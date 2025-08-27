Qual maquininha está comendo o seu lucro? Descubra agora no comparador

Assine
Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

O desconto prometido pode virar taxa salgada no fim do mês.

27/08/2025 17:32

Comerciante avaliando o quadro comparativo de maquininhas do Educando Seu Bolso.
Comerciante avaliando o quadro comparativo de maquininhas do Educando Seu Bolso.

Por Alexia Diniz

A cena é clássica: Seu João, dono da padaria da esquina, estava animado porque finalmente decidiu aceitar o cartão. O vendedor da maquininha entrou sorridente e disse:

“Com a nossa máquina, o senhor não paga nada nos primeiros 3 meses!”

Seu João, empolgado, assinou na hora. Passados os três meses, veio a fatura com taxas de débito, crédito à vista, parcelado, antecipação e até de respiração. Então ao invés de vender pão, parecia que estava trabalhando para alimentar a maquininha.

Foi só quando um amigo mostrou a ele um comparador de maquininhas que descobriu que existiam opções muito mais baratas e transparentes. Mas aí já era tarde, o pãozinho francês de R$0,80 tinha virado R$1,00 para pagar a mordida das taxas.

Moral da história: se até o Seu João caiu nessa, qualquer um pode cair. E é por isso que hoje a gente vai mostrar como o comparador de maquininhas pode salvar o seu bolso (e o preço do seu pão).

O que é o comparador de maquininha do Educando Seu Bolso?

O Comparador de Maquininhas é uma ferramenta gratuita do Educando Seu Bolso que te ajuda a escolher a melhor máquina de cartão para o seu negócio.

 Você seleciona as maquininhas e o comparador apresenta as principais funcionalidades de cada uma, lado a lado, para você descobrir qual é a melhor maquininha de cartão para o seu caso.

Em bom português: é um jeito fácil e eficiente de tomar decisões informadas sobre maquininhas de cartão, sem letrinha miúda, sem “taxa surpresa” e sem suspense de novela.

Como funciona o Comparador de Maquininhas

Nós comparamos diversas maquininhas do mercado usando critérios objetivos. Hoje, o comparador reúne cerca de 40 aparelhos de várias empresas. Ao selecionar seus modelos, nossa ferramenta busca as principais características e mostra tudo lado a lado para você.

Critérios avaliados pelo comparador

  • Bandeiras aceitas

  • Preço

  • Mensalidade

  • Se precisa ou não de telefone

  • Tipos de conexão (wifi, 4g, bluetooth)

  • Nota no Reclame Aqui

  • Se aceita ou não vale-refeição

  • Garantia

Nada de “opinião do primo” ou “achei no TikTok”. É comparação direta, item por item, para você decidir com clareza.

O que aparece no resultado (e como interpretar)

Ao selecionar as suas opções, o comparador de maquininha exibe um comparativo lado a lado. Assim, você enxerga rapidamente qual atende melhor à sua demanda.

E tem mais, para comprar a maquininha com desconto exclusivo, é só clicar em “Pedir maquininha” no resultado da simulação.
Sim, além de comparar, a gente ajuda a pagar mais barato. Se é para amar uma maquininha, que seja com desconto.

Quais empresas estão no Simulador de Maquininhas?

Você encontra as principais marcas do mercado, incluindo:

  • Maquininha PagBank

  • Mercado Pago

  • SumUp

  • Ton

  • Cielo

  • Getnet

  • Safra

  • InfinitePay

O objetivo é simples: colocar todas à mesa e deixar os fatos falarem.

Por que criamos o Comparador de Maquininhas?

Escolher maquininha pode ser um labirinto: nomes parecidos, promessas generosas e condições que mudam conforme o vento.
Criamos o comparador de maquininha para descomplicar a escolha, com informações claras, atualizadas e comparáveis, para você decidir sem drama e sem pegadinha.

Se dá para transformar duas horas de pesquisa em 2 minutos de comparação, por que sofrer? A gente prefere gastar tempo economizando o seu.

Dicas para usar o comparador (e fugir das ciladas)

1) Comece pelo básico: quais bandeiras você precisa aceitar? Visa e Mastercard são padrão, mas vale-refeição pode ser decisivo para restaurantes.
2) Cheque a conexão: o aparelho funciona com chip, WiFi, Bluetooth? Precisa de telefone ou é autônomo?
3) Olhe a forma de receber: se você precisa do dinheiro rápido, mantenha isso como critério.
4) Garanta a garantia: assistência e troca ágil valem ouro quando a fila está grande.
5) Consulte a nota no Reclame Aqui: não é tudo, mas diz muito sobre atendimento e pós-venda.

Dica-bônus: não case com a primeira oferta “imperdível”. Compare primeiro; assine depois. No amor e nas maquininhas, funciona igual.

O que o comparador não é:

  • Não é propaganda disfarçada. Os dados são apresentados de forma isenta.

  • Não é “verdade absoluta para sempre”: o mercado muda e a gente atualiza o comparador.

  • Não decide por você: ele mostra com clareza e você faz a melhor escolha para o seu contexto.

Conclusão: por que usar o Comparador de Maquininhas do Educando Seu Bolso

Nós, do Educando Seu Bolso, temos uma regra: informação atualizada, coerente, completa e clara. Se você quer uma ferramenta simples de usar, com resultados objetivos, o Comparador de Maquininhas foi feito para você.

Além disso, simulador calcula automaticamente as taxas praticadas pelas empresas e entrega o resultado de forma transparente, perfeito para decidir com base em fatos, não em slogans.

Quer ir além? Veja também nosso Ranking das 10 melhores maquininhas segundo o Educando Seu Bolso, uma curadoria para quem gosta de atalhos bem-feitos. No fim, a lógica é sempre comparar antes de comprar. Seu bolso agradece. Seu fluxo de caixa também. 

Teste agora: Comparador de Maquininhas do Educando Seu Bolso. Em 2 minutos, você descobre qual maquininha combina com o seu negócio, e ainda pode sair com desconto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Busca

