Por Lara Valgas

Antes de começar, é importante saber que existem duas formas de fazer a inscrição: uma para quem tem direito ao subsídio e uma para quem não tem. Veja como funciona cada uma delas:

Inscrição no Minha Casa, Minha Vida 2025 para quem tem renda familiar de até R$4.640,00

Nesse caso, você deve procurar a prefeitura do seu município para realizar a inscrição no Cadastro Habitacional. É importante ressaltar que para isso, você deve ter o Cadastro Único. Se ainda não tem, clique aqui e veja como fazer.

Assim, se tiver algum imóvel disponível na localidade, a prefeitura ou o governo do distrito federal envia para a Caixa a lista com os nomes dos interessados.

A partir daí, ela verifica se os candidatos atendem às regras do programa. Depois, os resultados são enviados para o Ente Público, que divulga a lista dos candidatos selecionados.

Se você for convocado, basta apresentar a documentação necessária e assinar o contrato.

Inscrição para quem tem renda familiar entre R$4.640,00 e R$8.000,00

Se a renda da sua família está nessa faixa de renda, você pode contratar o financiamento por conta própria ou com a ajuda de uma construtora. O atendimento pode ser realizado em um Correspondente CAIXA Aqui ou diretamente na agência da CAIXA.

Durante o processo, toda sua documentação e do imóvel será analisada. Se estiver tudo certo e você aceitar as condições do financiamento apresentadas, é só assinar o contrato.

3 dicas para facilitar a inscrição Minha Casa Minha Vida 2025

1. Organize sua documentação

Antes de solicitar o financiamento, certifique-se de que toda a sua documentação esteja em ordem. Assim você pode poupar tempo e evitar imprevistos com os prazos estabelecidos. Os principais documentos são:

Documentos pessoais: RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento;

Documentos de renda: contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda;

Comprovante de residência.

2. Comprove sua renda corretamente

A renda familiar bruta mensal é o principal critério para definir em qual faixa do programa você se encaixa e o valor do subsídio. Então, tenha em mãos os comprovantes de todas as pessoas da casa que contribuem financeiramente. Se você for autônomo, declarações de renda, como recibos e extratos bancários mostram sua movimentação financeira.

Por fim, verifique se não há contas pendentes, pois pessoas inadimplentes não podem se inscrever.

Você pode consultar se está inadimplente clicando aqui

3.Escolha um imóvel compatível com o programa

Para conseguir o financiamento Minha Casa Minha vida, é essencial que ele atenda aos seguintes requisitos:

Área mínima de 41,5m² para apartamentos e de 40m² para casas;

Presença de varanda nos apartamentos;

A moradia deve estar na malha urbana, com acesso a transporte público e outros serviços essenciais









As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.