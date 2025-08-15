Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Isabel Gonçalves

Aposto que você sempre teve o sonho das quatro rodas. Ter um carro para chamar de seu, cuidar dele como se fosse um membro da família. É o sonho de muitos brasileiros e é aí que entra o financiamento de veículos e, claro, os juros. Nessas horas, um simulador de financiamento de veículos faz toda a diferença.

Ele te mostra as opções mais baratas de financiamento e com parcelas que realmente cabem no seu bolso, a partir de informações personalizadas. Entenda como funciona essa ferramenta e como ela pode te ajudar a tomar uma decisão mais inteligente.

O que é um financiamento?

Se você ainda não sabe como funciona um financiamento, saiba que ele é um tipo de empréstimo. Mas é um empréstimo com uma finalidade específica tipo comprar um carro ou uma casa. E como todo empréstimo, tem juros e taxas.

A instituição financeira empresta dinheiro para você comprar algo e você devolve em parcelas mensais. Tem financiamento que o valor final pode até dobrar com os juros que vão acumulando.

Ah e esse pagamento tem prazo, normalmente de 12 até 72 meses, no caso dos financiamentos de automóveis. Você deve passar por uma análise de crédito e o banco pode tomar seu carro ou casa de volta, se você parar de pagar.

Conheça o simulador de financiamento de veículos

Você sabe quantas financeiras e bancos oferecem o financiamento de automóveis. Garanto que não são só aqueles dois orçamentos que o vendedor costuma te mostrar. No Banco Central, são 42 empresas que fazem essa operação.

Então, com tantos bancos e financeiras oferecendo crédito e financiamento, o que vai compensar vai ser o que te cobrar menos juros, no tempo que você determinar. Por isso, o simulador compara as melhores ofertas disponíveis no mercado, baseado na sua situação financeira.

Mas o que significa isso na prática? Bom, ao invés de sair pedindo propostas em cada banco e perder horas ou até dias comparando tudo, você preenche alguns dados e o simulador já te mostra as opções mais vantajosas de uma vez só.

Como funciona o simulador?

Primeiro, você preenche alguns campos no formulário:

Valor do veículo: aqui você coloca quanto custa o carro que deseja comprar. O ideal é que você já tenha o modelo em mente e tenha encontrado a oferta do carro que te interessa.

Valor da entrada: informe o quanto você tem disponível para dar de entrada no financiamento.

Prazo do financiamento: em quantas parcelas você pretende finalizar o pagamento? Coloque o valor em meses.

Sua renda familiar mensal: essa parte é importante para saber o quanto da sua renda vai estar comprometida com o financiamento. Leve em consideração uma média do quanto você ganha todo mês.

Marca do carro: informe qual montadora ou marca do carro que você quer financiar.



Depois, clique em simular e veja uma lista de ofertas e possíveis valores do seu financiamento. Vale lembrar que nosso simulador faz uma comparação entre todos os bancos e financeiras que oferecem financiamento de veículo e te mostra as 20 melhores opções. Ah, e utilizamos as taxas médias de juros.

Isso quer dizer que, você pode encontrar taxas mais altas ou mais baixas, dependendo do seu Score de crédito e da situação do carro.

Como interpretar os resultados da simulação?

Beleza, você fez a simulação. Mas e agora? Como entender aquelas tabelinhas com números e taxas? Vamos por partes:

Prazo

É o tempo que você levará para quitar o financiamento. É a quantidade de meses que você colocou lá no início.

Valor da parcela

É o quanto você vai pagar por mês. Fique atento se o valor cabe no seu orçamento sem apertar o resto da vida.

Comprometimento de renda

Mostra qual porcentagem da sua renda mensal será destinada ao financiamento. Importante aqui é que, idealmente, você não comprometa mais de 30% da sua renda com o financiamento.

Valor total

É o custo final que você terá, já com juros, impostos e taxas. Aqui é importante você observar também o quanto do valor da parcela é para juros e o quanto realmente está abatendo a sua dívida. Às vezes a parcela parece baixa, mas é quase toda para pagar os juros, então preste bem atenção.

As taxas de juros são definitivas?

Não. Os juros podem variar de acordo com a idade do veículo, em que veículos 0km normalmente têm taxas menores. O valor da entrada também influencia na medida que quanto menor a entrada, maior o risco pro banco não receber o dinheiro e, consequentemente, os juros são maiores.

Além disso, quanto mais longo for o financiamento, maiores são os juros, deixando tudo mais caro. E por fim, seu Score de crédito também pode ajudar (ou atrapalhar). Quanto maior o Score, menores os juros.

Qual o Score ideal para financiar um carro?

O score de crédito é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e mostra ao banco o nível de risco de emprestar dinheiro para você. Por isso, se você tiver um bom relacionamento com banco, paga as contas em dia e tem um bom histórico, é mais provável que as taxas sejam generosas com você

O Score ideal para um financiamento é de no mínimo 700 pontos. Porém, mesmo que seu score esteja entre 600 e 700, você ainda pode ser aprovado, já que a análise de crédito também leva em conta os comprovantes de renda, o valor da entrada e o preço do veículo.

Quanto fica um financiamento de um carro de R$40 mil?

Vamos aos fatos. Utilizando o Simulador de Financiamento de Veículos do Educando seu Bolso, os resultados são rápidos.

Considerando uma renda mensal de R$3.200 e uma entrada de R$5 mil. Um financiamento de um carro de R$40.000 da Citroen em 48 meses, pode ser feito em parcelas de R$942,44, pelo banco BTG.

Nesse exemplo, o valor final, ou seja, a soma de todas as parcelas, que dá o resultado mais barato é de pouco mais de 50 mil reais. Entre muitas outras opções, o mais caro seria através da financeira Omni, que daria um valor total, somando todas as prestações, de quase R$77 mil.

Ou seja, em uma simulação rápida e gratuita, você pode economizar mais de 25 mil reais. Isso tudo em juros e taxas.

Conclusão: vale a pena usar o simulador de financiamento de veículos?

Sim! Usar o Simulador de Financiamento de Veículos pode te poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça. Além de enxergar com clareza as opções disponíveis, você evita cair em propostas ruins e aprende, na prática, como funciona o mundo dos financiamentos.

Dica final: antes de assinar qualquer contrato, compare. Um clique pode fazer seu sonho das quatro rodas não virar um pesadelo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.