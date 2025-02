Quem tem direito ao abono salarial 2025? Veja o calendário e como consultar o benefício

Você trabalha com carteira assinada e quer saber se tem direito ao Abono Salarial 2025? Não sabe quando vai receber ou como consultar o PIS/Pasep pelo CPF?





Se essas dúvidas estão passando pela sua cabeça, fique tranquilo! Neste artigo, vamos te explicar quem tem direito ao benefício, qual o valor, quando o pagamento será feito e como consultar para não perder nada.



O que é o abono salarial?





O Abono Salarial é um benefício garantido por lei aos trabalhadores que atenderam a determinados critérios no ano-base anterior. Em 2025, por exemplo, o pagamento será referente ao trabalho realizado em 2023. Ele é dividido em dois programas:





PIS (Programa de Integração Social): destinado a trabalhadores do setor privado, administrado pela Caixa Econômica Federal.

Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público): pago a servidores públicos pelo Banco do Brasil.





O valor do benefício pode variar de acordo com o tempo de serviço no ano de 2023, e seu pagamento segue um calendário definido pelo governo.





Quem tem direito ao abono salarial 2025?





Para receber o Abono Salarial 2025, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:





Ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias durante o ano de 2023.

Ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.





Se você se enquadrar nesses critérios, poderá receber o benefício conforme o calendário a seguir.





Calendário de Pagamento do Abono Salarial 2025





Os pagamentos do PIS/Pasep 2025 começaram no dia 17 de fevereiro de 2025 e vão acontecer até dia 15 de agosto de 2025. É importante citar que a data do depósito varia de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Abaixo trouxemos as datas de pagamento previstas para o ano de 2025.





Tabela de Pagamento do PIS 2025 (Setor Privado)

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 16 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto







Tabela de Pagamento do Pasep 2025 (Setor Público)





O Pasep segue um cronograma diferente, baseado no número final da inscrição:





Final da Inscrição Data de Pagamento 0 e 1 17 de fevereiro 2 e 3 17 de março 4 e 5 15 de abril 6 e 7 15 de maio 8 e 9 16 de junho

O prazo final para saque do benefício será 29 de dezembro de 2025. Após essa data, o valor não retirado retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Abono Salarial 2025 Elaborada pelo autor

Qual o valor do Abono Salarial 2025?





O valor do Abono Salarial é calculado com base no número de meses trabalhados no ano de 2023. Sendo o teto, um salário mínimo completo (R$1.518,00).





Como é feito o cálculo do benefício?

Cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente, assim como o cálculo do 13º salário. Veja a tabela abaixo:

Meses Trabalhados Valor do Abono (R$) 1 mês 127,00 2 meses 254,00 3 meses 381,00 4 meses 508,00 5 meses 635,00 6 meses 762,00 7 meses 889,00 8 meses 1.016,00 9 meses 1.143,00 10 meses 1.270,00 11 meses 1.397,00 12 meses 1.518,00





Se o trabalhador atuou durante todo o ano de 2023, receberá o valor integral de R$1.518,00.





Como consultar o abono salarial 2025?

Se você trabalhou com carteira assinada em 2023, e não sabe como consultar se tem direito ao benefício, existem diversas formas de consultar o Abono Salarial 2025, veja:





Carteira de Trabalho Digital







O app da Carteira de Trabalho Digital está disponível para Android na Play Store, e na App Store:

Faça o download do app Carteira de Trabalho Digital;

Logo em seguida realize o cadastro com seu login da conta Gov.br, com CPF e senha;

Clique na área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela e selecione o ícone “+” ao lado de qualquer um de seus contratos de trabalho registrado.





Aplicativo Caixa Trabalhador

Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Nele, é possível consultar o abono salarial, conferir o calendário de pagamentos, verificar parcelas liberadas e tirar dúvidas. O app está disponível para Android (Play Store) e iOS (App Store). Separamos um passo a passo para consultar as informações sobre seu abono.





Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador;

Clique na opção “acessar” e, com seu CPF, faça o login;

Selecione a opção “Meu NIS”. Após isso, será possível consultar o número do seu PIS/Pasep.





Outra opção é ligar para 158. Além disso, o número da Caixa para saber sobre o PIS é 0800-726-0207.

Como consultar o Pasep pelo CPF?

Para servidores públicos, é possível se informar sobre o Pasep na central de atendimento do BB, pelo número 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site bb.com.br. Basta preencher o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.





Como receber o Abono Salarial 2025?

O saque do PIS 2025 pode ser feito de duas formas:

Depósito automático na conta da Caixa Econômica Federal (para correntistas).

Saque presencialem agências, lotéricas e terminais de autoatendimento.





Já o Pasep 2025 é pago diretamente pelo Banco do Brasil. Quem não tiver conta no BB pode solicitar o saque via TED para outro banco.





Conclusão: como acessar o meu abono salarial 2025?

Ainda não sabe como consultar e sacar? É simples! Você pode verificar seu benefício pelo app Carteira de Trabalho Digital, pelo Aplicativo Caixa Trabalhador ou no site Gov.br, informando seu CPF. Se o seu PIS for pago pela Caixa Econômica Federal, o valor pode cair direto na sua conta. Já os servidores públicos recebem o Pasep pelo Banco do Brasil. Caso não tenha conta nesses bancos, basta sacar com o Cartão Cidadão nos caixas eletrônicos, lotéricas ou agências.

Então, se você trabalhou com carteira assinada em 2023, recebeu até dois salários mínimos por mês e está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, provavelmente tem direito ao Abono Salarial 2025. O pagamento começa em 17 de fevereiro de 2025 e segue um calendário conforme o mês de nascimento, com prazo final para saque em 29 de dezembro de 2025.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.