Por Isabel Gonçalves

Soraia precisa comprar presentes para a família. Marido, filha, mãe, sogra, ela quer que cada um receba algo especial. Mas dezembro chegou, o orçamento está espremido e a lista só cresce. Então, ela viu que o ChatGPT havia lançado uma nova função de pesquisa de preços.

Essa nova função promete ser uma mão na roda para quem quer praticidade e controle financeiro na hora de preparar o Natal. Dá pra montar uma lista de presentes sem estourar o limite do cartão, comparar preços sem abrir 20 abas no navegador e terminar tudo em menos de uma hora. Mas será que é confiável? Como funciona a ferramenta e como utilizá-la sem perder tempo e sem cair em promoções duvidosas?

O que é a pesquisa de preços?

A pesquisa de preços do Chat GPT é basicamente um “atalho de compras” dentro da própria conversa. Em vez de abrir mil abas no navegador, pular de loja em loja e comparar tudo sozinho, basta dizer o que está procurando e o chat já te entrega várias opções prontinhas, com preços e links. Parece perfeito né? Mas será que a automação não mata a magia do natal de escolher e comprar presentes com carinho?

No chat, você pode pedir coisas bem específicas tipo “um presente de até R$80 para uma criança de 5 anos que ama dinossauros” ou mais gerais “um fone bluetooth barato, mas que seja bom”. Então ao invés de andar pelo shopping procurando pelo presente perfeito, em pouco tempo, você recebe na tela modelos diferentes, comparações básicas e até sugestões mais baratas.

Mas vale lembrar: o Chat GPT não faz a compra por você. Ele só te mostra as opções. A parte de entrar no site, conferir frete, prazo e reputação da loja ainda é com você e isso é importante para evitar sustos.

Como funciona a nova ferramenta de compras do Chat GPT?

Para acessar basta você entrar no site da IA com a sua conta logada. E logo onde fica a caixinha do chat, você clica no símbolo +. Entre as opções, você clica em “pesquisa de produtos” e escreve o seu prompt (a ação que você quer que a IA realize). Depois disso, o Chat vai te fazer mais perguntas para conseguir direcionar melhor os resultados.

Tela inicial do ChatGPT mostrando a ferramenta de pesquisa de preços. Reproduçao Educando Seu Bolso

Em vez de abrir vários sites diferentes, você conversa com a IA como se estivesse pedindo ajuda a alguém que já fez o trabalho pesado por você: procurar, comparar e separar o que realmente vale a pena. O Chat GPT consegue explicar diferenças entre modelos, apontar alternativas mais baratas, sugerir versões parecidas e avisar quando um item não tem boa avaliação.

Em quais categorias a pesquisa de preços funciona melhor?

A ferramenta funciona bem em quase tudo, mas ela realmente manda bem em algumas categorias cheias de opções, onde comparar tudo costuma ser um saco:

Eletrônicos e acessórios : fones, caixinhas de som, relógios inteligentes, tablets…

Brinquedos e itens infantis : dá para pedir sugestões por idade, interesse ou faixa de preço.

Artigos de casa e decoração : luminárias, utensílios, organizadores, jogos de cama e por aí vai.

Beleza e cuidados pessoais: perfumes, kits de skincare, secadores, pranchas… É uma categoria em que o Chat GPT consegue sugerir equivalentes mais em conta.

Essas categorias funcionam melhor porque têm muitas opções, muita variação de preço e vários modelos parecidos, ou seja, exatamente o tipo de compra que dá preguiça de pesquisar sozinho.

Passo a passo de como usar o Chat GPT para montar sua lista de presentes

Passo 1: Defina o orçamento total

Anote quanto você quer gastar no total e, se quiser, o valor médio por presente.

Exemplo: R$600 no total ou média R$100 por presente.

Passo 2: Faça a lista de quem você precisa presentear

Escreva nomes e um detalhe rápido (idade ou relação): “Mãe 58 anos”, “Pedro 10 anos (gosta de futebol)”, “Amiga do trabalho 30 anos (ama skincare)”.

Passo 3: Peça sugestões por pessoa ou faixa de preço

No chat, envie um pedido claro por cada pessoa. Um bom exemplo de prompt seria: “Preciso de 3 ideias de presente até R$80 para Pedro, 10 anos, que gosta de futebol e jogos ao ar livre.”

Também dá para pedir opções em categorias: barato, intermediário ou presentão.

Exemplo: “Me mostra 3 opções até R$50, 3 entre R$50 e 120 e 1 opção até R$200.”





Além disso, você pode pedir para o Chat comparar modelos semelhantes. Sabe quando você encontra dois produtos quase iguais e não sabe qual vale mais a pena? Ele pode destacar diferenças, pontos fracos, avaliação média e até sugerir alternativas mais baratas.

Por fim, quando você já tiver várias ideias na mesa, peça para o chat organizar tudo em uma lista final. Ele consegue fazer isso com nome, preço estimado e link. Isso ajuda a visualizar melhor o total, revisar o que faz sentido comprar e ajustar a lista ao seu orçamento.

Ah e como dicas finais, não se esqueça de usar prompts específicos, quanto mais detalhe, melhor o resultado. Também peça alternativas parecidas mais baratas, o objetivo aqui é conseguir o máximo de descontos e economia possíveis.

A pesquisa de preços do Chat GPT não falha?

Apesar de ser útil para agilizar buscas e montar listas de presentes, a ferramenta de pesquisa de preços do Chat GPT ainda tem limitações importantes e que você precisa saber para não tomar decisões só com base nela.

Os preços nem sempre batem com a vida real

Promoções mudam toda hora, estoque acaba, frete varia… e o preço que o Chat mostra nem sempre é o mesmo que aparece quando você clica no link. Ele te dá um bom ponto de partida, mas ainda não dá para tratar como valor final.

Nem todas as lojas aparecem

A ferramenta ainda trabalha com um grupo limitado de varejistas. Isso significa que ela pode deixar de fora aquela promoção escondida, uma loja menor ou até mesmo o menor preço do mercado. Ótimo para comparar rápido, mas ainda longe de ser uma busca completa.

A ferramenta ainda está engatinhando

Ela funciona bem, mas ainda falta bastante coisa: mais filtros, mais lojas, mais precisão nos preços e até recursos simples, como ver o histórico da busca.

Resumindo: a ideia é ótima, mas ainda tem muito o que melhorar.

Pode incentivar compras por impulso

Aqui está o maior ponto de atenção. Como tudo fica rápido: pedir, comparar, clicar e comprar, a tentação de “já vou levar logo isso aqui” aumenta. Se você tem dificuldade em controlar gastos, é bom usar com moderação e consciência.



Conclusão: a tecnologia ajuda, mas o controle financeiro continua sendo seu

É curioso perceber como a tecnologia vai, pouco a pouco, se colocando entre nós e as escolhas que antes eram totalmente nossas. A lista de Natal que já foi escrita à mão, feita com calma ou até de cabeça mesmo agora pode ser montada por uma inteligência artificial que compara preços, seleciona produtos e praticamente toma decisões em nosso lugar. É confortável, claro. É rápido. É eficiente. Por isso mesmo, deve ser usado com cautela.



Usar o Chat GPT para montar a lista de Natal pode ser uma mão na roda. Ele agiliza pesquisas, compara produtos e até ajuda a descobrir boas ideias de presentes. Mas, no fim das contas, quem manda no seu dinheiro é você. Quando a tecnologia começa a decidir por nós, a gente corre o risco de se desconectar não só do dinheiro que está sendo gasto, mas também da intenção por trás de cada compra. E talvez o maior presente que podemos dar é justamente não abrir mão do controle.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.