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Paulo Galvão
Paulo Galvão
Jornalista formado pela PUC Minas
Dentro da copa

Da internet para os gramados

A Copa do Mundo é um dos eventos mais vistos no mundo e todos querem aproveitar. Nada contra, mas é preciso haver limite para não cair no ridículo

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Paulo Galvão
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Repórter
Jornalista formado pela PUC Minas
14/07/2026 02:00

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Jornalistas se aglomeram para entrevistar jogadores após as partidas e treinos, como Juan Fernando Quintero, da Colômbia - (crédito: Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP)
Jornalistas se aglomeram para entrevistar jogadores após as partidas e treinos, como Juan Fernando Quintero, da Colômbia crédito: Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP

Dallas (EUA) – A Copa do Mundo 2026 trouxe algumas novidades e uma delas foi a contratação de “influenciadores digitais” por órgãos de imprensa e até pela Fifa. São pessoas que, normalmente, se destacam através de publicações nas redes sociais, uns mais engraçados, outros nem tanto, alguns com bastante talento.

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E tome gente com pouca ou nenhuma relação com o futebol desfilando com credencial pendurada no pescoço, com acesso às entrevistas coletivas, zonas mistas – onde os jogadores passam após os jogos, podendo ou não falar com os jornalistas – e até nos gramados, locais que, para mim, deveriam ser sagrados. Não é o que parece pensar a entidade presidida por Gianni Infantino.


Tem alguns conteúdos bem legais, mas também muita gente “forçando a barra”. Um desses produtores de conteúdo, estadunidense, por exemplo, postou vídeo chorando copiosamente após a eliminação da Seleção Brasileira pela Noruega, nas oitavas de final. No dia seguinte, ele apareceu com a camisa de Portugal, que jogou contra a Espanha. Com a derrota do time de Cristiano Ronaldo, ele foi novamente às lágrimas.


Pelo jeito, consegue torcer por mais de uma equipe de forma verdadeira. Ou se preocupa mesmo é com a audiência que pode render bom retorno financeiro? E se jogar Brasil x Portugal, para quem ele irá torcer?


A Copa do Mundo é um dos eventos mais vistos no mundo e todos querem aproveitar. Nada contra, mas é preciso haver limite para não cair no ridículo. A internet que consagra é a mesma que transforma tudo em “meme” e também “cancela”.


A cobertura está cada vez mais plural, mas, ao mesmo tempo, mais “engessada”. É difícil arrancar boas respostas em entrevistas com tanta gente em volta. O mesmo vale para os poucos minutos que podemos acompanhar dos treinos das seleções, nos quais somos todos colocados na mesma posição, dificultando até conseguir um ângulo diferente para as imagens.

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Mas ainda vale muito à pena. Os jogos são quase sempre incríveis, como espero que seja França x Espanha, hoje, em Dallas. É a história sendo feita diante dos meus olhos e isso não tem preço.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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