Simulador de Financiamento Imobiliário: conquiste a casa própria

Por Isabel Gonçalves

Laura e Victor estão juntos há cinco anos, morando de aluguel em um apartamento pequeno. Todo mês ela solta a mesma frase: “Podíamos estar pagando a prestação da nossa própria casa ao invés do aluguel!”. Por outro lado, ele é mais cauteloso e sabe que os financiamentos são cheios de taxas escondidas e que a gente pode acabar pagando o dobro do valor do imóvel.

Cansados de discutir, eles decidiram procurar ajuda. Foi aí que conheceram o Simulador de Financiamento Imobiliário do Educando Seu Bolso. Em poucos minutos, com apenas algumas informações, tiveram acesso às melhores opções de financiamento, sem precisar de bola de cristal nem de calculadora científica. Resultado? A conversa mudou de tom e agora eles discutem a cor da parede da sala em vez da taxa de juros.

Financiamento imobiliário é o caminho até o sonho da casa própria?

Ter a casa própria é um dos maiores sonhos dos brasileiros. Afinal, nada se compara à sensação de colocar a chave na porta e saber que aquele cantinho é seu. Mas, sabemos também que, na grande maioria das vezes, não dá pra comprar um imóvel à vista. É aqui que entra o financiamento imobiliário.

Funciona assim: você escolhe o imóvel, dá uma entrada (geralmente entre 20% e 30% do valor total) e o banco empresta o restante. Esse valor será pago em parcelas mensais durante um prazo que pode chegar a 35 anos. No meio disso tudo, entram os juros e o famoso CET (Custo Efetivo Total), que incluem taxas administrativas, seguros obrigatórios e outros custos. É exatamente esse detalhe que faz tanta gente pagar mais de “duas casas” no fim do financiamento.

Só que em vez de esperar 20 anos juntando dinheiro para comprar à vista, você conquista o imóvel na hora e vai pagando aos poucos. Mas a verdade é que não basta se encantar com a varanda gourmet ou o closet do apartamento decorado, é preciso colocar os números na ponta do lápis para saber se essa conquista cabe no seu bolso.

O que é o Simulador de Financiamento Imobiliário?

Com tantas propostas de financiamento, o Simulador de Financiamento Imobiliário é uma ferramenta gratuita e online do Educando Seu Bolso que te ajuda a encontrar a proposta de financiamento mais adequada ao seu caso.

De forma simples e rápida você preenche algumas informações básicas sobre sua renda, o valor do imóvel e o prazo desejado, e o simulador mostra qual banco pode ser a melhor opção para você.

Ou seja, é um atalho seguro para transformar o sonho da casa própria em realidade, mas de forma econômica e inteligente. Afinal, ninguém quer pagar juros a mais só por falta de comparação, né?

Como utilizar o Simulador de Financiamento Imobiliário?

Preencha as informações

Para que o cálculo seja o mais próximo possível da sua realidade, o simulador vai pedir:

Valor do imóvel que você pretende financiar;

Entrada que você tem disponível;

Prazo de financiamento (em meses);

Renda familiar mensal.

Depois disso é só clicar em “simular” e esperar o resultado. A ferramenta gera uma lista com opções de crédito de instituições cadastradas e monitoradas na base de dados do Banco Central, incluindo os principais bancos do mercado.

Interprete os resultados

A primeira que aparece na lista é a opção que oferece o menor custo efetivo total para você. O CET nada mais é do que a soma dos juros, impostos e todos os encargos obrigatórios do financiamento, expresso como um percentual anual. Ele mostra o custo real do crédito.

No caso do nosso simulador, utilizamos as taxas fornecidas pelos bancos ao Banco Central, por isso todas as opções disponíveis são autorizadas pelo Bacen.

Além disso, você verá informações como:

Prazo do financiamento, ou seja, a quantidade de meses que você respondeu que pretende pagar o financiamento.



Valor da primeira e da última parcela, para saber quanto da sua renda será comprometida pelas parcelas. Além disso, pode evitar surpresas desagradáveis lá na frente. Como nossa calculadora usa o Sistema de Amortização Constante, o valor das prestações cai com o tempo e o valor da primeira é bem diferente do da última.

Dica extra: geralmente os bancos limitam as parcelas a até 30% da renda familiar, mas esse percentual pode variar conforme a instituição e o perfil do cliente. Então, sempre leve em consideração se as parcelas estão dentro do que você pode pagar sem sufoco.

Depois, é só escolher a que faz mais sentido para você e pronto.

Comprar um imóvel financiado é sempre a melhor opção?

Nem sempre. O financiamento te ajuda a conquistar a casa própria mais rápido, mas tem um preço: os juros. Na prática, você paga bem mais que o valor original do imóvel.

Por outro lado, continuar no aluguel também tem custo e você pode não acumular patrimônio. Mas essa decisão depende do momento da sua vida, da estabilidade da sua renda e dos seus planos futuros.

Por que utilizar o simulador de financiamento imobiliário?

Quem já tentou escolher um financiamento sabe: é como entrar em um labirinto. E vamos ser sinceros, ninguém sonha em preencher planilhas de financiamento quando pensa em comprar uma casa. O sonho é da chave na mão, da primeira pizza na sala vazia, da visita da sogra que elogia o piso.

Mas entre a pizza e a sogra existe uma maratona financeira. O simulador entra aqui como aquele amigo que entende de números e vai junto na visita à imobiliária. Só que, diferente do amigo, o simulador não pede uma fatia da pizza depois. Ele existe para simplificar e tornar transparente uma das decisões financeiras mais importantes da vida. E diferente da imobiliária, ele te mostra quanto custaria em todos os bancos que financiam imóveis e não apenas em um só, aquele que é parceiro.

Conclusão: na dúvida, simule

O caminho até a casa própria pode ser cheio de dúvidas, burocracias e armadilhas. Mas não precisa ser complicado. O Simulador de Financiamento Imobiliário do Educando Seu Bolso coloca clareza nesse processo. Mostra opções, compara custos e te dá a chance de tomar uma decisão consciente e econômica.

Se você já está cansado de ver o aluguel engolir uma fatia do seu orçamento, ou se quer ter certeza de que não vai pagar o triplo do valor do imóvel em juros, está na hora de experimentar essa ferramenta gratuita. Afinal, como diz o ditado: quem compara, economiza. E no caso do financiamento imobiliário, essa economia pode significar dezenas de milhares de reais — ou, se preferir, muitos churrascos na área gourmet da sua futura casa.

