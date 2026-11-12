Calendário do nosso futebol segue horrível

A temporada 2026 do futebol brasileiro entrou para a história como uma daquelas em que o Campeonato Brasileiro começou mais cedo na história, atrás apenas de 1982 e 1992. A promessa da CBF era de um calendário mais racional, principalmente em função de ser ano de Copa do Mundo. Mas a realidade são as principais equipes tendo de atuar sem alguns de seus pilares justamente na reta final das competições.

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A entidade máxima até tentou poupar os dois times que disputam o título brasileiro não convocando nenhum de seus jogadores para a Seleção Brasileira que fará amistosos contra Japão e Singapura, em Singapura. Porém, tanto o líder Flamengo – 76 pontos – quanto o segundo colocado Palmeiras – 73 – terão desfalques na 36ª rodada, que será disputada a partir de sábado (14/11). Isso porque tem jogadores convocados para outras seleções, como a uruguaia, a argentina e a equatoriana.

O mesmo ocorre com o terceiro colocado, Cruzeiro, que receberá justamente o Verdão na quarta-feira (18/11), no Mineirão. Os mineiros não deverão poder contar com o atacante Keny Arroyo, convocado para defender o Equador, além do zagueiro Jonathan Jesus, chamado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, mesmo que ele não estivesse suspenso.

Atlético e Santos, que lutam por vaga na Copa Libertadores do ano que vem, também estarão desfalcados contra Mirassol, sábado, e Coritiba, quarta-feira, respectivamente, ambos fora de casa. No Galo, o lateral Preciado e os meio-campistas Alan Franco e Alan Minda foram chamados pelo Equador. Já no Peixe, Gabriel Bontempo está em alta com Ancelotti, enquanto Miguelito e Caballero estão servindo Bolívia e Paraguai.

Ou seja, não está fácil para ninguém. Nem para os clubes, que investem para ter bons jogadores e ficam sem eles em momentos decisivos, nem para o técnico do Escrete Canarinho, que tem de condicionar sua lista à posição das equipes na tabela de classificação do Brasileiro.

Que os responsáveis pelo futebol nacional encontrem uma solução o mais rápido possível. Se tiver que acabar com os estaduais, que acabe. O que não dá é para seguir enganando o torcedor.



SEGUNDONA DE PRIMEIRA

A Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada neste sábado, com muita coisa em jogo, incluindo o título. Até o momento, o Novorizontino é o único garantido na elite em 2027, feito histórico para o clube paulista, que realiza o sonho de jogar a Primeira Divisão após bater “na trave” nas últimas temporadas. Porém, precisa vencer o Criciúma (62 pontos e 18 vitórias), quarto colocado, em Santa Catarina, para ser campeão sem depender do resultado do Juventude diante do Botafogo-SP, em Caxias do Sul (RS).

O time gaúcho (68 pontos) quer a vitória não só por pensar na taça, mas também para não precisar disputar o playoff com outras três equipes. O Vila Nova-GO (66), terceiro, visita o Fortaleza (62), quinto, enquanto o sexto, CRB (58), recebe o desesperado Ceará, que precisa ao menos do empate para não ser rebaixado. Também com 58 pontos estão Goiás, sétimo, e Atlético-GO, oitavo, que encaram Cuiabá e Sport, respectivamente.

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Como diria aquele narrador, “haja coração, amigo”.

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