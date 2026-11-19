Os que dizem que ninguém mais liga para a Seleção Brasileira, que ela está desmoralizada, são os primeiros a dar palpites sobre o que deve ser feito para que o Escrete Canarinho volte aos dias de glória. Claro que também não estou satisfeito com os caminhos que a equipe verde-amarela tomou, muito menos com o trabalho realizado há um ano pelo técnico Carlo Ancelotti. Mas daí apontar o dedo para quem quer que seja e dizer que está tudo errado há uma distância grande.

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Também é claro que gostaria de ver o Brasil enfrentando adversários mais qualificados que Austrália, Índia, Singapura e até o Japão, que, nos últimos três encontros, nos venceu duas vezes. Mas também entendo que a comissão técnica optou por não pegar gigantes agora, quando o comandante italiano queria fazer testes.

Espero que ele tenha tirado todas as conclusões que desejava e, a partir de 2027, coloque em prática todo seu conhecimento para montar uma Seleção que tenha condições de disputar títulos, o que não conseguiu na última Copa do Mundo, na qual fomos eliminados precocemente pela apenas mediana Noruega.

Como dizem, o primeiro passo para melhorar é reconhecer o erro, o que ele fez antes do jogo com Singapura. “Gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitiva. Gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo”, afirmou Ancelotti.

Também foi bom ouvir alguns jogadores fazendo mea-culpa sobre o desempenho com a Amarelinha. “Fui mal em jogos da Seleção devido ao costume de jogar amistosos no clube como se fosse mais um jogo. Demorei para entender que na Seleção os amistosos valem como a Copa do Mundo e tenho que estar preparado. O torcedor não quer saber se é apenas um amistoso. Tenho que entrar lá, fazer os gols e ajudar a equipe a vencer. Demorei para entender isso, vinha curtir o momento com meus amigos e acabava desligando muito. Mudei a chave, fiz duas boas Copas do Mundo, mas no momento importante acabei não jogando tão bem. Na próxima Copa vou ter 30 anos, a experiência vai ser maior, vou entender melhor os jogos”, garantiu Vinicius Júnior.

Me resta torcer para que a comissão técnica da Seleção acerte na escolha dos nomes a partir do ano que vem e consiga implantar uma forma de jogar que tire o máximo de cada convocado. Ao contrário do que alguns críticos pensam, os torcedores cobram porque sabem que do Escrete Canarinho é possível esperar bem mais do que o apresentado nos últimos anos.

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Rivais em alta

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