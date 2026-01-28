Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Ser motorista de aplicativo em 2026 não é só dirigir. É fazer conta o tempo todo. Gasolina sobe, manutenção aparece do nada, o app muda regra e, no fim do mês, o dinheiro some mais rápido do que corrida curta.

Ouvi recentemente uma história de um motorista que todo dia investia 20 reais, para sua reserva de emergência como motorista, achei a ideia genial, e resolvi ir atrás de mais dicas, para ajudar vocês.

1. Pare de olhar só o quanto entrou no app

Se você só olha o valor que caiu no aplicativo, está se enganando. O que importa é o dinheiro que sobra depois de tudo. Gasolina, óleo, lavagem, manutenção, seguro e desgaste do carro comem uma parte grande do ganho.

Tem motorista que acha que ganha R$5 mil, mas na prática sobra pouco mais da metade. Sem essa conta, você trabalha muito e não entende por que nunca sobra. E se precisar, você pode contar com ajuda de uma planilha para entender quanto realmente está sobrando, se quer entender melhor como fazer isso, entre em contato com a gente.

2. Rodar mais horas não significa ganhar mais

Trabalhar 12 horas por dia não garante lucro maior. Às vezes só garante mais cansaço.

O que paga melhor são os horários certos. Manhã cedo, fim de tarde, chuva, eventos e fins de semana costumam render mais.

Quem escolhe quando rodar ganha mais por hora do que quem roda o dia inteiro sem estratégia.

3. Não ignore os benefícios da 99

A 99 tem um programa chamado Rota 99 que muita gente simplesmente ignora.

Dependendo do seu nível no app, dá para ter:

desconto em combustível

direito ao Gympass





vantagens em consórcio





promoções exclusivas, ganhando até 4 reais a mais por corrida em determinados horários.

Não resolve tudo. Mas ajuda a gastar menos, e gastar menos é ganhar mais.

4. A Uber também tem vantagens escondidas

Muita gente abre a Uber só para aceitar corrida e nunca olha o resto do aplicativo. Se você roda e quer fazer academia, a plataforma oferece planos da Totalpass, para acesso a atividades físicas, o que pode ser ótimo para quem passa 12 horas sentado.

Só que ali também aparecem parcerias, promoções e benefícios que mudam conforme a região. Vale perder cinco minutos olhando isso. No fim do mês, qualquer desconto ajuda.

5. Cartão de crédito pode virar armadilha

Usar cartão para abastecer ou arrumar o carro parece solução rápida. O problema começa quando a fatura não fecha e você entra no rotativo. Aí o juro come o seu ganho sem pedir licença.

Se puder evitar, evite. Juro de cartão é feito para te prender, não para ajudar. Até porque, imagina se não pintar corrida boa, você ficar rodando só com a tarifa mínima, e no final não conseguir juntar a grana que precisa pra pagar o cartão de crédito.

6. Se já está endividado, encare o problema

Fingir que não vê a dívida só faz ela crescer. Trocar dívida cara por uma mais barata costuma ser melhor do que deixar o cartão girando. Mas tem outra parte importante que quase ninguém fala: planejar o mês.

Não adianta deixar para rodar 18 horas por dia no fim do mês achando que isso vai salvar o aluguel. Normalmente, é justamente quando menos gente pede carro de aplicativo e o cansaço está maior.

Quem se organiza roda um pouco toda semana, mantém constância nos ganhos e evita desespero no fim do mês. Dinheiro previsível resolve mais problema do que corrida milagrosa.

7. Gympass e TotalPass para motorista de app

Muita gente acha que Gympass e TotalPass são só para quem trabalha em uma empresa.

Existem formas de acessar esses serviços mesmo sendo autônomo ou motorista. Eles dão acesso a academias, alongamento, pilates e atividades físicas.

Pode parecer bobagem, mas dor nas costas, no joelho ou afastamento custa caro. Cuidar do corpo também é economia.

8. Escolher o carro errado destrói o lucro

O carro é sua ferramenta de trabalho. Se ele bebe demais, quebra toda hora ou tem seguro caro, o dinheiro some sem você perceber.

Mas não é só isso. Conforto importa. Ficar o dia inteiro em um carro desconfortável cansa mais, dói mais e faz você render menos ao longo da semana.

Planeje a troca do carro com calma. Ele não é status, é instrumento de trabalho. Cuidar, manter em dia e pensar no próximo antes de o atual se destruir aos poucos evita prejuízo grande lá na frente.

9. Tenha uma reserva, nem que seja pequena

Motorista sem reserva vive no aperto. Qualquer imprevisto vira dívida.

Um pneu furado, uma batida leve ou uma manutenção inesperada já são suficientes para empurrar você para o crédito caro.

A saída é simples e possível: se pagar todo dia. Nem que sejam R$20 por dia. Terminou de rodar, separa esse valor para a reserva. Não precisa ser muito, precisa ser constante.

10. Planejamento salva mais do que corrida boa

Aqui entra um ponto que muda o jogo. Corrida boa ajuda, mas não sustenta mês inteiro.

Na consultoria financeira pessoal do Educando Seu Bolso, já atendi motoristas que viviam no ciclo de rodar, pagar conta e voltar para a rua no dia seguinte, sempre cansados e sempre no zero a zero. O dinheiro entrava, mas não ficava.

Com planejamento, organização do mês e algumas decisões difíceis, como ajustar horários, cortar gastos e organizar dívidas, a situação começou a mudar. Não foi da noite para o dia, mas foi consistente.

Se você sente que trabalha muito e não sai do lugar, a consultoria do Educando Seu Bolso existe justamente para isso: ajudar a organizar sua vida financeira, trazer previsibilidade e transformar esforço em resultado, que é lucro.

