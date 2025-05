Por Alexia Diniz

O Clava Forte Bank, apelidado de "banco da Igreja Lagoinha", é uma fintech lançada oficialmente em abril de 2024, mas que só recentemente começou a ser divulgada. Fundado por André Valadão e sua esposa, Cassiane Montosa Pitelli Valadão, o banco digital oferece serviços financeiros voltados para igrejas e pastores, com uma proposta de unir fé e finanças.

Pix com fé: o que é o Banco da Igreja Lagoinha?

O Clava Forte Bank é uma instituição financeira digital que se apresenta como uma "ferramenta espiritual com tecnologia de ponta", oferecendo contas digitais, cartões de crédito e débito, linhas de crédito para construção de templos, seguros de vida para líderes religiosos, programas de cashback e um marketplace próprio.

O banco utiliza uma linguagem religiosa em sua comunicação, com slogans como "Investindo no futuro, fortalecendo o Reino" e "Destravando o propósito financeiro do Reino".

Como surgiu o Banco da Igreja Lagoinha?



O banco foi lançado oficialmente em abril de 2024, aproveitando o crescimento do mercado de bancos digitais no Brasil. André Valadão enxergou uma oportunidade de unir a imagem da Igreja Lagoinha a uma nova fonte de receita.



Porém, o banco só começou a ser divulgado recentemente e se apresenta como "a primeira instituição financeira cristã voltada para igrejas, pastores e fiéis".



Quem controla o Banco da Igreja Lagoinha?



A gestão do Clava Forte Bank está nas mãos de André Valadão e sua esposa, Cassiane Montosa Pitelli Valadão. A sede está localizada em Belo Horizonte, onde também fica a sede da Igreja Batista da Lagoinha.

Existe ligação formal entre Igreja e Banco?

Embora o Clava Forte Bank seja promovido como "banco da Igreja Lagoinha", ele é uma empresa independente da organização religiosa.

Isso significa que problemas financeiros no banco não são responsabilidade da igreja, e vice-versa.

O que o André Valadão ganha com o Banco da Igreja da Lagoinha?

Além de lucrar com as movimentações financeiras, André Valadão fortalece seu poder de influência, já que agora a relação entre instituições religiosas e pastores, também terão vínculo bancário. Essa combinação levanta questionamentos sobre os limites entre fé e negócio.

Como abrir conta no Banco da Igreja Lagoinha?

Para entender como funciona o Clava Forte Bank, testamos o aplicativo disponível na Apple Store. Logo na tela inicial, há duas opções: “Já tenho conta” e “Utilizar código de acesso”.

Ao tentar abrir uma nova conta, o app exige que o usuário escaneie um QR Code ou insira um código fornecido por um colaborador. Ou seja, não é qualquer um que chega e abre uma conta, é preciso já ter recebido um convite ou código de acesso. Por enquanto, o processo é restrito e controlado.

Quem pode ter o Clava Forte Bank?

Atualmente, o banco da Igreja Lagoinha tem como público principal igrejas e pastores, afinal, o objetivo é facilitar o "milagre da multiplicação".

Mas a bênção não deve parar no altar: já há planos de ampliação. A fintech pretende atingir também os membros das igrejas que buscam alternativas financeiras, mostrando que o projeto vai chegar nos fiéis do banco de trás da igreja também.

Quais serviços o banco oferece?

Conta digital gratuita (na teoria);

Cartões de crédito (pré pago) e débito;

Linhas de crédito para apoiar projetos e necessidades específicas das instituições religiosas;

Seguros de vida e planos funerários, oferecem proteção financeira para líderes religiosos e suas famílias;

Programas de cashback e um marketplace exclusivo, recompensando compras e transações dentro do ecossistema Clava Forte;

Maquininhas.

Segurança: o que diz o Banco Central sobre o Banco da Lagoinha?



O Clava Forte não aparece na lista de instituições autorizadas pelo Banco Central. Na base pública do BC, não há registro do Clava Forte Bank como instituição financeira regulada.





Em nota, o Clava Forte Bank informou que opera em conformidade com as normas do Sistema Financeiro Nacional, utilizando o modelo de Banking as a Service (BaaS). Neste modelo, o Clava Bank atua como correspondente bancário e disponibiliza serviços financeiros diretamente aos seus clientes, amparado pela infraestrutura bancária e regulatória da CDC SCD S.A. (Banco nº 470), uma instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil.





Conclusão: amém, mas leia as letras miúdas

O Clava Forte Bank pode até ter nome de profeta e linguagem de culto, mas é uma fintech com CNPJ e boleto para pagar. E sim, ao contrário do que muitos pensavam no início, o banco é regulado, operando como correspondente bancário por meio da CDC SCD S.A., que é autorizada pelo Banco Central. Ou seja, dá pra dizer que ele está em paz com o Fisco e com Deus.

Apesar disso, é sempre bom lembrar: fé não é fiador. Antes de gritar "Glória!" e abrir sua conta, confira se:

O cartão tem cashback ou só devolve a bênção?





As taxas são divinas?





O app é bom ou faz você clamar por um milagre?

No fim das contas (digitais), o Clava Forte não é pecado, mas exige discernimento. Nem tudo que vem da igreja é isento de juros. E lembre-se: Jesus expulsou os cambistas do templo, não colocou maquininha no púlpito.

Amém… e transfere.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.