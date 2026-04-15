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Por Alexia Diniz

Nos últimos anos, comprar pela internet ficou fácil demais. Dois cliques, um cupom de desconto e pronto, a compra está feita. Agora imagine quando a própria plataforma começa a oferecer crédito para você gastar ali dentro mesmo.

Foi exatamente isso que aconteceu com o Shopee Pay, carteira digital da Shopee que, além de pagamentos, também oferece empréstimos e limite para compras dentro do aplicativo. O problema é que isso pode virar uma armadilha financeira.

Em um caso recente que apareceu aqui na consultoria financeira do Educando seu Bolso, um cliente chegou com dívida negativada no Serasa em nome da Shopee Pay. Não era um empréstimo para pagar aluguel, consertar o carro ou cobrir uma emergência.

Era crédito usado para comprar coisas no aplicativo. E isso levanta uma pergunta incômoda: até que ponto faz sentido pegar empréstimo para comprar itens que muitas vezes têm vida útil curta?

O que é Shopee Pay?

O Shopee Pay é a carteira digital da plataforma de e-commerce Shopee. Ela funciona como um meio de pagamento dentro do aplicativo e permite que o usuário pague compras, transfira dinheiro e participe de promoções.

Na prática, o sistema funciona como outras carteiras digitais do mercado. Você pode colocar saldo na conta ou pagar diretamente usando o valor disponível na carteira.

Em alguns casos, também é possível receber cashback em promoções da plataforma, o que incentiva ainda mais o uso da carteira digital.

Segundo informações do próprio serviço, a carteira também pode oferecer serviços financeiros adicionais, como parcelamento e acesso a crédito dentro do aplicativo.

A ideia é facilitar ainda mais as compras no marketplace. O problema é que facilidade demais nem sempre é uma boa notícia quando o assunto é dinheiro.

Como funciona a ShopeePay?

A ShopeePay funciona como uma carteira digital integrada ao aplicativo da Shopee. O usuário pode adicionar saldo via Pix, transferência ou outras formas de pagamento e utilizar esse valor nas compras dentro da plataforma.

Depois que o dinheiro entra na carteira digital, ele pode ser usado para pagar produtos, participar de promoções ou aproveitar descontos exclusivos. Em muitos casos, o aplicativo também oferece cashback para quem paga usando a ShopeePay.

Esse tipo de sistema facilita bastante o processo de compra, porque elimina etapas no pagamento. Quanto mais fácil e rápido é o processo, maior é a chance de você gastar sem pensar.

Por outro lado, essa mesma facilidade pode estimular decisões de consumo mais impulsivas. Quando pagar fica fácil demais, gastar também fica.

Como funciona o crédito da Shopee Pay?

A Shopee Pay passou a oferecer linhas de crédito para usuários dentro do aplicativo. Esse limite pode ser usado para parcelar compras ou pegar empréstimo para gastar diretamente na plataforma.

Na prática, o aplicativo funciona como uma mistura de loja com banco. A pessoa entra para comprar um produto e, caso não tenha saldo suficiente, pode receber uma oferta de crédito naquele momento.

É quase como se o caixa da loja dissesse: “Não tem dinheiro agora? Sem problema, eu te empresto”.

O problema é que esse tipo de crédito aparece exatamente no momento em que o consumidor já está inclinado a comprar, o que aumenta muito as chances de decisões impulsivas.

Por que o Shopee Pay pode virar uma armadilha financeira?

Uma das regras mais básicas da educação financeira é: quanto mais fácil for o crédito, maior tende a ser o consumo impulsivo. Isso acontece porque o cérebro humano reage mais ao prazer imediato do que ao custo futuro da dívida.

Quando a pessoa encontra um produto barato, com desconto e ainda com parcelamento disponível, a tendência é tomar a decisão rapidamente. A lógica financeira muitas vezes fica em segundo plano.

No caso da Shopee Pay, o crédito aparece exatamente no ambiente onde o usuário já está buscando comprar algo. Ou seja, o estímulo ao consumo já está presente.

Empréstimo para consumo imediato raramente é uma boa ideia

Pegar crédito para investir em algo produtivo pode fazer sentido em alguns casos. Por exemplo, pagar um curso, resolver uma emergência ou consertar o carro que a pessoa usa para trabalhar.

Mas quando o empréstimo serve para comprar produtos de baixo valor ou curta durabilidade, a história muda. A pessoa recebe o produto hoje, usa por algum tempo e continua pagando a dívida meses depois.

No fim das contas, o objeto já perdeu valor, mas a dívida continua existindo.

A ShopeePay é um banco?

Apesar de oferecer serviços financeiros, a ShopeePay não é um banco tradicional. Ela funciona como uma carteira digital integrada a uma plataforma de comércio eletrônico.

Isso significa que o serviço permite pagamentos e algumas operações financeiras, mas o foco principal continua sendo facilitar compras dentro do aplicativo da Shopee.

Na prática, a ShopeePay se aproxima de outros aplicativos de pagamento que surgiram nos últimos anos.

A diferença é que, nesse caso, a carteira digital está dentro de um ambiente de consumo.

A ShopeePay é segura?

Sim. A ShopeePay possui uma instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central, o que significa que precisa seguir regras do sistema financeiro brasileiro, como padrões de segurança, prevenção a fraudes e controle de transações.

Na prática, isso coloca a carteira digital dentro da mesma estrutura regulatória que outras fintechs e meios de pagamento que funcionam no país.

Mas segurança regulatória não significa que o serviço deva ser usado sem senso crítico. Muitas carteiras digitais, incluindo a ShopeePay, funcionam dentro de um ambiente que incentiva compras frequentes, ofertas rápidas e uso de crédito.

Ou seja, o aplicativo pode até ser seguro do ponto de vista tecnológico e regulatório. O desafio, muitas vezes, está em como o consumidor usa a ferramenta dentro de um ambiente feito justamente para estimular o consumo.

Shopee Pay pode negativar o nome?

Sim. Assim como acontece com outros serviços financeiros, dívidas relacionadas ao Shopee Pay podem levar à negativação do CPF. Se o usuário assume um compromisso financeiro dentro da plataforma e deixa de pagar, a dívida pode ser registrada em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa.

Isso pode dificultar o acesso a empréstimos, financiamentos ou cartões de crédito no futuro. Além do fato de que uma bugiganga de 30 reais, com os juros, pode virar uma dívida de mais de R$300, 10x o valor inicial. Ou seja, uma compra aparentemente pequena pode acabar gerando consequências financeiras bem maiores.

Conclusão: vale a pena crédito para comprar coisa que você nem precisa?

O crédito em si não é o vilão da história. Em muitas situações ele pode ser útil ou até necessário. O problema aparece quando o empréstimo passa a financiar consumo impulsivo de itens que nem eram prioridade.

No caso de plataformas como a Shopee, isso fica ainda mais evidente. O aplicativo é cheio de produtos baratos, promoções relâmpago e cupons que incentivam compras rápidas.

Quando um empréstimo entra nessa equação, a lógica muda completamente. Você deixa de comprar porque tem dinheiro e passa a comprar porque alguém te ofereceu crédito na hora certa.

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Antes de usar qualquer limite de crédito dentro de aplicativos de compras, vale fazer uma pergunta simples. Se esse crédito não existisse, você ainda faria essa compra?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.