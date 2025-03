Por Frederico Torres

Ano passado o presidente do Banco Central assustou a todos dizendo que os apps bancários deixariam de existir. Mas como? Tem gente que nem se acostumou ainda com o fim das agências, que foram substituídas pelo Internet Banking e que por sua vez deu lugar aos apps de bancos! Quer dizer que agora são os aplicativos que vão desaparecer? Meu Deus!



Então, sabe esse aplicativo de banco aí que você usa para quase tudo na sua vida financeira? Pois é, segundo Roberto Campos Neto, em pouco tempo ele não estará mais no seu celular. Enquanto escrevo a previsão era que, em breve, os brasileiros fariam tudo por um superapp só, que resolveria assuntos financeiros e não financeiros, tudo junto.



Não interessa se você precisa aplicar ou fazer um curso sobre dinheiro, contar calorias ou fazer o pagamento da consulta do nutricionista, agendar revisão automotiva ou pagar o financiamento do seu carro, escolher seu novo apê ou contratar o financiamento imobiliário, fazer compras de supermercado, pedir um empréstimo, etc... É tudo lá!

Bom, o que ele não disse e que talvez tivesse assustado ainda mais é que esse app poderia ser o seu aplicativo de namoro! Que aquele arrasta para a direita poderia estar condicionado à nota financeira do candidato! Exemplo hipotético seria o Tinder usando dados da Serasa para só te mostrar candidatos com determinado perfil financeiro.

Imagine só aquela foto linda, descrição de perfil interessantíssima e o match bloqueado por escore de crédito insuficiente? Sim, pois do lado de lá o candidato estabeleceu um filtro mínimo para a organização financeira do pretendente: “não quero saber de ninguém com escore menor do que 700/1000”. Já pensou?

A maioria dos Brasileiros nem sabe que existe uma nota de crédito atribuída a cada CPF e tampouco conhece o seu próprio escore. Muitos só tomam conhecimento quando tem um empréstimo ou cartão de crédito negado por ter nota ruim. Daí é um Deus nos acuda, corre no SPC para saber o porquê, descobre dívidas passadas não honradas, procura a loja para quem deve para renegociar e quitar a dívida. Assim libera-se a pendência nos cadastros restritivos com reflexo no escore de crédito do cidadão, que tende a aumentar. Ufa, depois de dias, talvez semanas, ele pode voltar a pedir aquele empréstimo ou cartão novamente, dessa vez com melhores chances.



Agora, imagine se em vez de negar o cartão novo, o bloqueio fosse no date? Você na balada, querendo terminar bem a noite, e o app travando por causa do seu escore baixo de crédito. Hein? Como é que é? Escore de quê? Como você ia se sentir?

Poderíamos chegar ao ponto do app de namoro te enviar explicações sobre como recuperar seu escore. Leia esse livro, escute esse podcast, crie uma planilha, organize seu orçamento, faça esse curso, participe de fóruns ou grupos de ajuda, etc...

A essa altura, os que ainda não estão achando que eu sou doido, devem estar se perguntando: faria sentido para um app de namoro cuidar dos desorganizados financeiramente? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Tenho certeza de que tem gente por aí pensando: que nada. De jeito nenhum! Uma coisa é romance e sedução. São sinônimos de diversão e leveza. Outra totalmente diferente é esse tal de escore de crédito de uma pessoa, coisa mais chata, burocrática!

Alto lá, pois há estudo de 2015 do Banco Central dos EUA mostrando que quem tem boa nota de crédito se compromete mais facilmente com relações estáveis no plano amoroso.

Pensando bem, será tão absurdo assim pensar que pessoas que demonstram estabilidade no pagamento das contas, confiabilidade de não atrasar pagamentos e responsabilidade de não assumir mais compromissos do que conseguem cumprir sejam melhores candidatos a parceiros em uma relação estável de longo prazo? Quem sabe elas não lavam os pratos e levam o lixo para fora regularmente numa boa também? Já pensou?

Perdoem-me, pois, minha experiência em apps de namoro vem apenas de relatos de amigos. Porém, pelo que me dizem, nesses apps, candidatos mentem, por exemplo, sobre idade, altura, peso… Nesse ambiente de incerteza, penso que a validação de um escore de crédito sólido, obtido por autorização de compartilhamento de dados com um Bureau de Crédito pode ser bastante útil.



Continuo sobre a pertinência de associarmos escores de crédito a apps de namoro. Meus filhos também se tornaram minhas fontes sobre as mudanças nos estilos de vida dos mais jovens. Segundo eles, aquele mundo antigo, quase binário, dos relacionamentos – casados ou solteiros – não existe mais. Hoje a escada tem vários degraus - flerte, contatinho, peguete, ficante, ficante fixo, ficante premium plus, até ser promovido a namorado. Imagine-se podendo selecionar o candidato mais disposto a subir rapidamente todos esses degraus? Você abriria mão disso? Então, você que já se perguntou por que aquele seu ficante não dá o próximo passo, não te assume, quem sabe o escore de crédito dele é baixo?

Outro problema que me foi relatado no mundo dos dates é o dos jovens chamados nem-nem. Eles nem trabalham, nem estudam, ainda moram com os pais aos trinta e parecem se esconder de responsabilidades. Para esses casos também me parece que o filtro do escore no app de namoro pode ser bastante útil.

Explico. Sem querer entrar em pormenores por aqui, me basta dizer que é preciso demonstrar bom histórico de pagamentos e gestão financeira para conseguir notas mais altas. Quanto mais longo melhor! O histórico, gente, por favor ... Então, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que alguém que nunca teve contas de aluguel, água, luz e telefone no seu nome, para pagar em dia, ter um escore alto.

Finalizo com mais uma reflexão. Eu sou daqueles que acham que tudo na vida tem que evoluir. Nós temos que continuar aprendendo para sermos melhores amanhã do que somos hoje. De uma maneira geral creio que essa lógica deva valer também para relacionamentos. Vai se passando de fases: namorar, morar juntos, casar, ter filhos, etc.

Se você concorda comigo, perceberá o valor de poder selecionar desde cedo pessoas que atribuem à organização da sua vida financeira grau de importância parecido com o seu. Afinal, pense mais adiante quando vocês forem se candidatar a um financiamento imobiliário ou conta conjunta e cartão compartilhado como casal e o histórico financeiro de um dos cônjuges estiver mais sujo do que pau de galinheiro?

Bom, espero ter-me feito claro ao enunciar as razões do meu apreço por essa possível aplicação do escore ao mundo dos dates. Porém, mesmo que isso não se torne realidade, mesmo que prevaleça aquela noção de que falar de dinheiro é um corta tesão na relação, me contento com o efeito didático e meramente ilustrativo das minhas palavras. Que pelo menos tenha servido para você tomar conhecimento da existência dessa métrica e pensar sobre o seu escore de crédito!

Agora, se rolar, se o escore de crédito for mesmo parar dentro dos apps de namoro, bom, nesse caso, recomendo cuidado com seu grau de exigência ao estabelecer seu filtro. Afinal, nesse Brasil cada vez mais endividado, pode não sobrar ninguém!

