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Por Alexia Diniz

Quando um banco quebra, muita gente imagina duas cenas quase automáticas: clientes desesperados tentando sacar o dinheiro e o FGC entrando em cena para cobrir os prejuízos. Só que, no caso do Will Bank, a história ficou bem maior do que isso. A liquidação da instituição acabou abrindo uma disputa bilionária (mais de R$5 bilhões) entre bandeiras de cartão e empresas de maquininhas.

De repente, aquilo que parecia apenas um problema de um banco virou uma briga dentro do próprio sistema de pagamentos. E para entender essa novela, é preciso olhar para três personagens que normalmente ficam nos bastidores das compras do dia a dia: o banco que emite o cartão, a bandeira do cartão e a empresa da maquininha, que é quem faz o pagamento chegar ao lojista. É a relação entre esses três que explica por que a conta ficou tão grande.

Como funcionam os valores do cartão de crédito?

Quando você passa o cartão em uma loja, o dinheiro não sai automaticamente da sua conta para o comerciante. Existe um arranjo de pagamentos que envolve o banco emissor do cartão, a bandeira e a empresa da maquininha. Cada um cumpre uma função específica dentro dessa engrenagem.

Na prática, a maquininha costuma antecipar o valor da venda para o lojista. Depois, ela espera receber da bandeira, que por sua vez depende do banco emissor para repassar os valores pagos pelos clientes nas faturas. Se o banco quebra no meio desse processo, o fluxo trava.

Foi exatamente isso que aconteceu com o Will Bank. As compras foram feitas, as maquininhas adiantaram o dinheiro aos lojistas, mas o banco emissor entrou em liquidação. Agora, as bandeiras discutem com os adquirentes (as maquininhas) quem deve absorver o rombo.

A briga entre bandeiras e maquininhas de cartão

A Mastercard, que era a bandeira do Will, diz que não pode assumir sozinha o rombo. Ela argumenta que seus contratos têm regras próprias para esse tipo de situação e que a nova norma (Resolução BCB nº 522) do Banco Central ainda está em período de adaptação.

Já as empresas de maquininhas afirmam que a bandeira deve garantir que as transações autorizadas sejam pagas.. Em outras palavras, se a bandeira autorizou aquele banco a emitir cartão, ela precisa garantir que o sistema funcione.

Enquanto essa disputa acontece nos bastidores, quem está na ponta do sistema continua sem receber. E no mundo dos negócios, dinheiro parado quase sempre vira problema rápido.

Porque o prejuízo que fica esperando decisão jurídica não costuma ficar pequeno. Ele cresce com o tempo, pressiona empresas, trava o caixa e acaba respingando em todo mundo que depende daquele pagamento.

Como isso pode afetar o consumidor?

Pode parecer uma briga distante, mas não é. Se as maquininhas tiverem que absorver bilhões em perdas, elas podem aumentar taxas. Se as bandeiras assumirem tudo, o custo pode ser redistribuído no sistema.

No fim das contas, o dinheiro não some. Ele muda de lugar. E, muitas vezes, volta em forma de juros mais altos, taxas maiores ou crédito mais caro para o pequeno empresário.

E quem tinha conta no Will Bank?

Para muitos MEIs, o problema foi imediato. Conta bloqueada significa recebimento parado, pagamento travado e risco de atraso com fornecedor e imposto. Mesmo que o saldo apareça no aplicativo, ele está congelado.

A primeira atitude prática é abrir conta em outro banco e redirecionar tudo o mais rápido possível. Separar o problema do banco da operação do negócio é fundamental para não transformar um bloqueio temporário em prejuízo permanente.

O FGC vai pagar quem tinha Will Bank?

O Fundo Garantidor de Créditos cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ dentro do mesmo conglomerado financeiro. Quem está dentro desse limite de investimento deve ser ressarcido, seguindo o calendário do fundo.

Mas é importante entender que o pagamento não é instantâneo. Existe prazo e processo. O dinheiro tende a voltar, mas não necessariamente no ritmo que o empresário precisa para manter a empresa funcionando.

Dívidas com a Willbank sumiram?

Se você tinha empréstimo ou cartão ativo, a dívida não desaparece porque o banco quebrou. O contrato continua existindo. Ele pode ser administrado pelo liquidante ou transferido para outra instituição.

Parar de pagar por conta própria pode gerar multa e juros. O melhor caminho é acompanhar as orientações oficiais e guardar todos os comprovantes.

Conclusão: o que podemos aprender com caso WillBank

O caso do Will Bank mostra que o sistema de pagamentos é uma corrente. Tem banco, bandeira, maquininha e cliente. Quando um elo quebra, todo mundo sente. Não existe operação isolada nesse “sistemão” do cartão, está tudo conectado.

Quando dá problema, começa o empurra-empurra. A bandeira diz que a maquininha também tem responsabilidade. A maquininha responde que quem autorizou o banco a participar do arranjo foi a própria bandeira. O banco, por sua vez, já está em liquidação. E o Banco Central observa tudo isso enquanto a regra de responsabilidade dentro dos arranjos de pagamento, que define quem deve garantir a liquidação das transações quando um participante quebra, começa a ser testada na prática.

No fim, além da discussão ser jurídica, também diz sobre quem assume o risco quando o emissor quebra. Porque alguém precisa absorver a perda. O dinheiro não evapora. Ele aparece como prejuízo no balanço de alguém.

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Crise bancária nunca é só sobre o banco que quebrou. É sobre o sistema inteiro tentando se reorganizar. E, quando o sistema se reorganiza, quase sempre a conta encontra um jeito de chegar até a ponta. E a ponta é você.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.