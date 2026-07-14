Da internet para os gramados

Dallas (EUA) – A Copa do Mundo 2026 trouxe algumas novidades e uma delas foi a contratação de “influenciadores digitais” por órgãos de imprensa e até pela Fifa. São pessoas que, normalmente, se destacam através de publicações nas redes sociais, uns mais engraçados, outros nem tanto, alguns com bastante talento.



E tome gente com pouca ou nenhuma relação com o futebol desfilando com credencial pendurada no pescoço, com acesso às entrevistas coletivas, zonas mistas – onde os jogadores passam após os jogos, podendo ou não falar com os jornalistas – e até nos gramados, locais que, para mim, deveriam ser sagrados. Não é o que parece pensar a entidade presidida por Gianni Infantino.



Tem alguns conteúdos bem legais, mas também muita gente “forçando a barra”. Um desses produtores de conteúdo, estadunidense, por exemplo, postou vídeo chorando copiosamente após a eliminação da Seleção Brasileira pela Noruega, nas oitavas de final. No dia seguinte, ele apareceu com a camisa de Portugal, que jogou contra a Espanha. Com a derrota do time de Cristiano Ronaldo, ele foi novamente às lágrimas.



Pelo jeito, consegue torcer por mais de uma equipe de forma verdadeira. Ou se preocupa mesmo é com a audiência que pode render bom retorno financeiro? E se jogar Brasil x Portugal, para quem ele irá torcer?



A Copa do Mundo é um dos eventos mais vistos no mundo e todos querem aproveitar. Nada contra, mas é preciso haver limite para não cair no ridículo. A internet que consagra é a mesma que transforma tudo em “meme” e também “cancela”.



A cobertura está cada vez mais plural, mas, ao mesmo tempo, mais “engessada”. É difícil arrancar boas respostas em entrevistas com tanta gente em volta. O mesmo vale para os poucos minutos que podemos acompanhar dos treinos das seleções, nos quais somos todos colocados na mesma posição, dificultando até conseguir um ângulo diferente para as imagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Mas ainda vale muito à pena. Os jogos são quase sempre incríveis, como espero que seja França x Espanha, hoje, em Dallas. É a história sendo feita diante dos meus olhos e isso não tem preço.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.