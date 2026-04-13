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Por Alexia Diniz

Outro dia, na consultoria, atendi uma pessoa com renda ok, emprego estável e cargo de liderança dentro de uma indústria. Mas, por trás disso, tinha dívida em aposta, crédito escondido da família e uma ansiedade constante com dinheiro. Nada disso aparecia no trabalho, mas estava o tempo todo na cabeça dela.

Durante muito tempo, falar de segurança no trabalho era falar de risco físico. Só que a atualização da NR-1 amplia esse olhar ao incluir os riscos psicossociais. Na prática, isso é reconhecer algo que já acontece há anos: o dinheiro, e o estresse que vem com ele, também afeta diretamente a forma como as pessoas trabalham.

O que a NR-1 tem a ver com saúde financeira?

A NR-1 (Norma Regulamentadora n°1) é a primeira norma da CLT que diz sobre Segurança e Medicina do Trabalho. Ela não fala explicitamente de educação financeira, mas abre uma porta importante ao exigir que empresas considerem fatores que afetam a saúde mental do trabalhador. E aqui entra um ponto importante: a saúde financeira é um dos principais fatores de risco psicossocial dentro das organizações.

Segundo análises jurídicas e de RH, o endividamento e a pressão financeira afetam diretamente o comportamento no trabalho. Não é só uma questão pessoal, isso se traduz em queda de produtividade, distração, faltas e até afastamentos.

O que muda na com a NR-1?

Empresas começam a olhar para além da produtividade e passam a considerar o que está por trás dela. E, muitas vezes, o que está por trás é dívida, desorganização financeira e insegurança com o futuro.

Isso abre espaço para um tema que antes ficava escondido: dinheiro como parte da saúde. E não no sentido de investimento sofisticado, mas no básico bem feito, aquele que reduz ansiedade e traz previsibilidade.

Por que problemas financeiros afetam tanto a saúde mental?

Dinheiro não é só número. Ele está diretamente ligado à segurança, estabilidade e sensação de controle da vida.

Quando essa base falha, seja por dívida, renda insuficiente ou falta de organização, o resultado aparece rápido: ansiedade constante, dificuldade de concentração e sensação de urgência permanente.

Aqui na consultoria financeira do Educando Seu Bolso, isso é muito claro. Já atendi cliente que não conseguia performar no trabalho porque passava o dia pensando em como pagar a fatura do cartão ou negociar dívidas. Não é falta de foco. É excesso de preocupação.

O trabalhador endividado é menos produtivo?

Sim, e não por falta de capacidade. Diversos estudos mostram que o trabalhador com problemas financeiros perde produtividade porque parte da sua energia mental fica ocupada com dívida, contas atrasadas e preocupação com dinheiro. Não é falta de competência, é falta de espaço mental.

O impacto do estresse financeiro aparece no dia a dia: erros operacionais simples, dificuldade de concentração, tomada de decisão mais lenta, atrasos em tarefas e até conflitos com colegas. A pessoa está fisicamente presente, mas mentalmente dividida.

Quando o estresse financeiro se repete ao longo do tempo, o impacto deixa de ser individual e passa a afetar a empresa. Aumento de retrabalho, queda de produtividade da equipe, mais afastamentos por questões emocionais e até maior risco de acidentes em funções que exigem atenção constante são exemplos bem concretos desse custo.

Por isso, cada vez mais especialistas tratam a saúde financeira como um risco corporativo. Não só pelo indivíduo, mas pelo efeito acumulado que ela gera dentro da operação.

Educação financeira pode reduzir riscos no trabalho?

Esse é um dos pontos mais interessantes, e também mais ignorados.

Se o problema financeiro gera estresse, e o estresse afeta atenção, tomada de decisão e comportamento no trabalho, então ajudar o funcionário a organizar sua vida financeira passa a ser uma forma direta de prevenção de riscos no ambiente de trabalho.

Ou seja, isso significa reduzir situações como erros operacionais por falta de concentração, decisões precipitadas, conflitos interpessoais e até acidentes em funções que exigem atenção constante. Não é só bem-estar, é também gestão de risco.

Organizações como a ABEFIN (Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira) defendem que a educação financeira dentro das empresas reduz a ansiedade, melhora o bem-estar e aumenta a produtividade. E não precisa ser algo complexo. Em muitos casos, o básico já resolve: entender para onde o dinheiro está indo, organizar dívidas e ter clareza sobre os próprios gastos já diminui, e muito, o nível de estresse financeiro no dia a dia.

Por que as empresas ainda ignoram a saúde financeira?

Porque durante muito tempo isso foi tratado como “problema pessoal”. Só que a NR-1 muda essa lógica. Quando a norma passa a exigir atenção aos riscos psicossociais, fica difícil ignorar que o dinheiro é um dos principais fatores por trás desses riscos.

Além disso, existe uma barreira cultural. Muitas empresas ainda evitam falar de dinheiro por considerar um tema sensível, invasivo ou fora do escopo corporativo. Na prática, isso cria um paradoxo. O problema existe, afeta o trabalho, mas ninguém fala sobre ele.

Saúde financeira é responsabilidade da empresa?

Não totalmente, mas também não é só do indivíduo. O trabalhador precisa cuidar da própria vida financeira, mas a empresa pode (e cada vez mais deve) criar um ambiente que reduza fatores de estresse. Isso inclui acesso à informação, programas de educação financeira e até suporte em momentos críticos, como renegociação de dívidas ou planejamento básico.

E aqui entra um ponto importante: isso não deve ser visto como custo, mas como investimento.

Empresas que atuam na saúde financeira dos colaboradores tendem a reduzir afastamentos, erros operacionais, conflitos internos e até turnover. Ou seja, o retorno aparece em produtividade, clima organizacional e redução de riscos.

Não se trata de “resolver a vida” do funcionário, mas de reduzir um dos principais gatilhos de sofrimento mental e, ao mesmo tempo, melhorar o funcionamento da própria empresa.

Educação financeira no trabalho funciona?

Aqui no Educando Seu Bolso, temos acompanhado de perto os clientes da consultoria financeira, como por exemplo a empresa Multitex Logística que decidiu oferecer consultoria financeira individual para os funcionários, sem custo para eles. A ideia não é ensinar investimento sofisticado, mas ajudar no básico que realmente pesa no dia a dia.

E o que aparece nas conversas não é surpresa. A maioria dos atendimentos gira em torno de dívidas, falta de controle e dificuldade de organizar o próprio dinheiro. Ou seja, exatamente os fatores que alimentam estresse e ansiedade.

Em muitos casos, pequenas mudanças já fazem a diferença. Ajustar gastos, reorganizar pagamentos e trazer entendimento sobre a situação financeira reduz a pressão mental.

Isso reforça um ponto importante: saúde financeira não é sobre “ganhar mais”, mas sobre conseguir lidar melhor com o que já se tem. E isso impacta diretamente a forma como a pessoa trabalha. E a empresa Multitex mostra que se preocupa em melhorar o rendimento e a saúde financeira dos seus funcionários.

Conclusão: saúde financeira não é luxo, é base

A atualização da NR-1 escancara um ponto que já vinha crescendo: não existe saúde no trabalho sem saúde mental. E hoje, falar de saúde mental sem falar de dinheiro é ignorar uma das principais fontes de estresse da população.

Os números deixam isso bem claro. Segundo a CNC, mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas, e cerca de 30% estão com dívidas em atraso. Além disso, uma parcela relevante da renda mensal já está comprometida com pagamento de dívidas, ou seja, sobra cada vez menos dinheiro para o básico.

Então vale a provocação: você, empresário, realmente acha que seus funcionários estão fora dessa realidade?

Se você é de RH ou dono de empresa, vale prestar atenção nisso. Enquanto o trabalhador estiver preocupado com dívida, falta de controle ou insegurança financeira, esse problema vai aparecer no dia a dia. Pode ser na queda de produtividade, no aumento do absenteísmo ou até no clima da equipe.

Ignorar a vida financeira do colaborador é, na prática, tratar só o sintoma e não a causa.

Agora, se você é funcionário, vale um ponto direto: esse tema está ganhando espaço porque impacta sua saúde e seu trabalho. E você pode puxar essa conversa dentro da empresa. Leve isso para o RH. Sugira educação financeira, apoio, consultoria. Em muitos casos, esse tipo de iniciativa começa com alguém levantando a mão.

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No fim, educação financeira não é sobre enriquecer. É sobre diminuir o estresse, entender suas finanças e conseguir trabalhar (e viver) com um pouco mais de tranquilidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.