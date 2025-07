Por Isabel Gonçalves

Jonas acabou de se formar e já está pensando em quanto quer ganhar de aposentadoria. Parece estranho, mas o Jonas está certo. Hoje em dia confiar só na aposentadoria do INSS é quase impossível para quem quer manter a estabilidade financeira.

Por isso, investir em uma aposentadoria privada desde cedo é a melhor opção para complementar a renda do INSS depois de tantos anos trabalhados. É nessas horas que um simulador de aposentadoria pode te ajudar, só assim você consegue saber o quanto precisa guardar mensalmente para aposentar com paz e tranquilidade.

Como funciona a aposentadoria privada?

A aposentadoria privada é um tipo de investimento em que você recebe os rendimentos mensalmente depois que se aposentar. Ele funciona a longo prazo, então nada de ficar abrindo o app para ver o quanto seu dinheiro está rendendo.

Com tantas reformas do INSS, cada dia que passa temos que trabalhar mais, para receber menos lá na frente. Sendo assim, a aposentadoria privada vem para complementar a renda mensal que o governo tem que te dar, ao se aposentar, isso se você cumprir os requisitos.

Como calcular minha aposentadoria privada?

Você deve estar se perguntando. Mas como saber o quanto eu devo guardar hoje, para poder me aposentar ganhando R$5.000 daqui há 20 anos ou mais. E é aí que entra o Simulador de Aposentadoria Privada do Educando seu Bolso.

Nosso simulador é uma ferramenta que simplifica o cálculo para você e o melhor, de graça. Nele você coloca com quantos anos quer se aposentar e o quanto quer ganhar lá no futuro. Feito por especialista, usamos uma taxa de rendimento de 0,5% ao mês, que é uma estimativa baseada em observação histórica já descontando a inflação. A expectativa de vida é calculada através das tábuas atuariais mais recentes e no nosso cálculo usamos a expectativa de 86 anos.

Usar o simulador é mais fácil do que andar de bicicleta

Do mesmo jeito que a gente precisa de poucas instruções e confiança na hora de aprender a andar de bicicleta, com o simulador é igual, você insere alguns dados e está tudo pronto, só começar a guardar.

Preencha o formulário

Informe seus dados básicos como sexo, idade, nome, telefone (opcional) e e-mail (não se preocupa, não vamos te bombardear de promoções). Além disso, veja quais outras informações você precisa colocar no simulador:

Como você gostaria de calcular seu plano?

Você pode fazer o cálculo levando em consideração o quanto você quer ganhar quando se aposentar, ou seja, qual sua renda mensal ideal. Nesse caso, o resultado vai ser o quanto você precisa juntar por mês.

Por exemplo, para uma pessoa de 23 anos que quer se aposentar aos 65, recebendo R$5.000, o simulador indicou que ela precisa juntar cerca de R$350 por mês.

Por outro lado, você também pode calcular o quanto você vai receber com base no valor que você quer guardar e contribuir no plano de aposentadoria. Assim, o resultado vai ser sua renda mensal futura.

Tomando como exemplo uma pessoa que pretende investir R$300 por mês durante 43 anos (23 aos 65), o simulador resulta em uma aposentadoria mensal no valor de R$4.759,55.

Quanto gostaria de receber por mês ou quanto gostaria de contribuir mensalmente

Aqui nós falamos de valores. Seja sincero e realista. O quanto você quer ganhar de aposentadoria no futuro? Ou então, o quanto você consegue contribuir por mês para seu fundo de aposentadoria privada? Todo o cálculo é baseado nesses valores.

Com qual idade quer se aposentar?

Aqui você coloca quando você pretende se aposentar e começar a receber seus rendimentos É importante destacar que usamos a expectativa de vida de 86 anos, então o cálculo é feito para que você receba o dinheiro até essa idade.

Quanto possui em reserva financeira em previdência privada?

Se você já tem um dinheirinho guardado para a sua previdência privada, informe nesse campo para ele ser considerado na conta. Depois é só apertar em “simular” e pronto!

Os resultados são reais (eu juro!)

O resultado do nosso simulador de aposentadoria privada pode assustar, a gente sabe. Mas acontece que nosso cálculo é mais real do que tudo. Isso porque nós calculamos o ganho real e não nominal.

Isso significa que o cálculo considera inflação e o valor do dinheiro no tempo. R$5.000 reais hoje não vale o mesmo tanto que 5 mil daqui a 20 anos, do mesmo jeito que não vale o mesmo tanto que valia há 20 anos atrás. Por isso usamos taxas de juros que contemplam os efeitos da inflação e a perda do poder de compra do dinheiro.

Como interpretar os resultados?

Ao clicar em simular, você verá no resultado:

Caso tenha calculado quanto você quer receber ao se aposentar: você vai ver o valor total do seu investimento e quanto precisa contribuir mensalmente para atingir essa meta Caso tenha calculado quanto pretende contribuir até se aposentar: quanto você terá guardado até lá e quanto vai receber mensalmente até os 86 anos.

Mas verdade seja dita, pode ser que um mês você consiga guardar mais dinheiro que outro. Por isso, tenha sempre em mente que o valor que você recebe no fim da sua vida depende do quanto você investe durante. O importante é começar e investir, mesmo que seja pouco a pouco.

Pra quem é o Simulador de Aposentadoria Privada?

O Simulador de Aposentadoria Privada é uma ótima ferramenta para o Jonas lá da história do início, mas também é bom para o Antônio, que é servidor público, para a Gabi que já quer começar a juntar dinheiro para o filho de 8 anos e para você, que quer se aposentar sem passar perrengue com dinheiro no fim da vida.

Você deve ter percebido que não pedimos informações como tempo de contribuição, isso porque o foco do simulador é na previdência privada. Então, apesar de já contribuir para o INSS, investir em uma previdência privada pode trazer mais conforto e segurança quando você se aposentar.

Conclusão: simule e começe a guardar

Agora que você já sabe o quanto precisa guardar para ter uma saúde financeira garantida no futuro, é importante pesquisar para saber qual o melhor plano de aposentadoria privada. Tesouro Direto, seguradoras e bancos são algumas das opções para investir seu dinheiro.

A aposentadoria não precisa ser mais uma dor de cabeça. Sabemos que escolher o melhor plano de previdência privada pode ser difícil e, por isso, nosso objetivo é tornar o processo mais transparente, ajudando você a fazer o cálculo de forma rápida, fácil e realista.





