Chegou o dia mais importante do ano para o atleticano. A final da Copa Sul-Americana, contra um dos mais tradicionais clubes do mundo, o Boca Juniors, pode validar a mudança de estratégia dos que comandam o clube mineiro, que optaram por investimentos mais conservadores quando se trata de contratações, mas que foram ousados ao buscar Eduardo Domínguez, o Barba, para comandar o time após a demissão do também argentino Jorge Sampaoli, em fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



E foi justamente a mudança de mentalidade que permitiu ao Galo evoluir, ainda que esteja longe do lugar esperado pelos torcedores. Foi com a saída de medalhões como o zagueiro Júnior Alonso, o atacante Júnior Santos e, principalmente, o ídolo Hulk, substituídos por Tomás Pérez, Kevin Castaño e, especialmente, Fred que o Alvinegro embalou na temporada.



A melhora de rendimento ocorreu em todas as competições. Se teve 43,86% de aproveitamento no primeiro turno do Brasileiro, passou a 54,17% no segundo, se afastando definitivamente da ameaça de rebaixamento que o assombrou nos últimos dois anos.



Também fez grande campanha na Copa do Brasil, na qual eliminou o rival Cruzeiro nas quartas de final e caiu na fase seguinte contra o Grêmio muito em função de ter perdido alguns de seus principais jogadores devido a problemas físicos.



Agora, se concentra na conquista do título continental, que viu escorrer pelas mãos nos últimos dois anos. Primeiro, na derrota inacreditável por 3 a 1 para o Botafogo, quando jogou praticamente o tempo todo com um a mais após a expulsão de Gregore no primeiro minuto da decisão da Copa Libertadores de 2024. E, no ano passado, na disputa de pênaltis contra o Lanús, adversário inferior tecnicamente, mas que soube controlar o ímpeto alvinegro tanto no tempo regulamentar quanto na prorrogação.



Ainda que o time tenha mudado muitas peças, a expectativa é que tenha criado “casca” com os reveses e saiba disputar mais esta decisão. Em jogos assim, ter nervos no lugar é tão importante quanto estar bem tecnicamente e se postar de forma adequada taticamente.



Jogadores como o goleiro Everson, o volante Castaño e os meio-campistas Fred e Bernard têm de chamar a responsabilidade se a coisa apertar. E o Barba precisa ter estratégias claras para todas as circunstâncias que possam ocorrer, o que faltou contra o Grêmio, especialmente no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no qual o Galo teve 67% de posse de bola e finalizou 21 vezes, contra três do adversário, mas acabou derrotado por 2 a 0.



Hoje é dia de tudo ou nada para o treinador e para os jogadores alvinegros. Mas também é importante que a Massa saiba que, mesmo que a taça não venha, o trabalho feito na Cidade do Galo tem méritos.



De nada vai adiantar pedir a cabeça do Barba ou a saída da maioria dos jogadores. Já está provado que não é assim que se faz futebol. Domínguez tem nove meses no cargo, “pegou o bonde andando”, como dizem, e merece a chance de iniciar uma temporada com um grupo que ele ajude a formar. O ex-clube dele, o Estudiantes, está na final da Copa Libertadores, o que ajuda a confirmar minha opinião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Que tenhamos um grande jogo em Barranquilla. E que o Atlético se prepare cada vez mais para não só estar nas finais, mas para ganhá-las.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.