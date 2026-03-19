O critério de Ancelotti e a rotina de Neymar

A convocação feita pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, na última segunda-feira suscitou muitos comentários da imprensa esportiva e de torcedores em geral. Por ser a última antes da lista definitiva para a Copa do Mundo de 2026, virou assunto principal definir quem já estaria garantido no Mundial, quem estaria quase lá, quem corre por fora e quem estaria descartado pelo italiano.

Um dos principais personagens desta discussão é, claro, Neymar. Afinal, trata-se do jogador brasileiro mais talentoso de sua geração, mas que, por motivos diversos, parece não estar tão empenhado em convencer o experiente treinador de que merece ser convocado. Ou melhor, que tem condições físicas e psicológicas de ser chamado.

Considero um desperdício o que o camisa 10 do Santos fez com a própria carreira. Entendo que ele possa ter se desiludido após contusões e/ou esteja sem paciência para as cobranças constantes, mas poderia ser um pouco mais profissional. Ele joga cada vez menos e, quando o faz, não consegue colocar em prática tudo o que já mostrou ser capaz.

Existem aqueles que defendem a convocação de Neymar sob quaisquer circunstâncias, pois trata-se de um craque. Mas Ancelotti, experiente, parece não cair em armadilhas.

“É uma avaliação física, não técnica. Com a bola, ele (Neymar) está muito bem, mas precisa melhorar fisicamente. Para a comissão técnica e para mim, não está 100%, precisa trabalhar bastante”, disse Carletto. “Para a lista final, vamos ver. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em uma boa condição física.”

Sem entrar em campo pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 acusou o golpe. Mas garante que não abrirá mão de lutar para ser chamado.

“Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua”, disse ele, durante um dos muitos eventos dos quais participa.

Resta saber se colocará o discurso em prática. Nos últimos tempos, parece ter mais prazer em outras atividades que em se preparar para atuar em alto nível. Com o tempo correndo, parece cada dia mais distante do Mundial de 2026, que seria seu último.



MUDANÇAS

O Campeonato Brasileiro está a todo vapor e as trocas de treinadores também. A média é de uma mudança por rodada, mais do que seria razoável, mas não muito diferente de outras edições da competição.

Em Minas, tanto a diretoria do Atlético quanto a do Cruzeiro optou por trocar o comando técnico. Enquanto Eduardo Domínguez tenta dar sua cara ao Galo, enfrentando muitas dificuldades pelo pouco tempo para treinar, a Raposa ainda busca um substituto para Tite, que não resistiu ao início ruim de Série A, mesmo tendo sido campeão mineiro batendo o maior rival na decisão.

Senti o experiente técnico gaúcho sem a energia necessária para comandar uma equipe que tem suas limitações, mas também mostrou qualidades. Aliás, talvez ele tenha sido cobrado além do normal por pegar uma equipe que foi a terceira colocada no Brasileiro de 2025, para surpresa de muitos.

Leonardo Jardim conseguiu tirar o melhor de alguns jogadores celestes em 2025, sendo que alguns nem de longe repetem nesta temporada o futebol apresentado até dezembro. E o calendário também não ajudou, com muitas equipes sofrendo com a questão física neste início de temporada diferente, praticamente sem pré-temporada.

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Vamos ver como os rivais mineiros vão se comportar sob nova direção. Levará vantagem quem soube aproveitar melhor a parada para a “data Fifa” a partir de segunda-feira.

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