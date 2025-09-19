Por Alexia Diniz

Ontem fui pagar minha conta de telefone e lá estava: anúncio de pré-venda do iPhone 17. Abri o Instagram, adivinha? Outro anúncio do mesmo celular, só que dessa vez com um influenciador sorridente me garantindo que “vale cada centavo”.



Hoje, liguei o rádio a caminho do trabalho e a promoção já rolava: “Concorra a um iPhone 17 novinho em folha!”. Ou seja: não importa para onde você olhe, todo mundo quer te convencer de que você precisa desse aparelho, e que se você não comprar sua vida vai estar incompleta.

Quando chega o iPhone 17?

O evento da Apple anunciou o novo modelo na terça-feira dia 9 de setembro. Pouco tempo depois, no dia 16 de setembro, o iPhone 17 e o Iphone Air já estavam disponíveis para a pré-venda. O lançamento oficial, disponibilizando as novidades para todo o país, começa hoje, dia 19 de setembro de 2025.

Qual o valor do iPhone 17?

No Brasil, os preços variam de R$7.999 (modelo básico) até R$18.499 (versão Pro Max).É praticamente o valor de um carro usado popular ou um ano de aluguel em cidades menores.

5 coisas para fazer com o dinheiro do iPhone 17

Bom, agora que o lançamento aconteceu e você já sabe os valores que vai precisar desembolsar para estar com celular novo, te convidamos a refletir sobre o que dá pra fazer com o valor de um Iphone 17.

1. Investir em renda fixa (curto prazo)

Com a taxa Selic em 15% ao ano, a renda fixa está pagando bem. Se você pegar R$10 mil (valor do iPhone 17 Air) e colocar em um CDB atrelado ao CDI (com liquidez diária - pode tirar a qualquer momento), em 1 ano pode ganhar de R$1.000 a R$1.200 líquidos (já com imposto descontado).

Traduzindo: seu dinheiro trabalha quietinho, sem precisar de capa de vidro, película ou carregador rápido. Enquanto isso, o iPhone 17 faz o contrário. Você gasta R$10 mil nele e, em 1 ano, ele já vale menos e ainda vai precisar de capinha de R$200 para o prejuízo não ser maior.

2. Quitar dívidas

Se você tem dívida de cartão de crédito, esqueça o iPhone 17. Os juros do rotativo chegam a mais de 300% ao ano! Ou seja, sua dívida cresce mais rápido que a bateria do celular descarrega no 4G.

Com os R$8 mil do iPhone, o básico, você poderia zerar boa parte dessas dívidas e dormir tranquilo. Porque, convenhamos, de que adianta ter o celular mais caro do mercado se o banco está ligando todo dia? O banco vai te ligar do mesmo jeito se for no celular mais caro ou mais barato.

3. Investir no futuro (investimento de médio prazo)

Colocar esse dinheiro no Tesouro IPCA+ é como dar um “upgrade” na sua vida. Enquanto o iPhone 17 perde valor em 3 anos, seu investimento cresce protegido da inflação e mais do que investimentos de liquidez diária, podendo chegar a 13,5% líquido. Em três anos poderia ter quase 5 mil reais de rendimento.

Em vez de ficar trocando de celular todo lançamento, você poderia estar trocando de casa, de carro ou até de vida daqui a alguns anos. A diferença? O iPhone não rende nada, só te rende vontade de comprar o próximo. Um investimento no prazo de três anos pode servir até mesmo para você comprar o iPhone 20 à vista, ao invés de parcelado.

4. Viver experiências de verdade

Com R$18 mil, dá para fazer uma viagem internacional, reformar um cômodo da casa ou bancar um curso que aumente sua renda. Sabe o que é melhor? Memórias não ficam desatualizadas a cada 12 meses.

O iPhone 17 pode até ter “realidade aumentada”, mas ele nunca vai te dar a sensação de andar de metrô em Paris, comer pastel de feira em SP ou até colocar piso novo na sua sala.

5. Comprar um carro usado

Pode parecer piada, mas com o preço de um iPhone 17 Pro Max, você encontra carros de entrada usados. Ok, não vai ser um SUV importado, mas pelo menos te leva ao trabalho sem depender do Uber quando a bateria tá em 1%.

No fim das contas, é melhor ter um carro que te leva de A a B do que um celular que só te leva ao vermelho no extrato bancário.

iOS 26 : mesma alma em um corpo novo?

O iPhone 17 vem com o novíssimo iOS 26. Bonito, cheio de recursos, ícones repaginados… mas aí vem o detalhe: o iOS 26 roda também do iPhone 11 em diante. Se você tem um iPhone 11, 12, 13, 14, 15 ou 16, vai receber praticamente as mesmas funções.

Claro, a Apple vai te falar que o design novo é “mais ergonômico”, que a câmera tem mais um filtro incrível e que a inteligência artificial agora reconhece até o pelo do seu gato. Mas no dia a dia, você continua abrindo o WhatsApp, rolando o Instagram e reclamando do Pix que ainda não caiu.

É como trocar de carro só porque o modelo novo ganhou farol diferente e painel mais bonito, mas o motor é praticamente o mesmo. E aqui entra a pergunta que não quer calar: vale gastar essa grana só para dizer que você tem o último design?

A verdade é que o iPhone virou quase uma assinatura de status. Você paga caro para ter algo que daqui a um ano vai parecer “velho” só porque saiu o próximo. Enquanto isso, seu iPhone 12, 13 ou 14 segue firme, recebendo atualizações, rodando os mesmos apps e tirando fotos que ainda bombam no Instagram.

Conclusão: seja inteligente, esteja um ou dois passos atrás

Se você ama a tecnologia da Apple assim como eu, mas não quer gastar um rim, aqui vai a dica: quando for trocar de celular, use o seu iPhone antigo como parte do pagamento (seja vendendo por conta própria ou direto na loja) e escolha sempre ficar uma ou duas versões atrás do último lançamento.

Por quê? Porque você economiza uma graninha, continua com um iPhone atualizado e ainda garante o celular do momento que muita gente busca. Afinal, ninguém vai perguntar se o seu é o 15, o 16 ou o 17, vão olhar o formato da câmera e pronto.

O iPhone 17 pode ser tentador, mas mais tentador ainda é não parcelar o celular em 24 vezes e ainda sobrar dinheiro para investir, viajar ou quitar dívidas.

No fim das contas, a Apple pode até lançar novidades todo ano, mas o verdadeiro upgrade está nas suas escolhas, afinal se você já está com a maçãzinha brilhando, seu “status” já está em dia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.