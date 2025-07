Por Alexia Diniz

Sabe aquela alegria de fim de mês quando pinga um valor inesperado na conta? Pois é, muita gente vai viver isso até o fim de agosto com a distribuição do lucro do FGTS. Mas antes de gastar esse dinheiro com “auto merecimento”, bora entender de onde ele vem, pra onde vai e, principalmente, por que ele não resolve sua vida (mas pode ajudar um tiquinho).

Em 2025, a Caixa vai repassar aos trabalhadores uma parte do rendimento do fundo. O valor exato ainda não foi divulgado, mas promete aquecer o coração de quem anda de bolso vazio. Agora, antes de comemorar, é bom saber o que esse tal lucro realmente significa e por que ele pode parecer maior do que é.

O que é o lucro do FGTS e por que ele é pago?

O FGTS é como aquele parente que guarda seu dinheiro “pra você não mexer”. Todo mês, o empregador deposita 8% do seu salário numa conta vinculada. Esse dinheiro rende? Até rende, mas mal.. Só 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial) o que, na prática, é menos do que a poupança, que rende TR + 6% ao ano e ainda assim é a pior aplicação financeira do mercado - veja a surra que ela leva do Tesouro Selic, de um bom CDB ou LCI no simulador gratuito de investimentos em renda fixa do Educando Seu Bolso.

Mas aí entra o tal do lucro. A Caixa usa o dinheiro do FGTS para emprestar em programas como o Minha Casa Minha Vida. Com isso, gera lucro e, por lei, precisa dividir parte desse lucro com os donos do dinheiro: você e milhões de trabalhadores. Em 2025, esse repasse vai acontecer até 31 de agosto, como informa o próprio site da Caixa.

Quanto vou receber de lucro do FGTS?

A resposta curta: depende. A resposta longa: depende do saldo que você tinha em conta no dia 31 de dezembro de 2024. Quanto maior o saldo, maior o valor do lucro. Não é um valor fixo para todo mundo, e sim proporcional ao que você já tinha guardado no fundo.

Se quiser saber quanto vem pra você, consulte no site da caixa, assim que o valor for divulgado. Só não vale criar expectativa de bolada, viu? Os valores geralmente são baixos, em 2024 quem tinha mil reais na conta do FGTS, por exemplo, recebeu R$26,93. Já quem tinha cinco mil, recebeu R$134,66,

Onde o lucro do FGTS é depositado?

Diretamente na conta do FGTS. Ou seja: você não pode sacar, a não ser que se enquadre em alguma das regras já conhecidas, demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves, amortização de um financiamento imobiliário, entre outras.

Nada de achar que o lucro vai cair direto na sua conta bancária pra você gastar com a parcela do carro ou com o cartão estourado. O governo não é bobo, distribui o lucro, mas o dinheiro continua preso.

Lucro do FGTS resolve alguma coisa?

A real é que o lucro do FGTS é uma graninha extra, sim, mas não muda a lógica injusta do fundo. O rendimento continua baixo, mesmo com o lucro distribuído, o FGTS ainda perde para uma boa aplicação.

E por que é injusto? Porque o dinheiro é seu, mas rende menos que a poupança. E ainda te empurram várias opções de saque antecipado que parecem vantajosas, mas só servem para te deixar na mão quando você realmente precisar.

Na prática, é como se te dessem um bombom depois de te cobram caro pelo almoço. Melhor que nada? Talvez. Mas não resolve. Ainda assim, é bom ficar de olho no saldo e conferir se o repasse foi feito certinho.

Dúvidas comuns sobre o lucro do FGTS

Qual é o valor do lucro do FGTS em 2025?

Ainda não foi oficialmente divulgado. Em 2024, o lucro distribuído foi de R$12,7 bilhões, o que representou um repasse de 3,08% sobre o saldo das contas no fim do ano anterior.

Em 2023, o percentual foi de 3,02%. Ou seja, na prática, o lucro costuma girar em torno de 3%, um reforcinho no rendimento, mas ainda bem abaixo da inflação.

Para 2025, a expectativa é que o valor total seja parecido com o de 2024. Mas atenção: o quanto você vai receber depende exclusivamente do saldo que tinha no dia 31 de dezembro de 2024. Quanto mais dinheiro você tiver lá, maior será o valor depositado como lucro. Se tiver pouco, vai receber pouco. Não tem mágica.Quem tem direito a receber?

Todo trabalhador com saldo positivo na conta do FGTS em 31/12/2024, mesmo que já tenha sacado o dinheiro depois.

O valor cai direto na conta bancária?

Não. Ele vai direto para a conta do FGTS. Só dá pra movimentar esse valor se você tiver direito a sacar o fundo.

Posso confiar em vídeos e mensagens que prometem valores específicos?

Cuidado! Vídeos virais nas redes sociais dizendo “você vai receber R$3.045 do lucro do FGTS” são, em geral, falsos ou exagerados. O valor é proporcional ao seu saldo, e só pode ser consultado com seu CPF e senha no site ou app da Caixa.

Conclusão: FGTS não é escolha. É jogar com as regras e não vacilar

Se você é CLT, o dinheiro vai para o FGTS todo mês, sem discussão. A questão não é se tá valendo a pena , e sim como aproveitar melhor essa grana que já é sua.

Tem coisa que realmente vale a pena, como comprar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida ou usar em caso de aposentadoria, doença grave ou demissão sem justa causa. Nessas situações, o FGTS pode virar um aliado, não só um enfeite no extrato.

A lógica é parecida com a de uma previdência privada: o dinheiro fica amarrado, mas pode cumprir um papel estratégico. No caso da previdência, é o abatimento no Imposto de Renda; no FGTS, é a possibilidade de usar bem quando a regra permitir. Já o saque-aniversário… bom, esse aí é cilada para quase todo mundo. Você antecipa um valor pequeno, perde o direito ao saque-rescisão e acaba ficando sem a reserva se perder o emprego.

Por fim, esse alarde todo sobre o “lucro do FGTS”, vamos combinar o rendimento é baixo, não compensa a inflação, e só virou assunto porque os bancos querem que você lembre que tem esse dinheiro parado. Por quê? Porque eles lucram com a antecipação do saque-aniversário. Simples assim.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.