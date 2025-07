Por Alexia Diniz

Juntei um dinheiro e fiquei sem saber onde enfiar. Poupança? Tesouro? CDB? Cada site dizia uma coisa e eu só queria uma resposta simples. Foi aí que descobri esse simulador de renda fixa e pronto: em 3 cliques, entendi onde meu dinheiro rendia mais, sem precisar virar economista nem colar no primo que investe em cripto.

Porque a real é que não é só escolher entre três nomes bonitinhos. Tem imposto que muda com o tempo, título isento que parece melhor mas nem sempre é, emissores com selo verde, amarelo, laranja, vermelho (socorro!) e mil opções diferentes mesmo pra um único prazo. Entra no app do aseu banco e vê quantos CDBs aparecem só com vencimento pra daqui a 6 meses. Dá um bug no cérebro. E aí? Qual rende mais? Qual é furada?

Aí entra o simulador. Ele te mostra onde o seu dinheiro rende mais sem precisar baixar planilha, entender alíquota ou abrir 18 abas de comparação. Se você quer investir com segurança e sem surtar, é por aqui que começa.

Mas afinal, o que é renda fixa?

Renda fixa é aquele tipo de investimento onde você já sabe (ou pelo menos tem uma boa ideia) do que vai receber no final do prazo.

Seja porque você tem taxa fixa (15% prefixado), seja porque é atrelado a uma taxa do mercado, como as caixinhas ou cofrinhos de bancos que rendem entre 100% e 120% do CDI. Ao contrário da renda variável, que é tipo relacionamento moderno, cheio de altos, baixos e “vamos ver no que dá”.

Na renda fixa a regra é fixa na largada, ou é pré, ou é 95% do CDI, ou é IPCA mais 7% ao ano, ou IGPM +5% ao ano ou TR + 0,5% ao mês, ou é CDI +1,5% ao ano e por aí vai. Esse é o mundo da renda fixa.

Já pensou na complicação para comparar essa trenhada toda? Pois é, a gente compara aqui no simulador do EsB:

Poupança: o famoso colchão dos preguiçosos;





Tesouro Direto: o Tesouro Selic que é o título público de mais baixo risco;





LCI: Letra de Crédito Imobiliário, isenta de Imposto de Renda (ou não - vide MP 1303); e





CDB: Certificado de Depósito Bancário, o queridinho da galera.

Ufa! Pensa em tudo isso lado a lado pra você ver onde o seu dinheiro vai estar melhor aplicado.

Como usar o simulador (sem medo de errar)

Preencha o formulário

Veja o que você deve colocar em cada campo:

Quanto gostaria de investir?

Coloque o valor total que pretende aplicar. Tipo R$5.000 ou R$20.000, aquele valor que você pretende deixar investido.

Até quantos meses quer aplicar?

Coloque o tempo que pretende deixar o dinheiro rendendo. Exemplo: 12 meses, 24 meses, 36 meses...

Nome, telefone, e-mail

A gente jura que não vai te mandar 23 e-mails por dia. Só precisa dessas informações para te mandar os resultados também por email, além de te mostrar logo na tela - muito diferentes de outros sites por aí.

Possui investimentos?

Marque o que você já tem ou está considerando. Pode ser CDB, poupança, ações ou tudo junto, se você for ousado. Isso é opcional, mas nos ajuda a entender de forma agregada o perfil do usuário do nosso simulador. Assim calibramos nossa produção de conteúdo para que seja mais adequada ao gosto do nosso freguês. Pense bem, não adianta ficarmos falando de cripto se vocês curtem mesmo é a poupança. Ui…

E o que aparece depois? (spoiler: bastante coisa útil)

Após clicar em Simular, você verá uma tela como o print abaixo. E aí começa a mágica:

Como entender os resultados?

Indicador O que significa Valor aplicado O valor que você colocou no início (ex: R$20.000) Valor líquido em 12 meses Quanto você teria no fim do período escolhido, nesse caso 12 meses, já com o imposto descontado Rentabilidade no período Percentual total de ganho no tempo informado Rent. líquida ao mês Rendimento mensal equivalente, ideal pra comparar com outros investimentos % do CDI líquido Quanto do CDI aquele investimento está te entregando, já tirando os impostos

No exemplo, o CDB rende 15,57% no ano e chegou a R$23.114,29, enquanto a poupança entregou R$21.679,45. Diferença de R$1.434,84, ou seja, dá pra pagar a fatura do cartão e ainda sobrar pro delivery.

Quando vale a pena usar o simulador de investimentos?

Quando você quer comparar onde seu dinheiro rende mais.





Quando precisa de ajuda pra escolher entre as várias opções de aplicação em renda fixa, como Tesouro Direto e CDB, LCI e até a Poupança, emitidas por diferentes bancos, financeiras e fintechs. Porque você sabe que hoje em dia mesmo os bancões oferecem títulos de terceiros além dos que eles mesmos emitem.



Quando o gerente do banco te oferece “um LCI imperdível” e você quer ter certeza de que não é cilada;

Quando você tem conta em vários bancos e em plataformas de investimentos e quer comparar entre elas. Pense, se dentro de um mesmo app já não é simples, imagine-se indo e voltando de um aplicativo de corretora pro outro? Aff…





Conclusão: CDB, LCI, Tesouro Selic ou Poupança? De quem? Em qual plataforma? Não chute, simule!

Investir não precisa ser loteria. Com o simulador de investimentos em renda fixa, você vê os números na sua cara, compara cenários e escolhe o que realmente faz sentido pro seu bolso.

Pensa assim: usar o simulador é tipo olhar o cardápio antes de pedir. Você não vai cair na cilada do “prato do dia” só porque o garçom te empurrou com entusiasmo demais.

Com a nossa calculadora você evita também o risco de ficar paralisado. Afinal, são tantas opções que muitos investidores adiam a aplicação. Outros, por causa da dificuldade em decidir, acabam não fazendo nada e deixam o dinheiro naquelas aplicações de rendimento automático que muitas vezes não rendem quase nada.

Então antes de deixar seu dinheiro dormir na poupança (e acordar sem ganhar quase nada), bota ele pra trabalhar. E simule aqui, afinal, calcular é grátis. Já o arrependimento de investir mal… esse pode sair caro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.