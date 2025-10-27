Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Quem vive de aplicativo sabe: ser motorista de app é um eterno jogo de equilíbrio. Entre o combustível que sobe, o pneu que fura, o trânsito que não anda e o passageiro que cancela na última hora, dá pra dizer que o lucro, às vezes, chega a pé.

É por isso que toda promessa de economia soa como um “ufa”, e foi justamente essa promessa que a 99 fez com a Rota 99, um programa que vem crescendo no país e promete mais previsibilidade e vantagens para quem roda pela plataforma.

Mas será que esse programa é mesmo uma mão na roda ou só mais uma placa bonita no caminho?

Um programa de pontos, descontos e promessas

A Rota 99 é o programa de vantagens da 99, criado para motoristas e motociclistas parceiros. Ela funciona como um sistema de níveis, ou “fases” que o motorista vai conquistando conforme roda pela plataforma.

Quanto mais quilômetros acumulados e boas avaliações, mais benefícios o motorista desbloqueia. Segundo a própria 99, o programa já gerou mais de R$100 milhões em economia com combustível desde 2023.



Isso porque um dos principais atrativos é o 99 Abastece, que oferece até R$1.000 de desconto por mês em postos parceiros. Além disso, o motorista ganha taxas diferenciadas em consórcios com a Mycon, mais liberdade para usar o recurso “Definir meu destino” ( aquele que ajuda a receber corridas no caminho de volta pra casa) e outros benefícios que variam conforme o nível.

É tipo um videogame da economia: o motorista sobe de fase conforme trabalha, com direito a bônus e recompensas.

Expectativas de expansão do programa

O programa, que começou em 2023, foi ganhando o mapa do Brasil aos poucos. Hoje, já está presente em mais de 15 cidades, incluindo Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Salvador, Porto Alegre, Campinas, Brasília e Goiânia.





Em 2025, ele finalmente chegou também às duas maiores praças do país: São Paulo e Rio de Janeiro, o que deve ampliar (e muito) o alcance da iniciativa.

A meta da empresa é clara: manter o motorista rodando na 99. Quanto mais ele usa a plataforma, mais vantagens ganha, e mais fiel se torna. Mas, para o motorista, o que importa mesmo é: essas vantagens realmente compensam no fim do mês?

Quanto dá pra economizar com o Rota 99

A 99 divulga que um motorista ativo pode economizar até R$1.000 por mês em combustível com o 99 Abastece. Parece bom, né? E é, mas vale lembrar que esse valor é o teto, não a média. Ou seja, poucos atingem o máximo.

Na prática, o desconto médio gira em torno de R$200 a R$500 por mês, dependendo da cidade e do posto conveniado. Ainda assim, já é um respiro. Se o combustível é um dos maiores custos de quem trabalha com app (representando cerca de 30% das despesas totais), qualquer ajuda é bem-vinda.

Além disso, o programa permite acesso a consórcio com taxa diferenciada pela Mycon, o que pode ser útil para quem quer trocar de carro sem recorrer a financiamentos, apesar de como já falamos no blog, o consórcio sai caro.

E o “Definir meu destino”, antes limitado, ganha mais flexibilidade para os motoristas de níveis mais altos. Traduzindo: dá pra escolher melhor as corridas e perder menos tempo (e combustível) rodando vazio.

E as motocicletas no Rota 99?

A Rota 99 não esqueceu dos motociclistas. O programa também está disponível para eles em cidades como Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Curitiba.

Para quem faz 99Entrega ou 99Food, o benefício é o mesmo: descontos em combustível e vantagens conforme o desempenho. Como o custo do combustível é menor nas motos, o impacto percentual tende a ser ainda maior. Mas o desafio também é: manter nota alta e seguir todas as metas da plataforma.

As quatro fases da Rota 99

A 99 estruturou o programa em quatro fases. Cada uma exige um volume mínimo de corridas e boas avaliações. Quanto mais alta a fase, melhores os benefícios.

Fase 1 — Iniciante

Para atingir essa fase, o motorista precisa ter 300 pontos, ter uma taxa de finalização de 70% e avaliação mínima de 4,85.

E nessa fase, ele pode definir seu destino três vezes durante o dia e tem desconto básico em combustível, ou seja, tem até 10% de desconto em cada abastecimento em postos parceiros.

Fase 2 — Intermediário

Para atingir essa fase, o motorista precisa ter 2.200 pontos, ter uma taxa de finalização de 70% e avaliação mínima de 4,85.

E nessa fase, ele pode definir seu destino três vezes durante o dia e tem desconto especial em combustível, ou seja, tem até 14% de desconto em cada abastecimento em postos parceiros.

Fase 3 — Avançado

Para atingir essa fase, o motorista precisa ter 5.300 pontos, ter uma taxa de finalização de 80% e avaliação mínima de 4,85.

E nessa fase, ele pode definir seu destino quatro vezes durante o dia e tem desconto super em combustível, ou seja, tem até 15% de desconto em cada abastecimento em postos parceiros. E tem incentivos exclusivos, como campanhas de recompensa por número de corridas feitas.

Fase 4 — Diamante

Para atingir essa fase, o motorista precisa ter 9.100 pontos, ter uma taxa de finalização de 80%, taxa de aceitação de 27% e avaliação mínima de 4,85.

E nessa fase, ele pode definir seu destino cinco vezes durante o dia e tem desconto mega em combustível, ou seja, têm até 17% de desconto em cada abastecimento em postos parceiros. Além de incentivos exclusivos, como campanhas de recompensa por número de corridas feitas.

Essa fase também permite que o motorista tenha desconto de 50% em consórcios da Mycon, até a contemplação da carta para a aquisição do veículo. Além de um atendimento especial dentro da plataforma e a possibilidade de ser amigo anjo. Programa que você passa seus conhecimentos para outro motorista e pode ganhar até R$1.500 reais no mês.

Como manter minha boa avaliação e taxa de aceitação?

Mas atenção: pra subir de fase, não basta rodar. É preciso manter boa avaliação ( a nota mínima é de 4,5 para manter ativo e a nota acima de 4,8 considerada normal) e taxa de aceitação alta, ou seja, cancelar corridas demais ou receber nota baixa do passageiro pode te derrubar.

E, convenhamos, lidar com avaliação de passageiros nem sempre é justo: basta negar uma corrida a 20 quilômetros de distância para perder pontos.

Aliás, o Reclame Aqui tem relatos de motoristas insatisfeitos com o sistema de avaliação do programa, dizendo que a nota cai mesmo com cancelamentos justificados e que isso impacta diretamente na progressão de fase.

Então, embora a Rota 99 prometa previsibilidade, parece que o caminho pode ter alguns buracos.

Como aumentar minha pontuação na Rota 99?

Os pontos dentro da plataforma da 99 são calculados levando em consideração os km percorridos pelos motoristas de app, segue a pontuação:

Corridas normais: 1 km = 1 ponto

Corridas dinâmicas: 1 km = 2 pontos

E o período é renovado sempre no primeiro dia do mês, usando a pontuação total do mês anterior como base para definir em qual fase você se enquadra.

A matemática do motorista de app

Para entender se a Rota 99 vale a pena, é preciso olhar os números.

Um motorista de app em tempo integral faz, em média, de 200 a 250 corridas por mês, rodando cerca de 3.000 a 6.000 km. Considerando o preço médio do combustível a R$6,45 o gasto mensal chega a R$1.400 a R$2.700 só em abastecimento.

Se o motorista economizar 15% com o Rota 99 (fase 3) isso representa uma redução de até R$400,00. Parece pouco, mas no fim do ano isso vira quase um 13º salário em economia, (400 x 12 = R$4.800,00).

Mas é importante lembrar: a economia não vem de graça. Para chegar aos níveis mais altos da Rota 99, o motorista precisa rodar mais e cancelar menos, o que pode aumentar o desgaste e os custos com manutenção. Ou seja, é um equilíbrio delicado: para ganhar, também se gasta.

E a Uber? Também tem programa de benefícios?

Tem, sim. A Uber não ficou parada vendo a concorrente oferecer vantagens e lançou o Uber Pro, um programa parecido, também dividido em níveis (Azul, Ouro, Platina e Diamante).

O motorista sobe de categoria conforme faz corridas e mantém boa avaliação. Os benefícios incluem descontos em combustível, planos de celular com preço reduzido, manutenção automotiva com parcerias, aulas gratuitas em universidades online é prioridade no suporte.

Em alguns casos, o Uber Pro também oferece descontos em locação de carros e acesso a serviços de saúde. Ou seja, uma estrutura mais ampla mas, na prática, com os mesmos desafios: atingir metas que exigem um volume alto de corridas e notas quase perfeitas.

No fundo, tanto a Rota 99 quanto o Uber Pro têm o mesmo objetivo: fidelizar o motorista. Ambas as empresas perceberam que, sem incentivos, o motorista roda onde está pagando melhor. Com benefícios, eles tentam prender o profissional na plataforma.

E se a economia viesse também da gestão financeira?

Os programas como o Rota 99 e o Uber Pro são bons aliados, mas não fazem milagre. A economia real vem de planejamento financeiro.

O motorista que anota seus gastos, planeja rotas e calcula o custo por quilômetro tem muito mais controle do próprio lucro. Afinal, de que adianta economizar R$300 em combustível se gasta R$400 em lanche e estacionamento?

Aqui, entram as dicas clássicas:

Abastecer no posto mais barato do trajeto, não no mais próximo.





Usar aplicativos de consumo de combustível e controle de manutenção.





Avaliar se vale mais a pena alugar um carro, em vez de comprar, especialmente se roda muito.

A real diferença: economia ou fidelização?

A 99 vende o programa como uma forma de “otimizar custos e potencializar ganhos”. E, de fato, há vantagens reais. Mas também há uma estratégia comercial por trás: prender o motorista na plataforma.

A cada corrida feita, o motorista soma pontos, e esses pontos viram benefícios. Só que, se ele rodar na concorrente (Uber, InDrive, etc.), esses pontos não contam. O resultado é um motorista mais fiel.

É o mesmo raciocínio dos programas de milhas: quanto mais você voa, mais pontos ganha. e mais difícil fica mudar de companhia. Então, a pergunta não é só se o Rota 99 faz economizar. É se, no longo prazo, ele aumenta o poder de escolha do motorista ou o prende num ecossistema fechado.

Conclusão: vale a pena a Rota 99?

A Rota 99 é uma boa notícia para o motorista de app. Traz benefícios reais, ajuda a aliviar o peso do combustível e dá um pouco mais de previsibilidade num trabalho cheio de incertezas. Mas não é uma solução mágica, eles querem te fidelizar.

É um programa que recompensa quem já trabalha muito, e exige ainda mais esforço para manter os benefícios. Funciona? Sim. Mas é preciso rodar muito para ver o resultado.

Enquanto isso, o motorista continua na mesma missão de sempre: equilibrar gastos, driblar o trânsito e tentar fazer o lucro chegar antes do tanque secar.

No fim, a verdadeira “Rota 99” não está no app. Está nas decisões do motorista, nas rotas que ele escolhe, nas contas que ele faz e nas economias que ele constrói no dia a dia.

Porque, no trânsito das finanças, o melhor caminho ainda é aquele que cabe no bolso.

