimo empresarial convencional.

Dinheiro rápido virou prioridade

Além dos juros altos, existe outro fator importante, a necessidade de ter dinheiro agora.

Muitos empreendedores vivem um desequilíbrio constante entre vender e conseguir manter o caixa funcionando até o dinheiro cair na conta. Enquanto o cliente parcela uma compra em até 10 vezes sem juros, o empresário precisa pagar aluguel, funcionários, fornecedores e impostos em poucos dias.

Nesse cenário, a antecipação acaba funcionando quase como um “botão de emergência” do caixa.

O parcelado sem juros ajuda a alimentar esse mercado

Para tentar explicar o sucesso da antecipação de recebíveis também podemos voltar o olhar para os hábitos de consumo no país. Brasil possui uma característica bastante particular que faz parte da rotina: o parcelado sem juros.

Para os consumidores, ele cria a sensação de compra acessível e até uma impressão errada de renda extra. E, por mais que ajude os lojistas e venderem mais, o dinheiro demora para chegar.

E quanto maior o número de parcelas, maior também a tentação (ou necessidade) de antecipar os valores.

Segundo especialistas da Núclea, o parcelado sem juros continua extremamente resiliente no país. Isso significa que o modelo deve continuar sustentando o crescimento da antecipação de recebíveis nos próximos anos.

Antecipação de recebíveis é considerada empréstimo?

Na prática, sim. Por isso, é importante encarar a antecipação com a mesma cautela que se teria ao contratar um empréstimo.



A lógica é parecida com a de um adiantamento salarial ou de um crédito consignado: você abre mão de um dinheiro que ia receber no futuro para ter acesso a ele agora. Em troca disso, existem taxas.



Isso não significa que a modalidade seja ruim. Em algumas situações, ela pode ser uma ferramenta útil e até mais barata do que outras formas de crédito. O problema surge quando a contratação acontece no piloto automático.

Por isso, fica o alerta: trate a antecipação com o mesmo cuidado que trataria um empréstimo. Pesquise, compare alternativas, faça as contas e entenda exatamente quanto está pagando para receber antes. Afinal, independentemente do nome dado à operação, existe um custo para transformar dinheiro futuro em dinheiro imediato.

Vale a pena antecipar os recebíveis do cartão?

No longo prazo não. Muitos empreendedores analisam apenas o valor imediato que entra na conta. O problema é que pequenas taxas frequentes podem corroer o lucro do negócio com o tempo.

Todo mundo paga uma taxa padrão de cada transação, o MDR e, dependendo da maquininha e do tipo de contrato, também existem os juros adicionais pela antecipação.

Em outros modelos, com o chamado “MDRzão”, o custo pode ser ainda maior porque a taxa da antecipação já vem embutida de forma agressiva em todas as vendas. E aí entra uma regra básica das finanças pessoais: mais dinheiro agora significa menos dinheiro lá na frente.



Nesse modelo fica fácil cair num ciclo sem fim de vender parcelado - antecipar para pagar despesas do mês - pagar taxas - reduzir a margem de lucro - precisar vender mais - antecipar novamente.

Quanto custa antecipar os recebíveis do cartão?

Para entender o impacto da antecipação no bolso, vale olhar um exemplo prático.

Dona Sônia fez uma venda de R$ 1.000 em 12 parcelas e decidiu antecipar todo o valor. Ela tem uma maquininha do Mercado Pago e, nessa modalidade, a taxa de antecipação é de 25,99%, uma taxa alta.



Sendo assim, o custo da operação será de aproximadamente R$ 259,90. Então, em vez de receber R$ 1.000 ao longo dos próximos 12 meses, ela vai recebe R$ 740,10 agora.



No mês seguinte foi a mesma coisa. E quando ela parou para fazer as contas, já tinha pago 500 reais só em taxas de antecipação de recebíveis.

Como usar a antecipação de recebíveis de forma mais saudável?

A antecipação pode ser útil, mas precisa ser usada com planejamento.

Compare as taxas

Nem toda maquininha cobra os mesmos valores. Em alguns casos, a diferença entre uma instituição e outra pode consumir uma fatia relevante do lucro.

Antes de antecipar, vale conferir:

taxa da maquininha;

custo da antecipação;

CET da operação;

prazo de recebimento.





Para te ajudar nisso, o comparador de maquininhas do Educando Seu Bolso ajuda a analisar taxas, prazos e custos de cada opção, enquanto o simulador de maquininhas mostra todos os detalhes e taxas de acordo com o seu negócio.

Evite antecipar todas as vendas

Antecipar tudo automaticamente pode parecer confortável, mas aumenta bastante os custos ao longo do tempo. O ideal é usar a modalidade de forma pontual, em situações específicas de necessidade de caixa, como por exemplo em datas especiais tipo Dia das Mães, Natal ou volta às aulas, quando o lojista precisa reforçar o estoque rapidamente e ainda não recebeu pelas vendas parceladas do mês anterior.

Organize o fluxo financeiro

Muitas vezes, a antecipação acaba virando solução para um problema de gestão financeira.

Organiza o capital de giro, acompanhar entradas e saídas e negociar melhores prazos com fornecedores pode reduzir a necessidade de recorrer constantemente ao dinheiro antecipado.



Como saber meu capital de giro?

Em muitos casos, a necessidade constante de antecipar vendas não é a causa do problema, mas um sintoma de que o caixa da empresa está apertado demais para sustentar a operação do dia a dia.



Imagine uma loja que gasta cerca de R$ 50 mil por mês com aluguel, salários, fornecedores e outras despesas fixas. Se ela mantém apenas R$ 10 mil disponíveis em caixa, qualquer atraso em recebimentos ou queda nas vendas pode gerar dificuldades para honrar compromissos. Nesse caso, o capital de giro é R$50 mil.



Por isso, é importante saber o quanto a sua empresa precisa para se manter e ter uma reserva próxima de um ou dois meses de despesas operacionais. Isso dá mais fôlego para atravessar períodos difíceis sem precisar recorrer constantemente à antecipação.

Conclusão: a antecipação de recebíveis veio pra ficar

O reflexo disso é que a tendência para este mercado é de avanço contínuo nos próximos anos. Isso porque o comportamento do consumidor brasileiro continua favorecendo o parcelamento.

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Além disso, tem a conveniência. Em muitos casos, a função já vem ativada na maquininha, o dinheiro cai rápido na conta e o empreendedor se acostuma com a lógica do “melhor receber tudo de uma vez”. Só que muita gente nem consegue entender exatamente quanto está pagando por isso.



Os extratos das maquininhas costumam ser confusos, misturam taxas diferentes e dificultam a visualização do custo real da operação. Por isso, vale parar para comparar taxas entre instituições, simular qual maquininha vale mais a pena, analisar o CET das operações e calcular quanto realmente sobra da venda depois de todos os descontos. Porque no fim, receber antes quase sempre significa receber menos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.