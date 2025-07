Simulador de amortização: se livre das dívidas!

Por Isabel Gonçalves

Lúcia sempre foi cuidadosa com seu dinheiro e finalmente conseguiu financiar a sua casa própria. Depois de alguns anos, com os juros acumulando, ela não via a hora de acabar o financiamento. Hoje, depois de receber um bônus na empresa, quer saber como pode abater na dívida. Se ela usar todo o bônus na amortização, de quanto passaria a ser a nova prestação ou quantos meses reduz o prazo do financiamento?

Por isso, um simulador de amortização é a ferramenta ideal para trazer clareza sobre prazos, parcelas e estratégias para sair do vermelho sem perder o sono. Saiba o que é e como funciona o Simulador de Amortização do Educando seu Bolso.

O que é amortização?

Antes de tudo, vamos entender o que é amortização. Quando você faz uma dívida ou financia uma casa ou carro, o processo de pagar as parcelas até quitar tudo é chamado de amortização. Vale lembrar que essas parcelas são compostas por uma parte do valor original e uma parte de juros, que sempre estão nessas transações. O importante é saber como pagar o menor juro possível.

Agora imagine que você tem dinheiro sobrando e quer adiantar suas parcelas com um valor extra. Chamamos isso de amortização extraordinária. Com ela, você reduz direto o valor da dívida principal, paga menos juros no total, reduzindo a parcela ou terminando de quitar o financiamento mais rápido. Dessa forma, você escolhe se quer reduzir o prazo ou reduzir o valor das parcelas.

Entenda a diferença entre amortização SAC e Price

Na hora de financiar a casa dos sonhos, existem dois tipos de amortização: o SAC, o Sistema de Amortização Constante e o Price, o sistema francês de amortização. Escolher entre eles vai depender das suas condições de pagamento e do seu perfil.

Com o SAC, as parcelas começam mais altas e diminuem ao longo do tempo. Isso acontece pois os juros são calculados sobre o valor que você deve, que fica menor a cada mês. No Price, as parcelas têm valor fixo durante todo o financiamento.

No nosso Simulador de Amortização, o cálculo é feito somente com a amortização SAC.

É melhor reduzir a parcela ou o prazo do financiamento?

É normal ficar assustado com a quantidade de parcelas de um financiamento e ficar ansioso para terminar de pagar logo, mas calma, nem sempre antecipar os pagamentos é vantajoso. E, mesmo que seja, saber se é melhor reduzir o prazo ou o valor das parcelas depende de cada caso.

Se a taxa do seu financiamento é menor do que a Selic, a taxa básica de juros, provavelmente faz mais sentido investir esse valor e não amortizar, já que você ganharia mais nos rendimentos do que economizando juros. Agora, se o orçamento mensal está apertado, a saída é amortizar reduzindo o valor da parcela do financiamento para liberar renda e abrir espaço no orçamento. Se a vida financeira está equilibrada, vale a pena amortizar reduzindo o prazo do financiamento.

No fim, a melhor decisão é aquela que está de acordo com as suas prioridades.

Como utilizar o Simulador de Amortização?

A primeira coisa a se fazer é preencher o formulário com o seu nome. Também pedimos, de forma opcional, dados básicos como seu e-mail e telefone. Depois, é necessário você informar os dados do seu financiamento.

Saldo devedor atual

Assume o B.O. Coloque quanto você ainda precisa pagar do seu financiamento. Desconsidere juros e outros custos.

Amortização mensal atual

Coloque o quanto da parcela que você paga efetivamente reduz a sua dívida. Por isso, aqui você também deve desconsiderar juros e outras cobranças. Se você não souber, no boleto normalmente vem escrito “amortização do mês”.

Taxa de administração e valor do seguro mensal

Você deve informar o valor que o banco cobra para gerenciar seu contrato e qual o custo do seguro mensal que está incluso nas suas parcelas.

Taxa de juros anual (a.a.)

Insira a taxa de juros anual que é aplicada no seu saldo devedor.

Amortização extraordinária

Informe o valor que você tem no bolso para fazer a amortização. Ou seja, quanto você quer pagar a mais para abater na dívida.

Prazo da operação (em meses)

A parte mais difícil… Coloque quantos meses ainda faltam para terminar o financiamento e quitar sua dívida.

Número da parcela atual

Em que passo você está na maratona. Coloque em qual parcela você está no momento.

É importante estar por dentro das nossas dívidas e da nossa vida financeira. Mas, se você não souber as informações de cabeça, todas elas podem ser encontradas no seu boleto, ou no seu contrato.

Depois disso, é só clicar em simular e pronto. Você pode comparar os resultados, já que o simulador vai mostrar duas opções: reduzir o prazo e manter o valor das parcelas ou reduzir as parcelas mantendo o prazo original.

Dicas finais

Compare as opções: o simulador é uma ferramenta gratuita feita para facilitar a sua vida. Veja qual das opções cabem no seu bolso, até porque não adianta reduzir no prazo se a parcela vai continuar te apertando todo mês.

Faça amortizações extraordinárias se fizer sentido para você: é a melhor maneira para economizar nos juros (se ele for mais alto que a Selic) e terminar de pagar seu financiamento mais rápido. Principalmente se você não se considera disciplinado o bastante para manter investimento junto com o financiamento.

Não comprometa seu orçamento: antes de fazer um empréstimo ou decidir entrar em um financiamento, faça um planejamento financeiro para não passar aperto depois.

Renegocie prazos e taxas: além da amortização extraordinária sempre tem a opção de dar aquela “chorada” com o seu banco para conseguir melhores condições de pagamento, ou até trocar de banco. Agora com o open finance, outros bancos podem oferecer taxas melhores.

Conclusão: simular para aliviar

No fim das contas, entender de amortização é quase como aprender a domar um dragão: no começo assusta, parece impossível, mas com a ferramenta certa você vira um cavaleiro e derrota os juros no final. Entender o que vale mais a pena, se é reduzir o prazo ou a parcela é como desbloquear fases secretas no jogo da vida adulta.

Então, nada de sair pagando no escuro e ficar sofrendo sem ver o fim do financiamento. Com o Simulador de Amortização do Educando Seu Bolso, você toma decisões mais inteligentes, sem precisar virar economista. E o melhor: seu bolso agradece, seu sono melhora e até sobra pra comemorar a quitação com uma pizza no fim do mês.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.