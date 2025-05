Por Isabel Gonçalves

Se você é jovem, começou a trabalhar agora e já sonha em se aposentar, temos uma notícia ruim… A chance de você receber uma boa aposentadoria é quase zero, a menos que invista em uma previdência privada.

As pessoas estão vivendo mais e por isso, sempre encontramos novas “reformas previdenciárias” vindas do governo. Isso porque, o dinheiro que pagamos nos impostos e contribuições não têm sido suficientes para atender todos os aposentados do país, gerando uma renda cada vez menor para mais anos trabalhados.

É por esse motivo que ter um bom plano de previdência pode ser o caminho para você manter o estilo de vida que deseja lá na frente.

O que é a previdência privada?

A previdência privada é um tipo de investimento a longo prazo que, no fim de um tempo determinado, quando você quiser parar de trabalhar e continuar recebendo, você pode transformar seu saldo em uma renda mensal. É uma aposentadoria que não depende da previdência social (INSS).

Normalmente, a previdência funciona como um reforço para a aposentadoria pública, que muitas vezes é insuficiente. E nesse caso, o trabalhador tem maior autonomia sobre seus depósitos e também sobre o seu rendimento.

Como funciona o investimento na previdência?

Ao contratar uma seguradora ou seu próprio banco para seu plano de previdência privada, você escolhe o quanto quer e pode investir. Você pode começar escolhendo um valor mensal e depois pode fazer aportes maiores, mas vale lembrar que o quanto você vai receber no futuro depende do quanto você está disposto a investir ao longo do tempo.

O dinheiro que você investe vai direto para fundos de investimento específicos, e o gestor designado pela empresa cuida dele durante 10, 20, 30 anos ou mais. Para escolher o melhor plano você deve ficar atento às taxas tanto de administração, quanto de saída, rentabilidade do plano e os descontos no Imposto de Renda.

Conheça os tipos de plano de previdência

Para escolher o plano de previdência privada ideal pra você, é importante entender como os rendimentos são taxados e de que jeito dá pra fazer o resgate depois.

Primeiro, temos o PGBL (Plano Gerador do Benefício Livre). Nele você pode subtrair o valor investido da base de cálculo do Imposto de Renda, gerando um desconto no IR do ano seguinte. Por outro lado, na hora de retirar sua renda da aposentadoria, terá que descontar o imposto sobre todo o valor (rendimentos + valor investido). Esse plano é indicado para quem faz a declaração completa do IR.

Outra opção é o VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), que não permite o desconto do imposto anualmente, mas na hora da retirada o valor do desconto vai ser somente sobre o rendimento. Ele é indicado para quem não declara o Imposto de Renda ou faz a declaração simplificada.

Taxação da previdência privada no Imposto de Renda

Nos dois casos, a taxação do IR pode ser de forma regressiva ou progressiva. Se for regressiva, quanto mais você demorar para retirar a previdência, menos imposto vai pagar e se for progressiva, quanto mais dinheiro você resgatar por mês, maior será a porcentagem do desconto.

A taxa regressiva é indicada para quem quer começar a investir cedo e deixar o investimento aplicado por muito tempo. A taxa progressiva é o ideal para quem não precisa fazer resgates muito grandes.

Conheça os riscos do resgate antecipado da previdência.

Como transformar a previdência em renda mensal?

Para definir quanto e como você vai receber o dinheiro da aposentadoria, a seguradora faz um cálculo baseado na expectativa de vida. É esse cálculo que vai dar uma noção de quanto tempo cada pessoa deve receber a renda, de acordo com a idade que ela planeja se aposentar. Os tipos de resgate são:

Renda temporária: você recebe o benefício de forma mensal por um período determinado, independente se vai viver por muitos anos. Se acabar o prazo, acabou o dinheiro.

Renda vitalícia: Nesse caso, você recebe o benefício durante todo o resto da sua vida, todos os meses, sem limite de tempo.

Existem outros tipos de resgate de renda vitalícia que é possível repassar o valor para seu marido ou esposa, para os filhos, amantes ou outro beneficiário que escolher, assim não só o seu futuro está garantido, mas dos seus entes queridos também.

Simulador de Previdência Privada

Nós do Educando seu Bolso, disponibilizamos um simulador de aposentadoria, de forma gratuita, para você que deseja planejar seu futuro. Nosso simulador leva em conta: quando você quer se aposentar; sua idade atual; quanto quer receber por mês ou quanto pretende investir todo mês e se já tem alguma reserva em previdência privada.

Vamos tomar como exemplo uma pessoa de 23 anos que pretende se aposentar com 65.

Segundo os cálculos do nosso simulador, essa pessoa deve investir por mês R$315,16 em uma previdência privada para conseguir uma renda de R$5.000 depois que se aposentar, após trabalhar por 42 anos.

Pode ser que essa pessoa não tenha esse valor todo mês para investir, mas reforçamos aqui que mesmo que seja pouco, a reserva tem que ser feita, tudo em prol de garantir um futuro financeiro melhor.

Pode ser que esse mês você coloque 100 e no mês que vem 400. O importante é não ficar sem aplicar!

É melhor pagar INSS ou previdência privada?

Se você trabalha de carteira assinada, é autônomo ou profissional liberal, a contribuição para o INSS é obrigatória, acontecendo de forma automática no seu salário, ou pelo Guia de Previdência Social para autônomos. Além de que o INSS também funciona como um seguro para aposentadoria em caso de invalidez, então deixar de pagar não é uma opção.

Como dissemos e reforçamos aqui, a previdência privada funciona como um complemento para o INSS e não substituição.

Existem outras opções: Tesouro Direto e Seguro de vida resgatável

O grande diferencial da previdência privada é o desconto no Imposto de Renda, então se você não declara, ou faz a declaração simplificada, existem outras opções no mercado que também vão te garantir um futuro financeiro seguro e saudável.

O Tesouro Renda+ é uma das opções disponibilizadas no Tesouro Direto em que você pode receber o retorno dos seus investimentos de forma mensal, assim como uma aposentadoria durante 20 anos. Veja a simulação abaixo:





O Seguro de Vida Resgatável é outra opção oferecida por alguns bancos e seguradoras, onde é oferecido um valor de acordo com o tempo que você ficou segurado e pode resgatar ainda em vida, diferente do seguro de vida convencional que é pago após o falecimento. Você já pode ter ouvido falar deles através de marcas como Prudential ou Bradesco Multi Proteção e recomendamos muito cuidado com esse produto. No Educando Seu Bolso listamos desvantagens importantes que ele possui e que na maioria das vezes quem o vende omite.





Conclusão: É vantajoso ter previdência privada?

No fim das contas, confiar só no INSS é arriscado demais para quem quer garantir uma aposentadoria tranquila. É aí que entra a previdência privada, uma forma de você investir no seu futuro, ter mais controle sobre quanto vai receber e ainda poder escolher o plano que mais combina com o seu bolso e seus objetivos.

O importante é começar a se planejar o quanto antes. E lembre-se: não precisa investir uma fortuna todo mês. O que vale é ter constância e começar, mesmo com pouco. Seu “eu do futuro” com certeza vai agradecer por essa escolha lá na frente!

