Mais uma temporada do nosso futebol vai chegando ao fim e começam os “balanços” feitos por torcedores, imprensa e, principalmente, por quem administra os clubes. Planos são elaborados, rotas são traçadas, mudanças cogitadas e, para quem não conseguiu todos os objetivos, erros são contabilizados.

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Este ano, o Cruzeiro é um dos casos mais emblemáticos. Após perder o técnico Leonardo Jardim, que havia feito excelente trabalho em 2025, levando o time ao surpreendente – ao menos para mim – terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a equipe apostou no renomado Tite, que não durou muito no cargo. Com oito vitórias – todas no Campeonato Mineiro, do qual foi campeão –, três empates e seis derrotas, acabou demitido após empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada da Série A, sete dias após levantar a taça estadual.

No Brasileiro, foram três empates e três derrotas, ou ridículos 16,6% de aproveitamento, menos do que tem a rebaixada Chapecoense. Por outro lado, seu substituto, Artur Jorge, caiu nas graças da torcida ao fazer o time protagonizar uma arrancada incrível da lanterna até a terceira posição na tabela de classificação, que pode ser garantida com empate diante do Fluminense, nesta sexta-feira (27/11), no Maracanã.

No começo, o português também enfrentou percalços, como a goleada por 4 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, logo em sua segunda partida no comando da equipe, pela 10ª rodada, e a derrota por 3 a 1 para o rival Atlético, no Mineirão, na 14ª rodada. Mas a vitória sobre o Bahia, na Fonte Nova, e o empate com o Palmeiras, fora de casa, fizeram a Raposa aproveitar com mais tranquilidade a pauta para a Copa do Mundo.

Na retomada do calendário, em julho, venceu o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, o que permitiu terminar o turno em um honroso oitavo lugar, com os mesmos 27 pontos do Corinthians, que era sétimo por ter melhor saldo de gols. No returno, a campanha foi ainda melhor, com 76,47% de aproveitamento, atrás apenas do Flamengo (78,43%), que assegurou o título com duas rodadas de antecedência, e bem maior que a do vice Palmeiras (55,56%).

Por tudo isso – e ainda que o Cruzeiro tenha fracassado nas copas do Brasil e Libertadores –, a China Azul lamenta que Artur Jorge não tenha chegado antes. Não é possível garantir que ele teria conseguido resultados melhores nos seis primeiros jogos da Série A, mas a sensação da maioria é que haveria a possibilidade de competir com o rubro-negro carioca e com o alviverde paulista de igual para igual pelo título.

Entendo o sentimento, que é baseado na paixão e reforçado pelos números. Mas, dos seis jogos com Tite, apenas a derrota para o Coritiba (2 a 1), na segunda rodada, e o empate com o Vasco (3 a 3), na sexta, ambos no Mineirão, foram totalmente fora do script. Perder para Botafogo e Flamengo, no rio, e empatar com o Mirassol, fora, e com o Corinthians, ainda que no Gigante da Pampulha, não são nenhum absurdo.

Mesmo se juntarmos a derrota para o Athletico-PR, em Curitiba, e o empate com o Santos, em BH, sob o comando do interino Wesley Carvalho, não dá para dizer que foram anormais. Ou seja, dentro do histórico, a Raposa poderia ter mais sete pontos, o que seria insuficiente para superar o campeão antecipado. Se conseguisse nove a mais, vencendo tanto Corinthians quanto Santos como mandante, por exemplo, aí a conversa mudaria de direção, mas mesmo assim seria difícil tirar o título do Fla.

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Melhor do que ficar fazendo suposições, os cruzeirenses devem se preocupar com a próxima temporada. Com reforços pontuais, Artur Jorge pode fazer mais que neste ano. Uma pena que, como todos os outros treinadores, não vá ter tempo de fazer pré-temporada em função do calendário.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.