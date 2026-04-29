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Por Isabel Gonçalves

Durante muito tempo, comprar um carro era quase um ritual: visitar concessionária, fazer test drive, negociar cara a cara, sair com proposta impressa na mão. Agora, esse caminho está sendo encurtado e, em alguns casos, substituído por cliques.

A BYD decidiu acelerar esse movimento no Brasil ao colocar seus modelos à venda dentro de plataformas como OLX e Mercado Livre. Não é só uma presença simbólica, dá pra escolher o carro, comparar versões, até garantir descontos exclusivos e comprar um carro zero sem sair da cama. Mas isso não tira toda a emoção de comprar um carro novo? E será que é mesmo confiável?

O que é a BYD?

A BYD (Build Your Dreams) é uma empresa chinesa que já chegou no cenário automotivo brasileiro com os dois pés na porta. Fundada em 1995, a BYD começou na fabricação de baterias recarregáveis, mas hoje já é uma das maiores no setor de veículos elétricos.

No Brasil, a BYD começou suas operações em 2015, mas eles perceberam rápido o potencial do mercado brasileiro para veículos elétricos e híbridos. Com uma rede de mais de 200 concessionárias no país e uma montadora na Bahia, a BYD leu o brasileiro como ninguém e agora está no lugar que a gente mais ama: o e-commerce.

BYD é bom?

A marca se destacou rapidamente no Brasil por um combo que poucos tem. Tecnologia, bom nível de equipamentos e preço mais baixo do que outros carros elétricos e híbridos. Isso tudo faz com que a BYD possa ser considerada uma boa marca atualmente.

Porém, por ser uma marca nova por aqui, ainda existe uma certa incerteza sobre revenda, custo de manutenção no longo prazo e a extensão da assistência técnica. O carro pode ser bom, mas o pós-venda ainda está em construção.

Dá para comprar BYD na internet?

Sim, e isso é um sinal claro de como o mercado automotivo está mudando. Primeiro, a BYD criou sua loja oficial na OLX, uma plataforma que sempre foi vista como um espaço de usados, negociação direta e, muitas vezes, aquele garimpo meio caótico. Quando uma montadora passa a vender carros novos ali dentro, ela quebra essa lógica. De repente, o consumidor pode estar procurando um sofá, um celular… e se depara com um carro zero km no meio do caminho.

O próximo passo foi a chegada no Mercado Livre, maior e-commerce do país. E a repercussão nas redes foi imediata.

A grande mudança estrutural é que agora a jornada de compra está cada vez mais curta, de um jeito que a gente ainda não conseguiu compreender. Antes, comprar um carro exigia intenção, ou seja, você ia atrás disso. Agora, o carro pode “te encontrar” no meio da navegação.

Mas essa conveniência vem junto com a banalização de uma decisão grande. Colocar o carro no mesmo ambiente de consumo rápido pode fazer parecer que a escolha é mais simples do que realmente é, quando, na prática, continua sendo um compromisso financeiro de longo prazo.

Como funciona a compra no BYD no Mercado Livre?

Na loja oficial da BYD não existe um link de compra direto no Mercado Livre como acontece nos outros produtos. Os carros aparecem lá disponíveis, com as condições de pagamento.

Por exemplo, no BYD Dolphin Ev 2026 que custa R$149.990, na loja oficial a oferta é de: 60% entrada taxa zero em até 24X ou bônus de até R$8.000 na troca do seu seminovo. E aí a única opção é clicar no símbolo do Whatsapp e ser encaminhado para uma conversa com os vendedores da empresa.

Ou seja, o Mercado Livre atualmente está funcionando mais como vitrine do que como ambiente de compra. Você se interessa pelo carro ali, mas a compra mesmo acontece fora da plataforma, no bom e velho contato com o vendedor.

Mas nada impede que no futuro o checkout seja ali mesmo, com cupom de desconto e financiamento pelo Mercado Pago. Como sabemos, a tendência é cada vez mais manter o cliente dentro do próprio ecossistema. E isso é perigoso.

Comprar BYD no Mercado Livre é confiável?

Sim, a loja da BYD no Mercado Livre é oficial. Mas isso não quer dizer que você deve comprar por lá.

Quando a BYD vende dentro do Mercado Livre, não estamos falando de um anúncio qualquer. É uma loja oficial da marca, com intermediação da própria plataforma. Isso já elimina boa parte dos riscos mais comuns de marketplace, como golpes ou vendedores desconhecidos.

Isso não significa que dá pra tratar como uma compra comum. Carro não é celular. Antes de fechar negócio, ainda faz sentido checar detalhes como prazo de entrega, condições reais do desconto, custos adicionais e como vai funcionar o pós-venda na sua região. A plataforma pode até facilitar, mas não substitui uma decisão bem pensada.

Tem também um ponto comportamental: o ambiente do marketplace incentiva a rapidez. Oferta, desconto, senso de urgência. E isso pode te empurrar para uma decisão sem a mesma reflexão que você teria numa concessionária.

É confiável? Sim, principalmente por ser loja oficial. É simples como comprar qualquer coisa online? Nem de longe.

Dicas para comprar outros carros com mais segurança no Mercado Livre

Olhe quem está vendendo (e não só o carro)

Não adianta o carro ser lindo no anúncio se o vendedor é uma incógnita. Priorize perfis com boa reputação e avaliações positivas. Isso já corta boa parte dos problemas.

Leia o anúncio como quem procura defeito

Quilometragem, histórico de manutenção, estado do carro, possíveis avarias… tem que estar tudo ali. Se estiver vago demais, já é sinal amarelo. E, se precisar, chama o vendedor e pergunta mesmo.

Desconfie do que está “bom demais”

Preço muito abaixo, condição milagrosa, urgência exagerada… clássico de dor de cabeça. Carro não é promoção relâmpago de Black Friday.

Conclusão: Comprar carro online vale a pena? Os riscos por trás da compra em marketplaces

A entrada da BYD em plataformas como OLX e Mercado Livre não é só uma inovação de canal. É uma mudança na forma como a gente se relaciona com uma das decisões financeiras mais pesadas da vida.

Ficou mais fácil? Ficou. Mais rápido? Também. Mas mais simples não quer dizer melhor.

O risco aqui não está na tecnologia nem na plataforma. Está na sensação de facilidade. Quando um carro aparece no mesmo lugar onde você compra bugigangas, é fácil esquecer que ele não é só mais um produto, é um compromisso de anos, que envolve manutenção, seguro, desvalorização e impacto direto no seu orçamento.

Além disso, quando você financia um carro, você está comprando dois produtos: o carro e o financiamento. E o segundo custa o dobro do primeiro. No fim, você está pagando por 3 carros pra ter um só.

E além disso, é importante ter em mente que quanto mais o processo migra para dentro de um ecossistema digital, mais ele é desenhado para você não sair dali. Desconto, urgência, conveniência… tudo joga a favor da decisão rápida, não necessariamente da decisão certa.

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Porque, no fim, o clique é rápido. Mas as parcelas continuam bem reais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.