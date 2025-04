Por Isabel Gonçalves

Letícia recebeu uma bonificação do emprego e como está com as contas em dia, queria fazer o dinheiro render. Ela ficou envergonhada quando seus amigos disseram que devia investir no Tesouro Direto e ela não sabia o que era.

E você, sabe como funciona o Tesouro Direto? Saiba escolher a melhor opção de investimento e veja uma simulação de até quanto 1000 reais pode render.

O que é Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 (Bolsa de Valores) que permite que você empreste dinheiro ao governo e ele te paga de volta, com juros, após o período combinado. Por isso, é considerado um dos investimentos mais seguros, além de oferecer praticidade e rentabilidade.

Em alguns casos você consegue saber, desde o início, o valor exato que vai ganhar ao final do investimento, o que quer dizer que a rentabilidade é previsível. Além disso, você pode começar a investir com apenas R$1,53.

O Tesouro Direto oferece três tipos de títulos, ou seja, alternativas de investimento que você pode escolher para colocar o seu dinheiro.

São eles:

Tesouro Prefixado: Nesse caso, a taxa de juros é fixa desde o início e você consegue saber exatamente quanto receberá ao final. É perfeito para quem valoriza segurança e previsibilidade nos investimentos.

Tesouro IPCA: É uma combinação de taxa fixa mais o IPCA, o índice oficial da inflação no Brasil. Dessa forma, seu dinheiro sempre supera a inflação, protegendo seu poder de compra ao longo do tempo. É o mais indicado para planos de médio e longo prazo.

Tesouro Selic: Nesse caso, os rendimentos acompanham a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, definida pelo Banco Central do Brasil. A rentabilidade varia, mas é a opção ideal para quem quer fazer reservas de emergência.

O Tesouro Direto cobra imposto de renda?

Sim. Todo valor investido no Tesouro Direto sofre desconto do Imposto de Renda. A dedução ocorre no momento do resgate ou do vencimento do título e segue os seguintes valores:

Até 180 dias: taxa de 22,5%

De 181 até 360 dias: taxa de 20%

De 361 até 720 dias: taxa de 17,5%

Acima de 720 dias: taxa de 15%

Por isso, quanto mais tempo você mantiver o investimento, menor será o imposto pago e maior o rendimento líquido. Vale ressaltar que o Imposto de Renda incide somente sobre o rendimento.

Se eu investir R$1.000 no Tesouro Direto em 1 ano, quanto rende?

A resposta é: depende. Como você viu, os valores podem variar de acordo com o título escolhido e o tempo de investimento. Vamos fazer uma simulação considerando os títulos disponíveis hoje:

Tesouro Prefixado 2028 (rentabilidade fixa)

Esse título vence em 01/01/2028

Taxa de juros ao ano: 13,99%

Taxa da B3: R$6,48

Imposto de renda: R$ 63,54 (15%)

Se Letícia deixasse seu dinheiro render durante todo o tempo necessário, no fim do prazo, ela teria um valor bruto de R$1.423,60.

Após o desconto do Imposto de Renda e da taxa de custódia da B3, no dia 1° de janeiro de 2028 ela poderá resgatar R$1.352,61.

Tesouro Selic 2028 (rentabilidade variável)

Esse título vence em 01/03/2028

Taxa: Selic + 0,063%

Imposto de renda: R$ 59,07

A taxa Selic hoje está em 14,25%. A taxa de custódia da B3 não se aplica para o Tesouro Selic em investimentos de até 10 mil reais, por isso se Letícia investisse até a data do vencimento, no fim do prazo, ela teria um valor bruto de R$1.393,84.

Após o desconto do Imposto de Renda, no dia 1° de março de 2028 ela deve resgatar R$1.334,77. Vale lembrar que a taxa Selic varia, então ao final do tempo, o valor poderá ser maior (ou menor).

Tesouro IPCA+ 2029 (inflação + juros fixos)

Esse título vence em 15/05/2029

Taxa: Projeção da inflação (IPCA) + 7,71%

Taxa da B3: R$10,43

Imposto de renda: R$ 91,03

A expectativa é que a taxa da inflação até 2029 seja 4,69%. Investindo no Tesouro IPCA, o valor que Letícia pode retirar vai variar, porém se ela deixasse seu dinheiro render até o fim do título, em 2029, ela teria um valor bruto de R$1.606,86.

Após o desconto do Imposto de Renda e da taxa de custódia da B3, no dia 15 de maio de 2029, a expectativa é que ela resgate R$1.503,14.

Como investir no Tesouro Direto?

Para investir no Tesouro Direto você deve:

Possuir uma conta em uma corretora ou banco de confiança. Se você ainda não tem, precisará abrir uma. Escolher o título que melhor atende seus objetivos financeiros e investir a partir da plataforma de investimentos que mais te atende.

Você também pode fazer o investimento diretamente pelo site oficial do Tesouro Direto, selecionando o prazo e o tipo de rentabilidade. Os valores para compra dos títulos serão debitados diretamente da sua conta no banco ou corretora.

Em quanto tempo o dinheiro retirado do investimento cai na minha conta?

Também depende. Os títulos com vencimentos mais recentes podem ser retirados após o mínimo de 3 anos, em 2028. Após a solicitação de retirada, geralmente, o dinheiro é depositado na sua conta um dia depois.

Mas meu dinheiro vai ficar preso até 2028? Não, o Tesouro Nacional permite o resgate antecipado dos seus títulos diariamente, mas se você escolher essa opção o retorno pode ser diferente do acordado no momento do investimento, já que depende do valor do título no mercado no dia.

Conclusão: vale a pena mesmo investir no Tesouro Direto?

Antes de tudo é preciso ter em mente seus objetivos pessoais. É fato que, por ser garantido pelo Governo Federal, o risco de inadimplência é praticamente inexistente, então é uma das opções mais seguras. Além disso, se comparado a outros investimentos de renda fixa, como a poupança e alguns CDBs, especialmente nas aplicações de menor valor nos ‘bancões’ como o Banco do Brasil, Itaú, CAIXA, Bradesco e Santander, os rendimentos são maiores.

Por isso, com seus objetivos e sonhos já estabelecidos, você também deve analisar o quanto você está disposto ao risco e analisar sua capacidade financeira, lembrando que pode começar com pouco dinheiro e aumentando sua reserva pouco a pouco, mês a mês.

No fim, o título ideal vai estar disponível para você! Caso queira comparar o Tesouro Direto com outros tipos de investimento, use o Simulador de Investimento em Renda Fixa do Educando seu Bolso.





