Pagamentos via Pix na Argentina: novidade para Turistas Brasileiros

Por Alexia Diniz

Você sabia que agora é possível utilizar o Pix para realizar pagamentos na Argentina? Essa novidade promete facilitar a vida dos turistas brasileiros, evitando a necessidade de câmbio e taxas elevadas em transações internacionais. Quer saber como funciona e como aproveitar essa facilidade em sua próxima viagem? Continue lendo!

O que é o Pix e como ele chegou à Argentina?

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil, usado pelos brasileiros devido à sua praticidade e rapidez. Recentemente, o Mercado Pago, fintech do grupo Mercado Livre, integrou o Pix às suas maquininhas de pagamento na Argentina. Essa iniciativa visa atender ao crescente número de turistas brasileiros no país, oferecendo uma forma de pagamento familiar e conveniente.

Como funciona o pagamento com Pix na Argentina?

Ao realizar uma compra em estabelecimentos argentinos equipados com as maquininhas do Mercado Pago, o processo é simples:

O lojista insere o valor da compra em pesos argentinos na maquininha. A maquininha gera um QR Code específico para pagamento via Pix. O turista brasileiro escaneia o QR Code utilizando o aplicativo do seu banco no Brasil. A confirmação da transação ocorre instantaneamente, debitando o valor em reais da conta do comprador e creditando o valor em pesos na conta do comerciante.

Com isso, não é mais necessário a conversão de moeda ou uso de cartões de crédito internacionais, tornando as compras mais práticas e baratas.

Benefícios para turistas e comerciantes

Para os turistas brasileiros, os principais benefícios incluem:

Economia: evita taxas e tarifas de transações internacionais.

Praticidade:usa um método de pagamento já conhecido e utilizado no Brasil.

Segurança: não tem necessidade de carregar dinheiro em espécie.

Para os comerciantes argentinos, as vantagens são:

Atração de clientes: facilita as vendas para turistas brasileiros.

Liquidez imediata: os valores das vendas recebidos instantaneamente.

Custos reduzidos: menores taxas por transação em comparação com outros métodos de pagamento.

Onde encontrar estabelecimentos que aceitam Pix na Argentina?

Comércios que aceitam Pix está em crescimento, para garantir que o estabelecimento aceita esse método de pagamento:

Procure por sinalizações: muitos locais exibem adesivos ou placas indicando a aceitação de Pix.

Pergunte ao atendente: em caso de dúvida, confirme diretamente com o responsável pelo caixa.

Conclusão: pagar no pix na argentina é a melhor opção?

Se você está planejando viajar para a Argentina, pagar com Pix pode ser uma das melhores opções disponíveis. A transação acontece de forma instantânea, sem a necessidade de trocar dinheiro em casas de câmbio ou pagar taxas altas em cartões internacionais. Além disso, o pagamento é feito diretamente em reais, com a conversão automática para pesos argentinos, trazendo mais transparência e praticidade para o turista.

Apesar das vantagens, é sempre bom comparar a cotação do dia e verificar se o estabelecimento aceita essa modalidade de pagamento. Se a taxa de conversão for vantajosa, pagar com pix na argentina certamente será a maneira mais fácil, segura e econômica de fazer suas compras durante a viagem.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.