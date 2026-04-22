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Por Alexia Diniz

Se você já viu vídeos falando que dá pra “ganhar dinheiro fácil” ou até pegar empréstimo pelo TikTok, você não está sozinho. Esse tipo de conteúdo está cada vez mais comum.

Mas agora a história ficou mais séria. O próprio TikTok está tentando virar uma fintech no Brasil, com autorização do Banco Central para oferecer contas digitais e até empréstimos. E aí surge a pergunta: isso é oportunidade… ou mais uma forma de te fazer gastar dinheiro que você não tem?

Como consultora e criadora de conteúdo financeiro, vejo esse movimento com uma mistura de fascínio tecnológico e preocupação educacional. Quando o entretenimento e o crédito se fundem no mesmo ambiente, as regras do jogo mudam para o consumidor.

O Fenômeno das Big Techs no Sistema Financeiro

Para entender o "Empréstimo TikTok", precisamos olhar para fora. O que está acontecendo no Brasil é o reflexo de uma tendência global chamada Embedded Finance (Finanças Embutidas). E isso acontece quando qualquer empresa, seja ela uma rede social, um e-commerce ou um app de delivery, passa a oferecer serviços financeiros.

O TikTok está seguindo os passos de gigantes como:

Mercado Livre (Mercado Pago): Começou como um site de leilões e hoje é um dos maiores bancos digitais da América Latina.

Shopee (ShopeePay): Transformou o ato de comprar bugigangas em uma experiência de crédito parcelado direto no app.

Apple (Apple Card): Integrou o cartão de crédito do sistema operacional do iPhone.

99 Pay: Começou dentro do app de corridas de aplicativos da 99, agora oferece empréstimo enquanto a pessoa está pedindo uma corrida.

O objetivo dessas empresas não é apenas lucrar com juros, mas manter o usuário dentro do seu ecossistema pelo maior tempo possível. Quando você paga suas contas e pega crédito onde consome entretenimento, você não tem mais motivos para sair do aplicativo.

O Raio-X Técnico: as licenças no Banco Central

Segundo a agência de notícias britânica Reuters, o TikTok (através da sua controladora ByteDance) já iniciou os pedidos para operar financeiramente formalizado no Brasil. Isso é fundamental para separar o que é "golpe de internet" do que será o serviço oficial. A empresa solicitou duas licenças principais:

Emissor de Moeda Eletrônica

Esta licença permite que o TikTok funcione como uma carteira digital (wallet). Com ela, a plataforma pode:

Gerenciar contas de pagamento.

Permitir que usuários guardem saldo dentro do app.

Processar transferências e pagamentos de boletos.

Emitir cartões pré-pagos ou de débito.

Sociedade de Crédito Direto (SCD)

Esta é a "chave" para o empréstimo. A SCD é um tipo de instituição financeira que realiza operações de crédito exclusivamente por meio de plataformas eletrônicas, utilizando capital próprio. Diferente de um banco múltiplo tradicional, a SCD não pode captar dinheiro do público (como depósitos em poupança) para emprestar, mas tem total autonomia para oferecer empréstimos e financiamentos diretamente ao consumidor final.

O que isso significa? Significa que o TikTok terá o aval do órgão regulador para analisar seu perfil de crédito e te oferecer dinheiro com a segurança institucional de qualquer outra fintech.

Por que o TikTok quer ser um Banco?

Se você olhar de perto, não é sobre virar banco. É sobre vender mais.

Desde que o TikTok Shop começou a ganhar força, o aplicativo deixou de ser só entretenimento e virou também um canal de compras. E não qualquer canal, e sim um dos que mais cresce no mundo. E é aqui que o crédito entra.

Quando o TikTok começa a oferecer limite, parcelamento ou até empréstimo, ele não está pensando primeiro em “educação financeira” ou em competir com bancos. Ele está pensando em facilitar a compra dentro da própria plataforma.

Pensa só, você vê um produto, se interessa e, na mesma hora, já aparece a opção de pagar depois ou parcelar. Sem sair do app, sem tempo pra pensar muito. Isso aumenta DEMAIS a chance de você comprar.

Empréstimo para comprinhas

Aqui entramos no ponto mais crítico para a saúde financeira do brasileiro: a ausência de barreiras na hora de contratar crédito.

No mundo das vendas, ouvimos falar muito em "eliminar a fricção". Quanto mais fácil for comprar, mais as pessoas compram. E isso o Tiktok Shop já fez. Você nem precisa parar de assistir o vídeo para fazer a compra.



No entanto, em finanças pessoais, a fricção é uma proteção. O tempo que você leva para sair de casa e ir ao banco, ou mesmo o tempo de abrir um app bancário separado, serve como um "período de resfriamento" para o cérebro.

Devo pegar um empréstimo no Tiktok?

Ai que tá, uma diferença que não fica clara quando estamos falando de empréstimo dentro de um app de vídeos curtos:

Modo Bancário: Quando você abre o app do seu banco, seu cérebro entra em modo alerta. Você está ali para lidar com obrigações, pagar contas e conferir saldos. A resistência ao gasto é maior.

Modo Entretenimento: Quando você abre o TikTok, seu cérebro está recebendo grandes cargas de dopamina. Você quer relaxar, rir e se distrair e perde horas fazendo isso. Nesse estado, sua guarda está baixa e sua capacidade de análise crítica sobre taxas de juros e impacto no orçamento futuro é reduzida significativamente.

Oferecer crédito no meio de um feed de vídeos engraçados é o cenário perfeito para a compra por impulso.

O risco do endividamento "invisível"

Muitas pessoas acreditam que o grande vilão das finanças é o empréstimo de R$50.000,00 para comprar um carro. Na verdade, na consultoria, vemos que o que quebra as famílias é o endividamento pulverizado, ou seja, quando a família tem dívidas em vários bancos, ou lojas diferentes, fazendo com que seja até difícil identificar o valor total do endividamento.

São os R$20,00 no ShopeePay, os R$50,00 no crédito do app de comida, os R$100,00 no "compre agora, pague depois" da loja de roupas. Quando o TikTok liberar o crédito, ele provavelmente começará com valores pequenos e acessíveis.

O problema é que dez empréstimos de R$30,00 parecem inofensivos, mas somados aos juros (que tendem a ser altos nessas modalidades de crédito rápido), eles viram uma bola de neve que compromete a renda essencial, como o aluguel e a alimentação.

Como identificar golpes no Tiktok

Atualmente, se você vir um anúncio dizendo "Empréstimo TikTok liberado: clique aqui", fuja. Como a licença do Banco Central ainda está em processamento, não existe crédito no aplicativo hoje.

Os golpes mais comuns seguem este padrão:

Promessa de dinheiro fácil: "O TikTok está pagando R$500 para quem assistir vídeos". Taxa de liberação: O golpista diz que você tem um crédito aprovado, mas precisa pagar uma "taxa de cartório" ou "seguro" para liberar o valor. Nenhuma instituição séria cobra para emprestar dinheiro. Roubo de dados: Pedem seu CPF, fotos de documentos e senhas em links externos que simulam o ambiente do app.

Educação Financeira no Tiktok

Com a chegada do TikTok ao mercado financeiro, a educação financeira deixa de ser "dicas de investimento" e passa a ser necessária, porque se você não sabe nem o valor da sua dívida, como sabe se precisa ou não de um empréstimo.

Precisamos ensinar o consumidor a separar o lazer das finanças. Se você decidir que precisa de um empréstimo, a decisão deve ser tomada em uma mesa, com uma planilha aberta ou um papel e caneta na mão, nunca enquanto rola o feed de uma rede social.

Check-list de Defesa Financeira:

A Regra das 24 Horas: viu uma oferta de crédito ou um produto irresistível no app? Espere 24 horas. Se no dia seguinte você ainda achar que é uma boa ideia, analise as taxas. Custo Efetivo Total (CET): nunca olhe apenas o valor da parcela. Peça o CET. Às vezes, uma parcela de R$15,00 esconde juros de 15% ao mês. Limite de Ecossistema: defina um valor máximo que você pode gastar dentro de apps de entretenimento/compras. Se estourou aquele limite, o app está "proibido" pelo restante do mês.

Conclusão: vai ser bom ter crédito no Tiktok?

O movimento do TikTok para se tornar uma fintech é um passo lógico e inevitável dentro da economia digital. Não podemos lutar contra a evolução da tecnologia, mas podemos (e devemos) lutar pela nossa consciência financeira.

O crédito fácil não é um vilão por si só, ele pode salvar uma pequena empreendedora em uma emergência ou permitir que alguém aproveite uma oportunidade real. O vilão é a falsa sensação de que esse dinheiro não tem custo, além de misturar compras e finanças com entretenimento barato.

Como profissionais da área financeira, nosso papel é alertar que, por trás de cada interface colorida e de cada botão "clique e receba", existe um contrato bancário com obrigações reais. O TikTok pode até ser o lugar de se divertir, mas quando o assunto é o seu suado dinheiro, o jogo é sério.

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O segredo não é parar de usar o app, mas nunca deixar que o algoritmo de entretenimento tome o controle do seu planejamento financeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.